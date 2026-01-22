La empresa cordobesa Karikal, con más de 60 años de trayectoria en la fabricación comercialización y exportación de productos e insumos para la industria del mueble, del revestimiento, automotriz, y de la construcción en seco, confirmó a sus empleados, a través de un comunicado interno, que presentará un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo.
ALARMA POR DESPIDOS
La empresa, con 60 años, al borde del cierre: Del plan de expansión millonario a un PPC en 3 meses
Una emblemática empresa que en octubre anunció un plan de expansión con una inversión millonaria confirmó que presentará un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC).
Lo llamativo del caso es el giro drástico que dio la empresa que en octubre pasado había anunciado un plan de expansión que contemplaba una inversión de 1.200 millones de pesos para instalar una planta en Brasil. Sin embargo, la acelerada degradación del mercado interno por la combinación de una fuerte caída del consumo y el impacto de la apertura de importaciones, obligaron a archivar la ambición exportadora y la ampliación de su presencia en la región para centrarse en la pura estrategia de supervivencia local.
En el mensaje, firmado por el apoderado David Valverde, la empresa señaló a las políticas económicas de la gestión de Javier Milei como el principal factor de su declive. Según Karikal, la combinación de la apertura del mercado a las importaciones, una "sostenida retracción de la demanda interna" y el incremento desmedido de los costos tornaron "insostenible" la situación para la industria nacional.
A la vez, Karikal reconoció "severas restricciones económico-financieras" que hoy le impiden cumplir con obligaciones básicas, como el pago de vacaciones y otros conceptos salariales pendientes.
¿Se vienen los despidos?
Desde la conducción de la empresa sostienen que el inicio del PPC es una "medida necesaria para evitar decisiones más drásticas" y procurar la preservación de las fuentes de trabajo. Sin embargo, el ingreso a este marco legal habilita una instancia de negociación que podría derivar en suspensiones, reducciones de jornada o retiros voluntarios.
El trámite obliga a la empresa a exponer sus balances y justificar la crisis ante el Estado y los representantes gremiales.
A su vez, mientras dure el procedimiento, la firma no puede avanzar de forma unilateral con cesantías masivas. Con este escenario, la próxima semana se llevarán a cabo las primeras reuniones en el Ministerio de Trabajo para definir el destino de las fábricas.
Al día de hoy, la empresa admitió que no cuenta con certezas respecto a plazos o posiciones finales. Mientras tanto, en las plantas de San Francisco, el compromiso de la dirección de trabajar "incansablemente" para atravesar el proceso choca con las expectativas negativas de los trabajadores sobre el desenlace de la crisis.
