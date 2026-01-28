No se puede creer el nivel de impunidad que manejaba Diddy Combs. Una nueva demanda presentada por Steve Otis, un ex acompañante , asegura que el rapero no solo lo violó , sino que usó uno de los misterios más grandes del hip-hop para callarlo: el asesinato de Tupac. Crimen y amenaza.
Macabro: Diddy Combs usó el crimen de Tupac para tapar una violación
Una hombre aseguró que Diddy Combs lo drogó y abusó de él en 2012. Para que no hablara, le tiró una frase que hiela la sangre sobre el asesinato de Tupac.
La amenaza de Diddy Combs: "Si le doy un golpe..."
Según los documentos judiciales, el hecho ocurrió en 2012 en un hotel de Midtown, Nueva York. Otis relata una noche de pesadilla donde Combs lo drogó y lo obligó a realizar actos degradantes con una mujer durante horas. Pero la situación escaló a un nivel delirante cuando el magnate, tras abusar sexualmente de él sin su consentimiento, le lanzó una amenaza directa y escalofriante para asegurar su silencio.
El relato de la víctima indigna a cualquiera. Otis detalló que mientras pedía a gritos que parara por el dolor, Sean 'Diddy' Combs continuó con el ataque. Al terminar, el rapero fue claro: "Será mejor que no le digas ni una palabra a nadie sobre esto". Y ahí soltó la bomba: "No estoy jugando con vos. Si le doy un golpe a Pac, ¿qué carajos creés que te puede pasar?".
Esta referencia directa a Tupac Shakur, asesinado en 1996, dejó paralizado a Otis.
Silencio o muerte: el método del rapero
El terror no terminó esa noche. En 2014, tras un comentario en Instagram, Otis recibió advertencias de Cowboys4Angels, la agencia para la que trabajaba. Le dijeron que el "Mr. Star" (como llamaban a Combs) hacía "desaparecer" a la gente. Era simple: silencio o muerte.
Recién ahora, con Sean 'Diddy' Combs tras las rejas —condenado en octubre a más de cuatro años de prisión—, la víctima se animó a hablar.
Otis siente que por fin el sistema hizo algo y que es seguro exponer al hombre que, supuestamente, usó la muerte de una leyenda como Tupac Shakur como herramienta de extorsión sexual.
