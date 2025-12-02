Netflix lanzó el documental que destroza a Diddy Combs y el rapero explota de furia

Cuando contar la historia se convierte en disputa

Lo que propone Netflix es un examen de las controversias que rodean a Diddy, ya sean acusaciones de tráfico sexual hasta condenas de racketeo que terminaron con su absolución en los casos más graves. Según el anuncio oficial de la docuserie, los ingresos del proyecto se destinarán a víctimas de abuso sexual, una acción que intenta equilibrar la polémica aunque no atenúe la crítica de Combs.

image La docuserie analiza las controversias de Diddy y destinará los ingresos que reciba a víctimas de abuso sexual.

50 Cent, por su parte, defendió el enfoque del proyecto: "Seguimos firmes en nuestro compromiso de darle voz a los que no la tienen y presentar perspectivas auténticas y matizadas". Aun así, desde la vereda de Diddy, el reclamo central sigue siendo el derecho a contar su propia historia sin la intervención de un rival personal.

El documental llega a Netflix este 2 de diciembre y va a ser un test sobre los límites entre privacidad, justicia mediática y entretenimiento, y la certeza es que en esta disputa nadie va a mirar desde afuera sin tomar partido.

Embed

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Ajustes en Cuenta DNI: Qué pasará con la aplicación

AFA sacude al fútbol argentino tras la medida que definió con TyC Sports

Los aviones F-16 de Argentina a la espera: Cuándo cruzan el Atlántico

Chau Shein: la plataforma ultra barata que llega a Argentina con grandes descuentos

Finlandia y USA logran el sueño de Tesla: trasmitir electricidad sin cables