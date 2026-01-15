Hipermercado Libertad avanza con los despidos: 100 cesantías, depósitos vacíos y miedo a un cierre

“La venta de alimentos cayó fuerte, y eso es gravísimo”, advirtió el dirigente gremial. Históricamente, el rubro comestible era el último en resentirse en las crisis. Hoy, ni siquiera ese piso parece resistir.

Hipermercado Libertad, despidos y depósitos vacíos: ¿Por qué crece el temor al cierre?

Menos ventas, menos reposición, menos personal. Los depósitos vacíos se leen como una señal de alerta máxima. Aunque no hay anuncios formales de cierre, la incertidumbre se traduce en angustia diaria para quienes todavía conservan su puesto.

La falta de comunicación empresarial agrava el clima. “No saber hacia dónde va la empresa genera pánico”, sostienen desde el gremio.

Procedimiento Preventivo de Crisis: La antesala de más despidos

En paralelo, el Centro de Empleados de Comercio confirmó que crecen las consultas de empresas interesadas en iniciar el Procedimiento Preventivo de Crisis. Este mecanismo permite aplicar suspensiones, recortes salariales o medidas excepcionales para evitar cierres definitivos.

“En diciembre eran cuatro empresas, ahora son muchas más”, explicó Gómez. Algunas buscan sostenerse; otras directamente reducen personal o bajan la persiana. También aparece un fenómeno cada vez más frecuente, el pase a la informalidad o el pago de salarios parcialmente en negro.

Salarios que no alcanzan y consumo en caída libre

El trasfondo del conflicto combina variables conocidas. Tarifas, transporte, combustibles y servicios suben mes a mes, mientras los salarios del sector comercio quedan rezagados. Según datos oficiales, una familia necesitó alrededor de 1,3 millón de pesos para cubrir la canasta básica, frente a sueldos que rondan los 900 mil pesos en jornada completa.

Esa brecha explica, en gran parte, la retracción del consumo. Y sin consumo, el comercio se asfixia.

En lo que va de 2025 habrían cerrado unas 500 empresas en la provincia. Si se amplía el período desde 2023, el número ascendería a mil firmas menos y unos 10.000 empleos perdidos.

Misiones cayó por debajo de los 100 mil empleos privados formales, algo que no ocurría desde la salida de la pandemia. Cinco meses consecutivos de caída muestran que no se trata de un bache, sino de una tendencia.

Con el verano en marcha y meses históricamente flojos por delante, el caso del Hipermercado Libertad y los despidos aparece como un símbolo incómodo de una crisis que avanza en silencio. Para muchos trabajadores, el miedo ya no es perder poder adquisitivo, sino directamente quedarse sin trabajo. Y en los depósitos vacíos, ese temor toma forma concreta.

