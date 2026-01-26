Hiper Libertad en alerta: Ajuste en esta provincia, rumores y miedo a despidos

Desde el gremio remarcan que el momento es especialmente delicado, por la inflación acumulada, la pérdida de poder adquisitivo y el aumento del costo de vida que impactan de lleno en la canasta familiar de los trabajadores mercantiles. En ese marco, cualquier recorte se vive como una amenaza directa a la estabilidad laboral.

Hiper Libertad y el conflicto gremial que encendió la mecha

A fines de diciembre, la tensión escaló con una movilización dentro del Hiper Libertad en reclamo por el pago del bono de fin de año acordado a nivel nacional. La protesta se dio en sintonía con medidas similares realizadas en Córdoba, Tucumán y Rosario, y se enmarcó en un reclamo impulsado por FAECYS frente a las grandes cadenas de supermercados.

“En un contexto tan complejo e incierto, estas medidas buscan visibilizar un pedido legítimo”, señalaron desde el gremio, que exige mejoras salariales acordes a la inflación y el respeto de los derechos adquiridos.

La conciliación obligatoria clave dentro de este proceso

Ante el conflicto, la Subsecretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria y convocó a una audiencia entre el Sindicato CEC Mendoza y la empresa Hiper Libertad. Hasta que se realice ese encuentro, el conflicto queda enmarcado en una instancia legal que congela medidas de fuerza.

Desde el sindicato advirtieron que evaluarán los próximos pasos según la respuesta de la empresa. “Nos manifestamos por la defensa de la dignidad del trabajo y de derechos que son inamovibles”, remarcaron.

Hiper Libertad: ¿Se vende la cadena?

En paralelo, comenzó a circular una versión que agitó aún más las aguas, la posible venta de Hiper Libertad al grupo La Anónima. Sin embargo, desde el CEC aclararon que no tienen confirmación de que la empresa esté oficialmente en venta.

hiper libertad Mendoza supermercado

Aun así, actores del sector comercial aseguran que la cadena estaría ejecutando un plan de reordenamiento con foco en las sucursales del interior del país, especialmente en San Juan y Mendoza.

Supermercados en crisis: Un síntoma de algo más grande

Según datos del INDEC, las ventas en supermercados y mayoristas cayeron en noviembre respecto del mismo mes del año anterior. El consumo masivo sigue en rojo y obliga a las cadenas a tomar decisiones drásticas.

Como antecedente reciente, la cadena Vea, perteneciente al grupo Cencosud, cerró cuatro sucursales en Buenos Aires, Catamarca y San Juan, dejando a más de un centenar de trabajadores sin tareas regulares. Jumbo, Disco y Easy, también del mismo grupo, atraviesan procesos de revisión interna.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche

Techint pierde una licitación clave porque sus precios son elevados: ¿Protección o subsidio?

Infierno 2026: El lunes 26/01 la temperatura podría rozar los 40°C en el AMBA

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

Toyota en modo bomba: Yaris Cross abre preventa y amenaza con apropiarse del ranking 2026