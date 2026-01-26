Yuyito González dio vuelta a la página: "Está conociendo a..."

“Me dijeron que está conociendo a un señor que es uno de los dueños de unos hoteles importantes en Uruguay”, detalló Tauro sobre el hombre que habría conquistado a la ex vedette.

“Me dijeron que estuvo en Uruguay e imagino que ahí lo habrá conocido”, dijo la conductora. “No sé el dato si la invitó a Uruguay el señor y lo conoció ahí, no lo sé”.

Si bien todavía se desconoce la identidad del empresario, fuentes cercanas a Yuyito aseguraron que se encuentra "muy entusiasmada", según Tauro.

¿Qué pasó con el programa de Yuyito?

Al cierre de 2025, se supo que el ciclo de la ex vedette, "Empezar El Día", por Ciudad Magazine, llegaría a su final.

Hasta ese momento, se había dicho que Yuyito aún no contaba con ninguna propuesta para 2026.

El programa tuvo mucha repercusión por la relación amorosa entre Yuyito y Javier Milei, pero no fue suficiente.

Vale recordar que, en uno de los episodios, después de que terminó el romance con el presidente, la conductora reveló qué es lo que busca en un hombre.

"Lo importante es cuando vos te encontrás con una persona que ambos funcionen en la misma sintonía. Eso es lo único que importa", señaló Yuyito en su programa.

"Hay gente que tiene claro qué quiere para sí mismo. Sea hombre, sea mujer. Yo quiero conocer alguien con quien me pueda comprometer", expresó. "Si no hay exclusividad de entrada, conmigo no cuenten".

Asimismo, Yuyito manifestó con seguridad que apuesta a la monogamia y no dio lugar a relacionarse amorosamente con más de una persona a la vez: "Me da asco. Me pasa algo que me da rechazo. O sea, no. No puedo, no quiero".

