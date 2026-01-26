La crisis del consumo está afectando al sector supermercadista y esta vez el foco está puesto en el Hiper Libertad, que atraviesa un proceso de reestructuración de su negocio que ya dejó consecuencias en varias provincias y que ahora enciende todas las alarmas en la provincia de Mendoza.
RUMORES
Hiper Libertad en alerta: Ajuste en esta provincia, rumores y miedo a despidos
En paralelo, comenzó a circular una versión que agitó aún más las aguas, la posible venta de Hiper Libertad al grupo La Anónima.
Recortes, achicamiento estructural, conflictos gremiales y rumores de venta configuran un escenario tenso que preocupa a todo el equipo laboral.
Hiper Libertad: ¿Qué está pasando con la cadena?
La cadena ya aplicó recortes en sucursales de San Juan y Misiones, y ahora la atención se traslada a Mendoza, puntualmente al hipermercado ubicado en Joaquín V. González 450, en Godoy Cruz. Desde el Centro de Empleados de Comercio (CEC) confirmaron que la empresa avanza hacia un “achicamiento estructural”, aunque sin detallar aún el alcance ni el impacto concreto en los puestos de trabajo.
La falta de definiciones claras es justamente lo que genera mayor inquietud. En el sector comercial mendocino crece el temor a despidos, cambios de modalidad laboral o reducción de personal, una situación que ya se vivió en otras provincias donde Hiper Libertad ajustó su operación.
Hiper Libertad: ¿Hay riesgo para los empleos?
Fernando Ligorria, secretario general del CEC, reconoció públicamente que habrá una reestructuración en la sucursal mendocina. Si bien evitó hablar de despidos masivos, admitió que el proceso implicará cambios profundos en la estructura del supermercado.
Desde el gremio remarcan que el momento es especialmente delicado, por la inflación acumulada, la pérdida de poder adquisitivo y el aumento del costo de vida que impactan de lleno en la canasta familiar de los trabajadores mercantiles. En ese marco, cualquier recorte se vive como una amenaza directa a la estabilidad laboral.
Hiper Libertad y el conflicto gremial que encendió la mecha
A fines de diciembre, la tensión escaló con una movilización dentro del Hiper Libertad en reclamo por el pago del bono de fin de año acordado a nivel nacional. La protesta se dio en sintonía con medidas similares realizadas en Córdoba, Tucumán y Rosario, y se enmarcó en un reclamo impulsado por FAECYS frente a las grandes cadenas de supermercados.
“En un contexto tan complejo e incierto, estas medidas buscan visibilizar un pedido legítimo”, señalaron desde el gremio, que exige mejoras salariales acordes a la inflación y el respeto de los derechos adquiridos.
La conciliación obligatoria clave dentro de este proceso
Ante el conflicto, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y convocó a una audiencia entre el Sindicato CEC Mendoza y la empresa Hiper Libertad. Hasta que se realice ese encuentro, el conflicto queda enmarcado en una instancia legal que congela medidas de fuerza.
Desde el sindicato advirtieron que evaluarán los próximos pasos según la respuesta de la empresa. “Nos manifestamos por la defensa de la dignidad del trabajo y de derechos que son inamovibles”, remarcaron.
Hiper Libertad: ¿Se vende la cadena?
En paralelo, comenzó a circular una versión que agitó aún más las aguas, la posible venta de Hiper Libertad al grupo La Anónima. Sin embargo, desde el CEC aclararon que no tienen confirmación de que la empresa esté oficialmente en venta.
Aun así, actores del sector comercial aseguran que la cadena estaría ejecutando un plan de reordenamiento con foco en las sucursales del interior del país, especialmente en San Juan y Mendoza.
Supermercados en crisis: Un síntoma de algo más grande
Según datos del INDEC, las ventas en supermercados y mayoristas cayeron en noviembre respecto del mismo mes del año anterior. El consumo masivo sigue en rojo y obliga a las cadenas a tomar decisiones drásticas.
Como antecedente reciente, la cadena Vea, perteneciente al grupo Cencosud, cerró cuatro sucursales en Buenos Aires, Catamarca y San Juan, dejando a más de un centenar de trabajadores sin tareas regulares. Jumbo, Disco y Easy, también del mismo grupo, atraviesan procesos de revisión interna.
Más noticias en Urgente24
La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche
Techint pierde una licitación clave porque sus precios son elevados: ¿Protección o subsidio?
Infierno 2026: El lunes 26/01 la temperatura podría rozar los 40°C en el AMBA
Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026
Toyota en modo bomba: Yaris Cross abre preventa y amenaza con apropiarse del ranking 2026