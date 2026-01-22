La abogada acusada de racismo está complicada: Le pusieron tobillera electrónica y no la dejan volver

Ante esa situación, las jóvenes denunciaron que se trataba de un intento de estafa. Aun así, accedieron a pagar nuevamente para poder retirarse del lugar. Lejos de resolverse el conflicto, el clima se tornó cada vez más tenso. Páez relató que algunos empleados comenzaron a burlarse, a seguirlas por las escaleras y a realizar gestos obscenos.

Actos de racismo en Brasil es crimen

Minutos después, un video que se viralizó en redes sociales terminó por agravar el episodio. En las imágenes se ve a la abogada, de 29 años, realizando gestos y sonidos asociados a primates y gritando frases ofensivas hacia el bar, lo que generó una fuerte reacción pública y derivó en la apertura de una causa judicial en su contra.

En declaraciones a la prensa argentina, Páez reconoció que su reacción fue inapropiada y expresó arrepentimiento. Sin embargo, aseguró que desde que el video se difundió comenzó a recibir amenazas y hostigamientos. Según contó, personas desconocidas se presentaron en el departamento que alquila de manera temporal en Río, situación que la obligó a cambiar de alojamiento por razones de seguridad.

“La dirección del lugar se filtró y vinieron a buscarme. Se hicieron pasar por la policía, pero no era cierto. Yo estoy en contacto permanente con las autoridades”, relató.

“Por una reacción pésima de la que me arrepiento, hay gente deseándome cosas mucho peores. Me siento desamparada”, agregó con angustia.

No puede volver a la Argentina por ahora

La defensa de Páez solicitó el secuestro de las cámaras de seguridad del boliche para incorporar más elementos a la causa. Según Robles, el contexto del hecho “no coincide con la versión que se instaló públicamente” y considera que el material audiovisual puede resultar clave para la estrategia judicial.

En Brasil, la injuria racial es considerada un delito grave, asimilado legalmente al racismo, con penas que van de dos a cinco años de prisión y sin posibilidad de excarcelación mediante fianza. Mientras tanto, la abogada continúa en Río de Janeiro, bajo monitoreo electrónico y con restricciones de movimiento, a la espera de definiciones judiciales.

Desde su entorno aseguran que Páez se encuentra “atemorizada” por la exposición del caso y las consecuencias personales que derivaron del episodio. En paralelo, el Consulado argentino en Brasil tomó contacto con la joven para seguir de cerca su situación.

