Natalie Portman salió a bancar a 'Belén' de Dolores Fonzi y dejó expuesto al Oscar

Dolores Fonzi agradeció el gesto desde sus historias de Instagram, visiblemente emocionada. Y con razón: no todos los días una ganadora del Oscar pone tu película en la misma frase que varias producciones internacionales ignoradas.

Veinte años después, Natalie Portman y Dolores Fonzi del mismo lado del mostrador

El apoyo de Portman tiene además un condimento extra que en Argentina nadie dejó pasar: la historia compartida con Fonzi y Gael García Bernal. A mediados de los 2000, Natalie viajó a Buenos Aires en medio de rumores de infidelidad, persecuciones mediáticas y un escándalo que ocupó horas de televisión y tapas de revistas. Años después, Dolores lo contó sin dramatizar: "La verdad, cuando ella apareció acá, me pareció excitante. Es Natalie Portman, es una estrella. Lo vi desde el lugar de actriz".

image Dos décadas después del escándalo con Gael García Bernal, Natalie Portman y Dolores Fonzi coinciden: el cine sigue siendo un terreno desigual.

Y también recordó el costado oscuro del circo mediático: "Fue horrible que me grabaran y me siguieran con tres autos todo el día y toda la noche; sentía que me querían secuestrar". Fonzi siempre sostuvo que "fue más escandaloso lo que se armó alrededor que lo que pasó en realidad", y aclaró que a Gael lo conocía desde mucho antes, desde el rodaje de Vidas privadas en 2001.

Después vino la breve reconciliación de Portman y García Bernal en la Patagonia, la separación definitiva y, al año siguiente, la relación formal entre Dolores y el actor mexicano, con dos hijos en el medio: Lázaro y Libertad.

Veinte años más tarde, Natalie Portman destaca públicamente Belén. No hay pases de factura, hay otra cosa: dos actrices atravesadas por la misma industria, hoy paradas del mismo lado. Y eso es lo verdaderamente potente de esta historia.

image El apoyo reavivó el viejo escándalo con Gael García Bernal, pero hoy pesa más la lucha compartida que las heridas pasadas.

Porque mientras la Academia sigue repartiendo premios con exclusividad, una figura global señala una película argentina y dice que merecía más. Y nos deja algo incómodo flotando en el aire: ¿por qué necesitamos que Hollywood valide lo que acá todavía discutimos?

Tal vez porque todavía nos cuesta entender que Belén no perdió contra otra película. Perdió contra un sistema. Y que Natalie Portman lo diga ya es un triunfo simbólico que vale bastante más que una estatuilla.

