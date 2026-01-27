Juicio por YPF: Argentina se negó a informar sobre el oro del Banco Central

Según la Procuración, "el pedido no tiene fundamento alguno. Las reservas de oro son propiedad del BCRA que es un ente autárquico y están bajo su administración".

Y en ese sentido indicaron que "el Banco Central nunca ha sido parte del proceso de discovery y nada tiene que ver con esta demanda".

Además, agregaron que las reservas de la entidad monetaria "tienen inmunidad y no están sujetas a ejecución en los Estados Unidos".

¿Acoso procesal?

Allegados al juicio, insisten en que "sigue el acoso procesal de Burford que busca ejecutar un botín de US$16.000 millones de un juicio que compró por US$ 16 millones".

La semana pasada, cuando los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF solicitaron a la jueza Loretta Preska que ordene a la Argentina presentar una declaración jurada con el detalle de la ubicación, la cantidad y el uso de las reservas de oro, sostuvieron que, en caso de que esa información corresponda al Banco Central y no al Tesoro, la magistrada debería convocar a una audiencia probatoria e incluir como testigo al ministro de Economía, Luis Caputo.

De responder el Estado argentino a este requerimiento, el Gobierno anticipó que dará a conocer los fundamentos de su defensa.

Para el especialista, Sebastián Soler, "ahora, no se descarta que Preska convoque a las partes a una audiencia para escuchar sus argumentos antes de resolver si hace lugar o no al planteo de Burford".

