La empresa, con 60 años, al borde del cierre: Del plan de expansión millonario a un PPC en 3 meses

El trámite obliga a la empresa a exponer sus balances y justificar la crisis ante el Estado y los representantes gremiales.

A su vez, mientras dure el procedimiento, la firma no puede avanzar de forma unilateral con cesantías masivas. Con este escenario, la próxima semana se llevarán a cabo las primeras reuniones en el Ministerio de Trabajo para definir el destino de las fábricas.

Al día de hoy, la empresa admitió que no cuenta con certezas respecto a plazos o posiciones finales. Mientras tanto, en las plantas de San Francisco, el compromiso de la dirección de trabajar "incansablemente" para atravesar el proceso choca con las expectativas negativas de los trabajadores sobre el desenlace de la crisis.

Otras noticias de Urgente24

Malvinas: Lo de Ian Sielecki fue impecable, pero salvó a Milei (denunciado penalmente) o arriesgó su cargo

Incendios descontrolados: Piden prepararse para más evacuaciones, mientras abogados 'incendian' a Milei

Transporte: Otra renuncia a horas de la reunión con UTA y bajo amenaza de paro de colectivos

Operación Cuba: Donald Trump busca en La Habana el equivalente a Delcy Rodriguez