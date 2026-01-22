RESUMEN AUDIOVISUAL 22/1
El talón de Aquiles de Donald Trump y USA; ¿Qué se juega, realmente, en Groenlandia?
Los bonos y títulos emitidos por USA son la fuente de debilidad de Donald Trump; ¿Qué se juega en Groenlandia? ¿Minerales, armas o la nueva ruta marítima polar?
22 de enero de 2026 - 18:51
Trump anunció aranceles del 10 % para quienes no aceptaran su decisión imperial de quedarse con Groenlandia, un territorio administrado por Dinamarca, y los europeos contestaron vendiendo títulos norteamericanos en gran escala.
Groenlandia: la isla que vuelve a definir el poder
Los verdaderos intereses de Estados Unidos que motivan el interés de la administración de Donald Trump por la isla más grande del mundo.