Neumáticos Michelin sin aire: El lanzamiento que jubila los pinchazos y reinventa a la industria

Cuando el neumático pisa un terreno irregular, los radios se flexionan y distribuyen la carga de forma pareja. Esto permite mantener estabilidad y tracción incluso en superficies agresivas. Como no hay presión interna, clavos, piedras o restos metálicos dejan de ser una amenaza.

Michelin destaca que el sistema elimina dos problemas clásicos de los neumáticos convencionales, estos son los pinchazos repentinos y las pérdidas de presión progresivas que muchas veces pasan desapercibidas.

Neumáticos Michelin y durabilidad: ¿Realmente duran más?

Uno de los argumentos más fuertes de Michelin tiene que ver con la vida útil. Según datos de la compañía, la banda de rodadura del Tweel puede durar el doble o incluso el triple que la de un neumático tradicional en aplicaciones similares.

Además, en muchos modelos la banda de rodamiento puede recambiarse sin reemplazar toda la estructura. Esto reduce costos y residuos.

Neumáticos Michelin sin aire: ¿Para qué vehículos están pensados?

Acá aparece una aclaración importante. El Tweel no fue diseñado para autos de uso particular ni para circular a altas velocidades en ruta. Las exigencias dinámicas, el confort acústico y las fuerzas laterales hacen que esta tecnología, por ahora, esté enfocada en otros usos.

Los neumáticos sin aire de Michelin ya se utilizan en minicargadoras, máquinas de mantenimiento, cortacéspedes comerciales, UTV y vehículos agrícolas livianos. En todos esos casos, el terreno es hostil y el riesgo de pinchazo es alto.

Neumáticos Michelin y productividad: El impacto en el trabajo diario

En entornos industriales y rurales, cada pinchazo implica tiempo muerto. Un equipo parado puede frenar una obra, retrasar una cosecha o generar pérdidas económicas importantes. Michelin apunta directamente a ese problema.

Con el Tweel, la disponibilidad operativa aumenta. No hay que detenerse a cambiar una rueda ni depender de inflados constantes. El mantenimiento se vuelve más previsible y menos urgente.

Por eso, muchas empresas empiezan a ver el mayor costo inicial como una inversión y no como un gasto.

neumáticos michelin

Neumáticos Michelin y el futuro: ¿Qué pasa con los autos comunes?

Aunque el Tweel está pensado para maquinaria, Michelin no oculta su ambición. La empresa trabaja en otros desarrollos de neumáticos sin aire, como el proyecto UPTIS, orientado a vehículos de pasajeros.

La idea de fondo sigue siendo la misma, eliminar el aire como punto débil. Sin embargo, llevar esta tecnología a autos de calle implica desafíos técnicos enormes, especialmente en confort, ruido y comportamiento a velocidad.

Neumáticos Michelin sin aire: Ventajas y límites reales

Como toda innovación, el Tweel no es perfecto. Su uso está limitado por velocidad, peso y tipo de vehículo. Además, su estética y sonido no encajan todavía en el mundo del auto urbano.

Pero dentro de su nicho, los beneficios son cero pinchazos, mayor durabilidad, menos mantenimiento y más previsibilidad operativa.

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche

Techint pierde una licitación clave porque sus precios son elevados: ¿Protección o subsidio?

Infierno 2026: El lunes 26/01 la temperatura podría rozar los 40°C en el AMBA

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

Toyota en modo bomba: Yaris Cross abre preventa y amenaza con apropiarse del ranking 2026