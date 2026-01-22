Cayó el consumo en supermercados y mayoristas, y el dato que marca la era Milei

El medio de pago preponderante fue la tarjeta de crédito. El informe de INDEC detalla:

En noviembre de 2025, las ventas a precios corrientes realizadas en efectivo fueron de $359.369.431 miles, lo que representa el 16,3% de las ventas totales y muestra un aumento de 20,8% respecto a noviembre de 2024. Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito fueron de $557.724.711 miles, lo que representa el 25,2% de las ventas totales y una variación positiva de 22,1% respecto al mismo mes del año anterior. Las ventas a precios corrientes abonadas con tarjeta de crédito sumaron un total de $986.668.654 miles, lo que representa el 44,6% de las ventas totales y una variación positiva respecto a noviembre de 2024 de 13,7%. Por último, las realizadas mediante otros medios de pago [billeteras virtuales, códigos QR, vales, cuponeras, gift card y ticket canasta] fueron de $307.564.445 miles, lo que representa el 13,9% del total y muestra un aumento de 52,0% respecto al mismo mes del año anterior.

image Medios de pago en supermercados. Fuente: INDEC.

Al mismo tiempo, el personal ocupado en supermercados disminuyó 0,8% en un año.

De acuerdo con Politikon Chaco, solo cuatro distritos percibieron subas en variación de ventas interanuales: Neuquén, Catamarca, Río Negro y Buenos Aires interior.

image

Autoservicios mayoristas

Las ventas en autoservicios mayoristas disminuyeron 8,3% interanual, mientras que la variación mensual fue 1,3% positivo.

Los artículos que lideraron las ventas fueron Almacén (42,6%), artículos de limpieza (25,4%) y Bebidas (13,6%).

Los pagos estuvieron liderados por otros medios de pago:

En noviembre de 2025, las ventas a precios corrientes realizadas en efectivo fueron de 83.293.155 miles de pesos, lo que representa el 23,4% de las ventas totales y una variación porcentual de 1,9% respecto a noviembre de 2024. Por su parte, las efectuadas mediante tarjeta de débito sumaron 55.020.366 miles de pesos, lo que representa el 15,4% de las ventas totales y una variación negativa de 14,7% respecto al mismo mes del año anterior. Las ventas a precios corrientes abonadas con tarjeta de crédito sumaron un total de 98.037.200 miles de pesos, lo que representa el 27,5% de las ventas totales y una variación porcentual de 7,7% respecto a noviembre de 2024. Por último, las realizadas mediante otros medios de pago fueron de 119.972.422 miles de pesos, lo que representa el 33,7% del total y muestra un aumento de 55,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Un dato que marca la era Milei

En este caso, la caída del empleo fue mucho más pronunciada.

El personal ocupado cayó 7,7%, un dato que ya se puede decir que marca una época.

