El talón de Aquiles de Donald Trump y USA; ¿Qué se juega, realmente, en Groenlandia?

Los bonos y títulos emitidos por USA son la fuente de debilidad de Donald Trump; ¿Qué se juega en Groenlandia? ¿Minerales, armas o la nueva ruta marítima polar?

22 de enero de 2026 - 18:51
1-El talón de Aquiles de Donald Trump y USA

El presidente de Estados Unidos tuvo que aceptar en plena conferencia de Davos que ni la “diplomacia de los portaviones” alcanza para quitar el riesgo que genera su monumental deuda.

Trump anunció aranceles del 10 % para quienes no aceptaran su decisión imperial de quedarse con Groenlandia, un territorio administrado por Dinamarca, y los europeos contestaron vendiendo títulos norteamericanos en gran escala.

Ante el malestar interno, Trump tuvo que volver sobre sus pasos y aceptar una negociación mucho más extendida. Ante el malestar interno, Trump tuvo que volver sobre sus pasos y aceptar una negociación mucho más extendida.

Groenlandia: la isla que vuelve a definir el poder

Los verdaderos intereses de Estados Unidos que motivan el interés de la administración de Donald Trump por la isla más grande del mundo.

