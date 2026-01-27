Cuando Belén quedó afuera de los Oscars, muchos acá hicieron el duelo rápido, pero Natalie Portman decidió prender fuego todo y poner el foco donde duele: Dolores Fonzi y las películas dirigidas por mujeres que siguen chocando contra el sistema. No es otra omisión de la Academia: es una historia con pasado y un respaldo inesperado que dice bastante.
"NO LA RECONOCIERON COMO MERECE"
Natalie Portman salió a bancar a 'Belén' de Dolores Fonzi y dejó expuesto al Oscar
Natalie Portman bancó a Dolores Fonzi, destapó el machismo de los Oscar y reavivó un viejo escándalo: mientras acá seguimos dudando, Hollywood mira a 'Belén'.
Natalie Portman apuntó al corazón del sistema: Oscars para pocos, barreras para muchas
Arranquemos por el dato duro: Belén, dirigida, escrita y protagonizada por Dolores Fonzi, fue la apuesta argentina para llegar al Oscar 2026, pero quedó afuera antes de las nominaciones finales. Nada nuevo bajo el sol, salvo por un detalle inesperado: Natalie Portman salió a respaldarla públicamente.
Durante una entrevista con Variety, mientras presentaba The Gallerist junto a Jenna Ortega, Portman fue directa: "Muchas de las mejores películas que vi este año fueron hechas por mujeres. Y solo ves barreras en todos lados, porque muchas de ellas no fueron reconocidas en la temporada de premios". Después enumeró títulos concretos, entre ellos el film de Fonzi: "Algunas son Sorry Baby, La chica zurda, Hedda, El testimonio de Ann Lee, Belén, Late Shift... Todas películas extraordinarias que creo que mucha gente está disfrutando y amando, pero que no están recibiendo el reconocimiento que se merecen".
No habló en abstracto. Dio ejemplos, puso nombres, y eso en Hollywood pesa. Más adelante fue todavía más clara sobre cómo funciona el sistema: "Incluso cuando pasás las barreras y conseguís el financiamiento para una película, que ya es difícil, y entrás a festivales, que es más difícil, la lanzás y te va excelente, pero no conseguís atención. Todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Pero con alegría, trabajando las unas con las otras. Es un proceso muy especial estar rodeada de mujeres en el set".
El subtexto es evidente: el problema no empieza en los Oscar, empieza mucho antes, en quién recibe plata, quién entra a los festivales grandes y quién logra visibilidad real. Según datos del Center for the Study of Women in Television and Film (Universidad Estatal de San Diego), apenas el 14% de las películas más taquilleras recientes fueron dirigidas por mujeres, una cifra que explica bastante por qué después las ternas parecen calcadas todos los años.
Dolores Fonzi agradeció el gesto desde sus historias de Instagram, visiblemente emocionada. Y con razón: no todos los días una ganadora del Oscar pone tu película en la misma frase que varias producciones internacionales ignoradas.
Veinte años después, Natalie Portman y Dolores Fonzi del mismo lado del mostrador
El apoyo de Portman tiene además un condimento extra que en Argentina nadie dejó pasar: la historia compartida con Fonzi y Gael García Bernal. A mediados de los 2000, Natalie viajó a Buenos Aires en medio de rumores de infidelidad, persecuciones mediáticas y un escándalo que ocupó horas de televisión y tapas de revistas. Años después, Dolores lo contó sin dramatizar: "La verdad, cuando ella apareció acá, me pareció excitante. Es Natalie Portman, es una estrella. Lo vi desde el lugar de actriz".
Y también recordó el costado oscuro del circo mediático: "Fue horrible que me grabaran y me siguieran con tres autos todo el día y toda la noche; sentía que me querían secuestrar". Fonzi siempre sostuvo que "fue más escandaloso lo que se armó alrededor que lo que pasó en realidad", y aclaró que a Gael lo conocía desde mucho antes, desde el rodaje de Vidas privadas en 2001.
Después vino la breve reconciliación de Portman y García Bernal en la Patagonia, la separación definitiva y, al año siguiente, la relación formal entre Dolores y el actor mexicano, con dos hijos en el medio: Lázaro y Libertad.
Veinte años más tarde, Natalie Portman destaca públicamente Belén. No hay pases de factura, hay otra cosa: dos actrices atravesadas por la misma industria, hoy paradas del mismo lado. Y eso es lo verdaderamente potente de esta historia.
Porque mientras la Academia sigue repartiendo premios con exclusividad, una figura global señala una película argentina y dice que merecía más. Y nos deja algo incómodo flotando en el aire: ¿por qué necesitamos que Hollywood valide lo que acá todavía discutimos?
Tal vez porque todavía nos cuesta entender que Belén no perdió contra otra película. Perdió contra un sistema. Y que Natalie Portman lo diga ya es un triunfo simbólico que vale bastante más que una estatuilla.
---------------------------------------------------------------------
