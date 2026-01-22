El mercado de autos en Argentina está cambiando de ritmo y de protagonistas. Lo que hace apenas unos años parecía una rareza reservada a unos pocos modelos importados hoy se convirtió en una tendencia donde los vehículos híbridos y eléctricos crecen a paso firme y, dentro de ese fenómeno, las marcas chinas ya juegan en primera línea.
Autos híbridos: Los modelos chinos pisan fuerte y se apropian del ranking argentino
El ranking de 2025 deja a los autos híbridos chinos ya no están probando suerte en Argentina, están compitiendo de igual a igual y ganando participación.
Los números oficiales así lo confirman. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), durante 2025 se patentaron 26.632 vehículos electrificados, entre automóviles y utilitarios livianos. La cifra representa un crecimiento interanual del 88% y explica el 4,6% del total del mercado automotor. En ese escenario, cuatro modelos de origen chino lograron colarse entre los diez autos híbridos más vendidos del país.
Por qué los autos híbridos crecieron tanto en Argentina durante 2025
La combinación de incentivos oficiales, mayor variedad de modelos y una percepción más positiva del consumidor empujó a la electrificación fuera del nicho. ACARA destaca que, por primera vez, los vehículos electrificados dejaron de ser testimoniales para transformarse en un segmento en expansión real, con impacto visible en las estadísticas del mercado.
Además, muchos compradores comenzaron a mirar a los híbridos como una alternativa intermedia entre el motor tradicional y el eléctrico puro.
El ranking: ¿Cuáles fueron los autos híbridos más vendidos del año?
Los datos de ACARA permiten trazar un mapa claro del liderazgo en el segmento. Durante 2025, los 10 autos híbridos más patentados en Argentina fueron:
- Toyota Corolla Cross – 9.142 unidades
- Toyota Corolla – 3.651
- BAIC BJ30 – 2.246
- Renault Arkana – 1.165
- Haval H6 – 964
- Haval Jolion – 966
- Ford Maverick – 689
- Toyota RAV4 – 552
- Mercedes-Benz GLC 300 – 430
- Ford Territory – 354
Esta lista reveló que cuatro de estos diez autos son de producción china. Se trata del BAIC BJ30, Haval H6, Haval Jolion y Ford Territory. En los tres primeros casos, además, hablamos de marcas chinas puras, no de terminales occidentales con fabricación asiática.
Autos chinos: ¿Por qué ganan terreno tan rápido?
El avance de los autos chinos no se explica solo por el precio, aunque ese factor es clave. Las marcas asiáticas llegaron con un combo difícil de igualar, con equipamiento de serie muy completo, tecnologías híbridas probadas y una agresiva estrategia comercial.
Especialistas del sector automotor señalan que estos modelos funcionan como “puerta de entrada” a la electrificación, ofreciendo consumo reducido y experiencia híbrida sin exigir cambios drásticos en los hábitos del usuario. A eso se suma una mejora notable en calidad percibida, diseño y seguridad respecto de generaciones anteriores, un punto que durante años fue el talón de Aquiles de los productos chinos.
¿Qué tecnologías lideran hoy el mercado de autos electrificados?
En términos técnicos, los híbridos no enchufables (HEV) siguen siendo los reyes del mercado argentino. Representaron el 76% de las ventas de vehículos electrificados en 2025, según ACARA. Sin embargo, el dato más llamativo del año fue el crecimiento de los Mild Hybrid (MHEV), que registraron una suba del 250% interanual.
Esta tecnología, más simple y económica, no requiere infraestructura de carga y permite reducir consumos y emisiones sin disparar los costos, lo que explica su rápida adopción en un mercado sensible al precio como el argentino.
El Decreto 49/2025 y su impacto en los autos híbridos y eléctricos
Otro factor decisivo fue el Decreto 49/2025, que estableció arancel de importación 0% para vehículos eléctricos e híbridos, con un cupo anual de hasta 50.000 unidades durante cinco años, siempre que cumplan con un tope de valor FOB.
Esta medida redujo de manera significativa el costo de ingreso de muchos modelos electrificados y facilitó la llegada de nuevas marcas, en especial chinas. El resultado fue una oferta más amplia y competitiva, que aceleró el desarrollo de segmentos que hasta ahora tenían presencia marginal.
BEV y PHEV: ¿Por qué los autos eléctricos puros todavía no despegan?
Aunque los autos 100% eléctricos (BEV) y los híbridos enchufables (PHEV) ofrecen mayor impacto ambiental positivo, su adopción masiva sigue limitada. La falta de infraestructura de carga, especialmente fuera de los grandes centros urbanos, y los precios más elevados siguen siendo barreras importantes.
Aun así, las automotrices mantienen la apuesta a mediano plazo, anticipando un escenario donde la red de carga crezca y los costos bajen progresivamente, como ya ocurrió en otros mercados.
