Boca puso primera en este 2026 con lo que fue el encuentro amistoso ante Millonarios de Colombia, el cual terminó igualado sin goles. Una de las cuestiones más notorias en el Xeneize es la falta de refuerzos y justamente en las últimas horas el que rompió el silencio fue Ezequiel Avila, quien suena para llegar al equipo de Claudio Ubeda.
ROMPIÓ EL SILENCIO
Ezequiel Ávila confirmó su decisión ante el interés de Boca
En medio del interés de Boca, Ezequiel Ávila rompió el silencio y confirmó su decisión tras anotar un doblete para el Betis.
En los últimos días llegó a manos de Juan Román Riquelme el nombre de Chimy Ávila como un ofrecimiento para reforzar la delantera y la realidad es que el presidente de Boca le gustó la posibilidad de sumar al atacante que hoy en día milita en el Betis. El ex San Lorenzo no viene sumando muchos minutos como titular y es por eso que se plantea la posibilidad de salir en este mercado de pases.
En el día de ayer Betis jugó ante Elche por Copa del Rey, Chimy Ávila fue titular y anotó los dos goles del conjunto Andaluz, demostrando que a pesar de no estar jugando demasiado está en muy buena forma. Una vez que el cotejo finalizó el atacante tomó contacto con la prensa y consultado por la chance de emigrar a Boca o Getafe, otro de los interesados, fue más que claro.
Ezequiel Ávila respondió a los rumores de su lleagda a Boca
“Yo tengo contrato y pienso el día a día en mi trabajo, y hacer las cosas bien acá en Betis. Lo que pase mañana nunca nadie lo sabe. Quizás mañana no nos levantamos. Si supiéramos lo que va a pasar al futuro yo mañana juego a la quiniela”, comentó en primer lugar, sin dar mayores precisiones, ni sobre su salida pero tampoco sobre su continuidad en Betis.
“Eso es cosa de la directiva y de mi agente. Yo me tengo que ocupar en hacer bien mi trabajo, porque si yo ahora me ocupo en hacer negociaciones, en hablar si me voy o me quedo, entonces estoy descuidando mi trabajo. Y mi trabajo es jugar al fútbol. Lo que pase extradeportivo, eso ya es cosa del representante y de la directiva de aquí”, agregó.
La realidad es que Boca, más allá de tener interés en Chimy Ávila y respetarlo como jugador, hasta el momento no movió ninguna ficha de manera formal para al menos consultar cotización. Ahora mismo Juan Román Riquelme está tratando de destrabar la llegada de Marino Hinestroza y comenzó a negociar formalmente por Alexis Cuello, hombre de San Lorenzo.
