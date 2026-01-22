Peligra Edith Hermida: El Nueve agita Bendita con una explosiva dupla de América TV

tweet-2014087567981883673 El Nueve analiza traer a Sabrina Rojas y Tartu para relanzar el programa.

En sus palabras se ve que hay interés, pero que todo sigue siendo preliminar y que, por ahora, la decisión depende de varios factores, incluyendo la negociación con América TV y la estrategia de El Nueve.

Si llegan ellos de América TV, Bendita no será la misma

La química de Sabrina Rojas y Tartu quedó probada en el verano pasado, cuando lograron alto rating en la medianoche de América, y su salida del canal dejó un recuerdo positivo en la audiencia. La actriz no esquivó la realidad: "Es una conductora de toda la vida y la marca Bendita sin Beto es medio difícil instalarse", y eso marca la dimensión del desafío.

image Sabrina Rojas y Tartu tienen química probada y podrían renovar Bendita sin perder su espíritu crítico y humorístico. Hermida podría pasar a un rol secundario si la dupla se concreta.

Además, su eventual desembarco no sería reemplazar a Casella, sino darle un nuevo aire al programa, con ritmo, polémica y humor fresco sin perder la esencia que hizo grande al ciclo. En cuanto a Hermida, aunque mantiene el ciclo al aire, nadie garantiza que si la dupla llega finalmente, ella siga siendo la cara del programa; puertas adentro ya se comenta que podría pasar a un rol secundario o de panelista, un cambio que algunos ven casi inevitable si la apuesta de Rojas y Tartu se concreta.

Por ahora, las reuniones continúan, los rumores circulan y el público observa expectante. Si el proyecto prospera, Bendita sin Casella podría ser un relanzamiento fuerte o un experimento arriesgado, pero con figuras que saben cómo manejar la televisión de actualidad y espectáculos, la apuesta de El Nueve promete ser imposible de ignorar.

