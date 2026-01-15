Ezequiel Ávila confirmó su decisión ante el interés de Boca

En los últimos días llegó a manos de Juan Román Riquelme el nombre de Chimy Ávila como un ofrecimiento para reforzar la delantera y la realidad es que el presidente de Boca le gustó la posibilidad de sumar al atacante que hoy en día milita en el Betis. El ex San Lorenzo no viene sumando muchos minutos como titular y es por eso que se plantea la posibilidad de salir en este mercado de pases.