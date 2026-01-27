urgente24
Muerte en Bariloche: "Con un traumatismo, quizás tampoco llegaba con vida al hospital"

Desde la cascada del Frey en Bariloche a la morgue fue el lamentable recorrido de Silvana Garibaldi, de 50 años oriunda de Pilar, que usó de tobogán dicho salto, algo totalmente prohibido.

27 de enero de 2026 - 11:40
La mujer había llegado hasta la zona de esa cascada de Bariloche en una embarcación particular ya que es la única manera de acceder al lugar.

Silvana Garibaldi, una mujer de 50 años, oriunda de Pilar, Buenos Aires, fue con su pareja y otros allegados este lunes a un sector de la Cascada Frey, al final de Brazo Tristeza, en el Bariloche, y según información brindada por la intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, se habría deslizado en un sector de la cascada sufriendo un grave accidente. Se golpeó la nunca y murió.

Personas presentes en el lugar lograron sacarla a la superficie y le practicaron maniobras de RCP, pero no lograron obtener signos vitales.

Rápidamente se montó un operativo con Guardaparques, personal de Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y Prefectura Naval Argentina, dando aviso a la Fiscalía correspondiente. En el procedimiento también se sumó colaborando con el traslado de personal y familiares un operador lacustre del Parque Nacional.

Cerca de las 00:50 AM de la madrugada de este martes terminó el operativo con el retiro del cuerpo, autorizado por Fiscalía provincial.

El traslado se efectuó por tierra desde la zona de la cascada hasta el lago Nahuel Huapi y posteriormente por vía lacustre hasta Bahía López, donde Policía de Río Negro realizaron las pericias y el traslado a la morgue local.

image

La cascada no es un tobogán

Desde la intendencia del parque, recalcaron que en el sector del accidente, "muchos visitantes realizan descensos sobre la cascada como si fuera un tobogán, actividad totalmente prohibida por extremas razones de seguridad".

El salto tiene entre 3 y 4 metros y, una extensión de 90 metros. Es un macizo de piedra que al tener algas, lo vuelve resbaloso y dificulta caminar por ese sector.

"Es una zona prohibida ubicada en el límite de la reserva estricta y el parque nacional. Es uno de los brazos más largos y allí está la cascada y el arroyo Frey. Como usan el lugar como tobogán, hace un año y medio pusimos carteles sobre la peligrosidad", contó Mariano Dalla Cia, coordinador de Conservación y Uso Público del parque nacional Nahuel Huapi.

image

El cartel advierte que las actividades sobre la cascada están prohibidas, la dificultad de atender una emergencia por la demora en llegar hasta ese sector. "Una lancha puede tardar una hora en llegar y otra en volver, más el tránsito entre Bahía López y el centro de salud", dijo y cerró:

Cuando colocamos la cartelería, pensamos que se podía dar una situación como ésta. Lamentablemente, esta vez la mujer perdió la vida, pero si hubiera sufrido un traumatismo, quizás tampoco llegaba al hospital Cuando colocamos la cartelería, pensamos que se podía dar una situación como ésta. Lamentablemente, esta vez la mujer perdió la vida, pero si hubiera sufrido un traumatismo, quizás tampoco llegaba al hospital

