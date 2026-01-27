urgente24
CALOR DE 30 GRADOS Y VIENTOS DE 50 KMS

Chubut: el fuego se orienta ahora hacia Esquel, los pinares se queman de manera explosiva

Las llamas que comenzaron en el Parque Nacional Los Alerces se dirigen hacia una de las poblaciones más importantes de la cordillera: de Chubut: Esquel

27 de enero de 2026 - 00:00
En medio de fuertes ráfagas de viento, ambiente seco y falta de precipitaciones, las autoridades de la provincia de Chubut reconocen que ya se perdieron más de 35.000 hectáreas de bosques y que los incendios se han vuelto incontrolables.

Los pobladores sienten un enorme desconcierto porque ni siquiera reciben información oficial de las autoridades nacionales sobre los riesgos que corren.

Ven humo por todas partes pero cuando el viento cambia de dirección repentinamente puede terminar por devorar sus casas.

Al desfinanciamiento del Plan Nacional de Manejo del Fuego en el presupuesto 2026 se sumó el cambio climático y la desaprensión o piromanía de quienes iniciaron el siniestro. Este verano llovió menos de la mitad de lo normal y en invierno nevó muy poco. Para colmo, algunos de los focos de incendio que se consideraban controlados se reactivaron. Al desfinanciamiento del Plan Nacional de Manejo del Fuego en el presupuesto 2026 se sumó el cambio climático y la desaprensión o piromanía de quienes iniciaron el siniestro. Este verano llovió menos de la mitad de lo normal y en invierno nevó muy poco. Para colmo, algunos de los focos de incendio que se consideraban controlados se reactivaron.

Chubut: una pared de fuego que se originó en el Parque Nacional Los Alerces avanza sobre Esquel

Las auto evacuaciones son constantes. Los propios vecinos consiguen borceguíes para los brigadistas que tienen sus zapatos quemados y también acumulan Platzul para curar las quemaduras. Las viandas las preparan los mismos lugareños porque existe muy poca asistencia y mucha autogestión.

Los focos se activaron en altura y a raíz de la sequía se generaron múltiples derivaciones bajando las laderas.

Unos 500 brigadistas que llegaron desde Córdoba, Santa Cruz, San Luis, San Juan y Catamarca tratan de resguardar las viviendas con trabajos preventivos. Están operativos una decena de medios aéreos entre aviones y helicópteros. Unos 500 brigadistas que llegaron desde Córdoba, Santa Cruz, San Luis, San Juan y Catamarca tratan de resguardar las viviendas con trabajos preventivos. Están operativos una decena de medios aéreos entre aviones y helicópteros.

Preocupantes imágenes satelitales de la cordillera de Chubut

¿Cuántos habitantes de Chubut viven en Esquel?

La ciudad está ubicada en el noroeste de la provincia. Es el centro de servicios más importante de la cordillera local.

Sus recursos económicos más destacados son la ganadería, el complejo Hidroeléctrico Futaleufú y el turismo. Tiene varios centros de ski conocidos.

Cuenta con una población de casi 40.000 habitantes quienes están amenazados por los peores siniestros de los últimos 20 años. Cuenta con una población de casi 40.000 habitantes quienes están amenazados por los peores siniestros de los últimos 20 años.

