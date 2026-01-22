El histórico ciclo de Bendita vive horas de incertidumbre: mientras América TV tiene una dupla que levantó rating y química en la medianoche, El Nueve analiza movimientos que podrían cambiarlo todo. Y en medio del bamboleo, Edith Hermida parece estar en la cuerda floja, sin certezas sobre su lugar en el programa más crítico y picante de la TV.
"EL CANAL LOS QUIERE"
Peligra Edith Hermida: El Nueve agita Bendita con una explosiva dupla de América TV
Desde América TV llegan rumores de una dupla que podría sacudir Bendita y dejar a Edith Hermida en jaque. ¿Se viene un cambio que nadie esperaba?
El Nueve no quiere improvisar: Cómo buscan reinventar Bendita
La salida de Beto Casella dejó un hueco enorme y, aunque Edith Hermida está al frente del programa de manera provisoria, no termina de convencer: dentro del canal reconocen que la marca Bendita sin su histórico conductor es difícil de sostener.
La periodista encara la conducción sin tener todavía la aceptación plena del público ni la confianza total de la producción. Algunos productores incluso se animan a decir que, si el relanzamiento no logra pegar, Hermida podría terminar siendo reemplazada más rápido de lo que muchos imaginan, aunque siempre con una salida elegante, sin quemarla del todo.
En ese contexto aparecieron Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli, alias "Tartu", la dupla que se consolidó en América TV con ¿Qué pasó en América?. Según Leo Arias, "Ojo con el prime time… Lo de Sabrina es un poco más complejo porque forma parte de América, pero la intención de Canal Nueve es tenerlos". La señal pretende traer figuras con experiencia, química y visibilidad para relanzar Bendita sin perder su espíritu crítico y humorístico.
Consultada por Ángel de Brito en Bondi Live, Rojas fue cauta y no confirmó nada: "A mí todavía no me llegó un llamado. Tartu está avanzando con conversaciones y lo que tengo entendido es que están esperando que yo termine mi último día en América, que es el 6, para llamarme".
En sus palabras se ve que hay interés, pero que todo sigue siendo preliminar y que, por ahora, la decisión depende de varios factores, incluyendo la negociación con América TV y la estrategia de El Nueve.
Si llegan ellos de América TV, Bendita no será la misma
La química de Sabrina Rojas y Tartu quedó probada en el verano pasado, cuando lograron alto rating en la medianoche de América, y su salida del canal dejó un recuerdo positivo en la audiencia. La actriz no esquivó la realidad: "Es una conductora de toda la vida y la marca Bendita sin Beto es medio difícil instalarse", y eso marca la dimensión del desafío.
Además, su eventual desembarco no sería reemplazar a Casella, sino darle un nuevo aire al programa, con ritmo, polémica y humor fresco sin perder la esencia que hizo grande al ciclo. En cuanto a Hermida, aunque mantiene el ciclo al aire, nadie garantiza que si la dupla llega finalmente, ella siga siendo la cara del programa; puertas adentro ya se comenta que podría pasar a un rol secundario o de panelista, un cambio que algunos ven casi inevitable si la apuesta de Rojas y Tartu se concreta.
Por ahora, las reuniones continúan, los rumores circulan y el público observa expectante. Si el proyecto prospera, Bendita sin Casella podría ser un relanzamiento fuerte o un experimento arriesgado, pero con figuras que saben cómo manejar la televisión de actualidad y espectáculos, la apuesta de El Nueve promete ser imposible de ignorar.
