Macabro: Diddy Combs usó el crimen de Tupac para tapar una violación

Silencio o muerte: el método del rapero

El terror no terminó esa noche. En 2014, tras un comentario en Instagram, Otis recibió advertencias de Cowboys4Angels, la agencia para la que trabajaba. Le dijeron que el "Mr. Star" (como llamaban a Combs) hacía "desaparecer" a la gente. Era simple: silencio o muerte.

Recién ahora, con Sean 'Diddy' Combs tras las rejas —condenado en octubre a más de cuatro años de prisión—, la víctima se animó a hablar.

Otis siente que por fin el sistema hizo algo y que es seguro exponer al hombre que, supuestamente, usó la muerte de una leyenda como Tupac Shakur como herramienta de extorsión sexual.

