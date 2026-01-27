La Argentina respondió al pedido de los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF, quienes habían solicitado a la jueza Loretta Preska que ordenara al país presentar una declaración jurada con el detalle de la ubicación y el uso de las reservas de oro del Banco Central.
"SIN FUNDAMENTOS"
Juicio por YPF: Argentina se negó a informar sobre el oro del Banco Central
El Gobierno rechazó informar a la Justicia de USA sobre las reservas de oro del Banco Central y desestimó también el pedido para que Luis Caputo declare sobre el tema en el juicio por YPF.
La presentación fue realizada ante el juzgado del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, según dio a conocer el analista Sebastián Maril, CEO de Latam Advisor.
En su presentación ante el tribunal, el Gobierno rechazó el requerimiento al sostener que el oro pertenece al BCRA y que, al tratarse de una entidad autárquica e independiente, el Tesoro Nacional no tiene acceso directo a esa información. No obstante, aclaró que realizará un pedido formal al Banco Central para recabar los datos solicitados.
Contra la solicitud para que Luis Caputo declare
El Estado argentino también se opuso a la solicitud de los demandantes para que el ministro de Economía, Luis Caputo, se presente a declarar sobre la cuestión, al considerar que no corresponde su citación en el marco del proceso.
El reclamo forma parte de las acciones impulsadas por los beneficiarios del fallo para identificar activos que eventualmente podrían ser utilizados para garantizar el cobro de la sentencia dictada en los tribunales de Estados Unidos.
Según la Procuración, "el pedido no tiene fundamento alguno. Las reservas de oro son propiedad del BCRA que es un ente autárquico y están bajo su administración".
Y en ese sentido indicaron que "el Banco Central nunca ha sido parte del proceso de discovery y nada tiene que ver con esta demanda".
Además, agregaron que las reservas de la entidad monetaria "tienen inmunidad y no están sujetas a ejecución en los Estados Unidos".
¿Acoso procesal?
Allegados al juicio, insisten en que "sigue el acoso procesal de Burford que busca ejecutar un botín de US$16.000 millones de un juicio que compró por US$ 16 millones".
La semana pasada, cuando los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF solicitaron a la jueza Loretta Preska que ordene a la Argentina presentar una declaración jurada con el detalle de la ubicación, la cantidad y el uso de las reservas de oro, sostuvieron que, en caso de que esa información corresponda al Banco Central y no al Tesoro, la magistrada debería convocar a una audiencia probatoria e incluir como testigo al ministro de Economía, Luis Caputo.
De responder el Estado argentino a este requerimiento, el Gobierno anticipó que dará a conocer los fundamentos de su defensa.
Para el especialista, Sebastián Soler, "ahora, no se descarta que Preska convoque a las partes a una audiencia para escuchar sus argumentos antes de resolver si hace lugar o no al planteo de Burford".
