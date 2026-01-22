El INDEC sigue registrando el empeoramiento en la actividad económica y la caída del consumo. Un día después de publicar un EMAE negativo, hoy se supo que los supermercados tuvieron una caída en las ventas de 2,8% interanual en noviembre, mientras que los autoservicios mayoristas sufrieron un bajón de 8,3% en el mismo período.
¿Y AHORA QUÉ?
Cayó el consumo en supermercados y mayoristas, y el dato que marca la era Milei
Sigue cayendo el consumo, la actividad económica se frena y el gobierno no da respuestas. Los datos del INDEC son contundentes y los despidos preocupan.
Un gobierno que no acusa recibo
La caída del consumo no es una novedad, pero lo llamativo es que no se tomen medidas para cambiar esta dinámica, que es la que mueve a la economía real del país. Comercio e industria manufacturera están sufriendo una fuerte crisis, en la que cada vez menos logran sobrevivir.
Sin embargo, el gobierno parece no acusar recibo. Por el contrario, el ministerio de economía, dirigido por Luis Caputo, opta por mostrar estadísticas acomodadas para generar el efecto inverso. En vez de publicar en sus redes los datos interanuales o mensuales del EMAE (que cayó -0,3% en ambos casos) como se suele hacer, tomó la medición acumulada hasta noviembre, un dato que se utiliza poco para difundir masivamente, pero que fue el único que dio positivo (4,5%).
Consumo en supermercados
Hoy, 22/01, el INDEC publicó que las ventas en supermercados cayeron 2,8% interanual a precios constantes (ajustado) y tan solo en el último mes la pérdida fue de 3,8%. El ticket promedio fue bajo, de $32.714.
Las mayores ventas estuvieron lideradas por artículos de almacén (26,2%), artículos de limpieza (13,6%) y carnes (12,8%).
El medio de pago preponderante fue la tarjeta de crédito. El informe de INDEC detalla:
Al mismo tiempo, el personal ocupado en supermercados disminuyó 0,8% en un año.
De acuerdo con Politikon Chaco, solo cuatro distritos percibieron subas en variación de ventas interanuales: Neuquén, Catamarca, Río Negro y Buenos Aires interior.
Autoservicios mayoristas
Las ventas en autoservicios mayoristas disminuyeron 8,3% interanual, mientras que la variación mensual fue 1,3% positivo.
Los artículos que lideraron las ventas fueron Almacén (42,6%), artículos de limpieza (25,4%) y Bebidas (13,6%).
Los pagos estuvieron liderados por otros medios de pago:
Un dato que marca la era Milei
En este caso, la caída del empleo fue mucho más pronunciada.
El personal ocupado cayó 7,7%, un dato que ya se puede decir que marca una época.
Más noticias en Urgente24
"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"
Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026
Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo
Daniel Vila confirmó el futuro de Sebastián Villa tras negociar con River
Otro sector, en alerta: Denuncian una crisis que pone en riesgo 1.500 empleos