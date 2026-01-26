urgente24
Trolls libertarios contra Sebastián Pareja, ante nueva 'banca' de Milei

'Trolls' libertarios vienen despotricando contra Sebastián Pareja -más aún tras su presunta piña a reconocido tuitero- pero Javier Milei le de más entidad.

26 de enero de 2026 - 16:13
Sebastián Pareja sigue sumando críticas de la tropa digital libertaria, pero Javier Milei sigue bancando.

Sebastián Pareja sigue sumando críticas de la tropa digital libertaria, pero Javier Milei sigue 'bancando'.

Este lunes (26/01), el enojo de la tropa digital libertaria volvió a escena, aunque 'fingen demencia' con Javier Milei, que le dio más entidad a Sebastián Pareja al compartir su mensaje en X.

"Ya estamos en camino a Mar del Plata, para recibir al Presidente Javier Milei, quien está reescribiendo la historia de nuestro país. Trabajaremos incansablemente para que Argentina siga devolviendo libertades a cada ciudadano por muchos años más. La Provincia de Buenos Aires no puede ser ajena a esa agenda de transformaciones. Vamos a hacer grande a la provincia también", escribió Pareja en X, y ese mensaje fue compartido en dicha red social por el propio Presidente.

Resulta llamativa la cantidad de críticas hacia el 'armador' bonaerense de parte de los trolls libertarios -mientras otros usuarios no alineados con Milei le cuestionan, por ejemplo, que el Presidente no vaya al sur en plena crisis por los incendios-. Es llamativo que el enojo no se dirija a Javier Milei (o Karina Milei), que siguen bancando a Pareja...

La "piña" de Sebastián Pareja a 'TraductorTeAma'

En octubre pasado, versiones periodísticas indicaron que la pelea entre los trolls libertarios y Sebastián Pareja pasó del mundo digital a la vida real: en un acto de Javier Milei en Rosario, el jefe de La Libertad Avanza en la provincia le habría pegado una piña a Esteban Glavinich -quien está detrás de la cuenta 'TraductorTeAma'-.

El propio 'troll' lo confirmó en su cuenta de X, el pasado 21 de enero:

