Muerte en Bariloche: "Con un traumatismo, quizás tampoco llegaba con vida al hospital"

La cascada no es un tobogán

Desde la intendencia del parque, recalcaron que en el sector del accidente, "muchos visitantes realizan descensos sobre la cascada como si fuera un tobogán, actividad totalmente prohibida por extremas razones de seguridad".

El salto tiene entre 3 y 4 metros y, una extensión de 90 metros. Es un macizo de piedra que al tener algas, lo vuelve resbaloso y dificulta caminar por ese sector.

"Es una zona prohibida ubicada en el límite de la reserva estricta y el parque nacional. Es uno de los brazos más largos y allí está la cascada y el arroyo Frey. Como usan el lugar como tobogán, hace un año y medio pusimos carteles sobre la peligrosidad", contó Mariano Dalla Cia, coordinador de Conservación y Uso Público del parque nacional Nahuel Huapi.

El cartel advierte que las actividades sobre la cascada están prohibidas, la dificultad de atender una emergencia por la demora en llegar hasta ese sector. "Una lancha puede tardar una hora en llegar y otra en volver, más el tránsito entre Bahía López y el centro de salud", dijo y cerró:

Cuando colocamos la cartelería, pensamos que se podía dar una situación como ésta. Lamentablemente, esta vez la mujer perdió la vida, pero si hubiera sufrido un traumatismo, quizás tampoco llegaba al hospital

