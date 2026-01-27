En medio de fuertes ráfagas de viento, ambiente seco y falta de precipitaciones, las autoridades de la provincia de Chubut reconocen que ya se perdieron más de 35.000 hectáreas de bosques y que los incendios se han vuelto incontrolables.
CALOR DE 30 GRADOS Y VIENTOS DE 50 KMS
Chubut: el fuego se orienta ahora hacia Esquel, los pinares se queman de manera explosiva
Las llamas que comenzaron en el Parque Nacional Los Alerces se dirigen hacia una de las poblaciones más importantes de la cordillera: de Chubut: Esquel
Los pobladores sienten un enorme desconcierto porque ni siquiera reciben información oficial de las autoridades nacionales sobre los riesgos que corren.
Ven humo por todas partes pero cuando el viento cambia de dirección repentinamente puede terminar por devorar sus casas.
Las auto evacuaciones son constantes. Los propios vecinos consiguen borceguíes para los brigadistas que tienen sus zapatos quemados y también acumulan Platzul para curar las quemaduras. Las viandas las preparan los mismos lugareños porque existe muy poca asistencia y mucha autogestión.
Los focos se activaron en altura y a raíz de la sequía se generaron múltiples derivaciones bajando las laderas.
¿Cuántos habitantes de Chubut viven en Esquel?
La ciudad está ubicada en el noroeste de la provincia. Es el centro de servicios más importante de la cordillera local.
Sus recursos económicos más destacados son la ganadería, el complejo Hidroeléctrico Futaleufú y el turismo. Tiene varios centros de ski conocidos.