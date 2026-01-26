Trolls libertarios contra Sebastián Pareja, ante nueva 'banca' de Milei

"Ya estamos en camino a Mar del Plata, para recibir al Presidente Javier Milei, quien está reescribiendo la historia de nuestro país. Trabajaremos incansablemente para que Argentina siga devolviendo libertades a cada ciudadano por muchos años más. La Provincia de Buenos Aires no puede ser ajena a esa agenda de transformaciones. Vamos a hacer grande a la provincia también", escribió Pareja en X, y ese mensaje fue compartido en dicha red social por el propio Presidente.