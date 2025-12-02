Netflix se prepara para estrenar la polémica docuserie Sean Combs: Ajuste de Cuentas, y Diddy Combs ya salió a cruzar al gigante del streaming antes de que llegue a las pantallas. Lo que parecía una biografía más se convirtió en un choque abierto de egos, material robado y viejas rencillas del hip-hop que nadie quiere perderse.
"VERGONZOSO"
Netflix lanzó el documental que destroza a Diddy Combs y el rapero explota de furia
El estreno de Netflix sobre Diddy Combs generó polémica antes de ser lanzado: el rapero lanzó fuertes acusaciones contra la plataforma, que salió a defenderse.
El cruce menos pensado: Diddy Combs vs Netflix
La historia de esta docuserie empieza en tribunales, comunicados y viejas rencillas del hip-hop. Según el representante de Diddy, difundido por Variety, Netflix se quedó con material privado que Combs viene filmando desde los 19 años, incluyendo conversaciones con sus abogados que nunca tuvieron intención de ser públicas. "Netflix está desesperado por sensacionalizar cada minuto de la vida del Sr. Combs, sin importar la verdad, para capitalizar una histeria mediática interminable", acusó el vocero.
El enojo también apunta a 50 Cent, productor del documental y colega de Combs: "Es igualmente asombroso que Netflix le haya dado el control creativo a Curtis ‘50 Cent’ Jackson, un adversario de toda la vida con una vendetta personal que ha pasado demasiado tiempo difamando al Sr. Combs", sostiene el comunicado.
Y es que hace décadas que los dos raperos se cruzan en enfrentamientos mediáticos que ahora se trasladan al streaming. Además, Diddy señala a Ted Sarandos, el CEO de Netflix, como alguien a quien siempre respetó y de quien esperaba al menos equidad profesional, algo que considera que no se cumplió.
Desde Netflix, en cambio, aclaran que todo el material fue obtenido legalmente y que intentaron comunicarse con el equipo legal de Combs en varias ocasiones sin respuesta. Alexandria Stapleton, quien dirige la serie, remarcó: "Una cosa sobre Sean Combs es que siempre se está filmando a sí mismo, y ha sido una obsesión durante décadas", apuntando a que muchas de las imágenes ya existían y fueron recopiladas con consentimiento de terceros.
Cuando contar la historia se convierte en disputa
Lo que propone Netflix es un examen de las controversias que rodean a Diddy, ya sean acusaciones de tráfico sexual hasta condenas de racketeo que terminaron con su absolución en los casos más graves. Según el anuncio oficial de la docuserie, los ingresos del proyecto se destinarán a víctimas de abuso sexual, una acción que intenta equilibrar la polémica aunque no atenúe la crítica de Combs.
50 Cent, por su parte, defendió el enfoque del proyecto: "Seguimos firmes en nuestro compromiso de darle voz a los que no la tienen y presentar perspectivas auténticas y matizadas". Aun así, desde la vereda de Diddy, el reclamo central sigue siendo el derecho a contar su propia historia sin la intervención de un rival personal.
El documental llega a Netflix este 2 de diciembre y va a ser un test sobre los límites entre privacidad, justicia mediática y entretenimiento, y la certeza es que en esta disputa nadie va a mirar desde afuera sin tomar partido.
