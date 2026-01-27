Chubut: el fuego se orienta ahora hacia Esquel, los pinares se queman de manera explosiva

Los focos se activaron en altura y a raíz de la sequía se generaron múltiples derivaciones bajando las laderas.

Unos 500 brigadistas que llegaron desde Córdoba, Santa Cruz, San Luis, San Juan y Catamarca tratan de resguardar las viviendas con trabajos preventivos. Están operativos una decena de medios aéreos entre aviones y helicópteros.

image Preocupantes imágenes satelitales de la cordillera de Chubut

¿Cuántos habitantes de Chubut viven en Esquel?

La ciudad está ubicada en el noroeste de la provincia. Es el centro de servicios más importante de la cordillera local.

Sus recursos económicos más destacados son la ganadería, el complejo Hidroeléctrico Futaleufú y el turismo. Tiene varios centros de ski conocidos.

Cuenta con una población de casi 40.000 habitantes quienes están amenazados por los peores siniestros de los últimos 20 años.