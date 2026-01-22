Terminó la carrera de 'Belén' por el Oscar. La película argentina que Dolores Fonzi dirige y protagoniza, había sido preseleccionada para competir como 'Mejor película internacional'. Este 22/01 se anunciaron finalmente los nominados al codiciado galardón. 'Belén' quedó afuera de los Premios Oscar 2026 y la reacción de Fonzi no se hizo esperar.
VIDEO
Todo quedó grabado: Así reaccionó Dolores Fonzi al ver que 'Belén' terminó afuera de los Premios Oscar 2026
La propia Dolores Fonzi fue la que compartió su reacción al conocer que su película 'Belén' no fue nominada a los Premios Oscar 2026.
Película argentina 'Belén' queda afuera de los Oscar: La reacción de Dolores Fonzi
Todos pueden ver el momento exacto en que Dolores Fonzi se entera que 'Belén' no quedó entre los filmes nominados al máximo reconocimiento del cine.
Y es que, la actriz argentina grabó su reacción en vivo y la compartió con sus seguidores a través de sus redes sociales.
“Bye bye Oscar!”, se lee en el posteo de Instagram que publicó Fonzi, junto con un emoji de fantasma, tras conocer la triste noticia. Hay dos videos.
En el primer video, aparece la actriz argentina andando en bicicleta por las calles de Los Ángeles.
Mientras, el segundo video, muestra a Fonzi en el comedor acompañada por su familia, mirando la transmisión en vivo de las nominaciones de los Premios Oscar. Se le nota ansiosa, mientras sostiene la mano de su hija.
Al ver que su película no fue nominada, no tardaron en aparecer los gestos de decepción. Seguidamente, la actriz apagó la cámara.
Hay que destacar que 'Belén' sigue en carrera por el Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana, que se entregará el 8 de febrero.
Vea aquí el video de la reacción de Dolores Fonzi al conocer que 'Belén' quedó afuera de los Oscar
¿De qué se trata la película 'Belén'?
Tal como informó Urgente24, 'Belén' cuenta la historia de Julieta, una joven tucumana que fue acusada de infanticidio tras un aborto espontáneo, y a su abogada, Soledad Deza, interpretada por Dolores Fonzi, que se enfrenta a un sistema judicial que muchas veces actúa más por prejuicio que por justicia.
La película está basada en hechos reales y en el libro Somos Belén de Ana Correa, y muestra un caso individual transformado en símbolo de una lucha colectiva: el caso real impulsó el movimiento Ni Una Menos e impactó directamente en la legalización del aborto en Argentina en 2020.
Todos los nominados a los Premios Oscar 2026
He aquí la lista de nominados a los Premios Oscar 2026. Pero, antes un dato curioso: el thriller sobrenatural Sinners ("Pecadores") rompió un récord histórico de 16 nominaciones, incluidas a mejor película.
Mejor película:
- Bugonia
- F1
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme - ("Marty Supremo")
- One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- O Agente Secreto ("El agente secreto")
- Sentimental Value ("Valor sentimental")
- Sinners ("Pecadores")
- Train Dreams - ("Sueños de trenes")
Mejor actriz protagonista:
- Jessie Buckley - Hamnet
- Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You ("Si pudiera, te patearía")
- Kate Hudson - Song Sung Blue
- Renate Reinsve - Sentimental Value ("Valor sentimental")
- Emma Stone - Bugonia
Mejor actor protagonista:
- Timothée Chalamet - Marty Supreme ("Marty Supremo")
- Leonardo DiCaprio - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Ethan Hawke - Blue Moon
- Michael B. Jordan - Sinners ("Pecadores")
- Wagner Moura - O Agente Secreto ("El agente secreto")
Mejor actriz de reparto:
- Elle Fanning - Sentimental Value ("Valor sentimental")
- Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value ("Valor sentimental")
- Amy Madigan - Weapons ("La hora de la desaparición")
- Wunmi Mosaku - Sinners ("Pecadores")
- Teyana Taylor - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
Mejor actor de reparto:
- Benicio del Toro - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Jacob Elordi - Frankenstein
- Delroy Lindo - Sinners ("Pecadores")
- Sean Penn - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Stellan Skarsgård - Sentimental Value ("Valor sentimental")
Mejor dirección:
- Chloé Zhao - Hamnet
- Josh Safdie - Marty Supreme ("Marty Supremo")
- Paul Thomas Anderson - One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Joachim Trier - Sentimental Value ("Valor sentimental")
- Ryan Coogler - Sinners ("Pecadores")
Mejor guion original:
- Blue Moon
- It Was Just an Accident - ("Un simple accidente")
- Marty Supreme - ("Marty Supremo")
- Sentimental Value - ("Valor sentimental")
- Sinners - ("Pecadores")
Mejor guion adaptado:
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Train Dreams - ("Sueños de Trenes")
Mejor canción original:
- Dear Me - Diane Warren: Relentless
- Golden - KPop Demon Hunters ("Las guerreras k-pop")
- I Lied to You - Sinners ("Pecadores")
- Sweet Dreams of Joy - Viva Verdi
- Train Dreams - Train Dreams ("Sueños de trenes")
Mejor banda sonora original:
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Sinners ("Pecadores")
Mejor película internacional:
- O Agente Secreto ("El agente secreto") - Brasil
- It Was Just an Accident ("Un simple accidente") - Francia
- Sentimental Value ("Valor sentimental") - Noruega
- "Sirat: Trance en el desierto" - España
- The Voice of Hind Rajab - ("La voz de Hind Rajab") - Túnez
Mejor película de animación:
- Arco
- Elio
- KPop Demon Hunters ("Las guerreras k-pop")
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor película documental:
- The Alabama Solution ("Alabama: presos del sistema")
- Come See Me in the Good Light ("Abrázame en la luz")
- Cutting Through Rocks
- Mr. Nobody Against Putin
- The Perfect Neighbor
Mejor diseño de producción:
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme ("Marty Supremo")
- One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Sinners ("Pecadores")
Mejor maquillaje y peluquería:
- Frankenstein
- Kokuho
- Sinners ("Pecadores")
- The Smashing Machine ("La Máquina: The Smashing Machine")
- The Ugly Stepsister ("La hermanastra fea")
Mejor diseño de vestuario:
- Avatar: Fire and Ash ("Avatar: fuego y cenizas")
- Frankenstein
- Hamnet
- Marty Supreme ("Marty Supremo")
- Sinners ("Pecadores")
Mejor sonido:
- F1
- Frankenstein
- One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Sinners ("Pecadores")
- "Sirt: trance en el desierto"
Mejor edición:
- F1
- Marty Supreme ("Marty Supremo")
- One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Sentimental Value ("Valor sentimental")
- Sinners ("Pecadores")
Mejor fotografía:
- Frankenstein
- Marty Supreme ("Marty Supremo")
- One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- Sinners ("Pecadores")
- Train Dreams ("Sueños de trenes")
Mejores efectos visuales:
- Avatar: Fire and Ash ("Avatar: fuego y cenizas")
- F1
- Jurassic World Rebirth ("Jurassic World: El Renacer")
- The Lost Bus ("A través del fuego")
- Sinners ("Pecadores")
Mejor cortometraje de ficción:
- Butcher's Stain
- A Friend of Dorothy
- Jane Austen's Period Drama
- The Singers
- Two People Exchanging Saliva
Mejor cortometraje documental:
- All the Empty Rooms
- Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- Children No More: Were and Are Gone
- The Devil Is Busy
- Perfectly a Strangeness
Mejor casting:
- Hamnet
- Marty Supreme ("Marty Supremo")
- One Battle After Another ("Una batalla tras otra")
- O Agente Secreto ("El agente secreto")
- Sinners ("Pecadores")
Mejor cortometraje animado:
- Butterfly
- Forevergreen
- The Girl Who Cried Pearls
- Retirement Plan ("Plan de retiro")
- The Three Sisters
-------
Más noticias en Urgente24
"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"
Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo
Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026
Fue campeón con Messi y es nuevo refuerzo de Boca: "Mañana se suma"
Otro sector, en alerta: Denuncian una crisis que pone en riesgo 1.500 empleos