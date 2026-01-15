Un viaje a China de Diputados en receso legislativo desató críticas dentro y fuera del Congreso: Por qué

Un viaje de diputados nacionales a China durante el receso parlamentario abrió una fuerte polémica en el Congreso y en redes sociales. La comitiva estuvo integrada mayoritariamente por diputados de La Libertad Avanza, junto a legisladores del PRO, y tuvo como eje una agenda vinculada al intercambio comercial con el gigante asiático.
Sin embargo, el financiamiento, la representación política y la falta de información oficial encendieron las críticas.
La delegación estuvo encabezada por la diputada libertaria Juliana Santillán, quien explicó que la invitación fue cursada por el Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista Chino, a través de la embajada en la Argentina. Según sostuvo, los pasajes aéreos fueron cubiertos por ese organismo y no se utilizaron fondos del Congreso.
En ese sentido, la periodista acreditada en Casa Rosada salió a dar detalles del viaje a China, pero fue el propio Martín Menem quien salió a desmentirla y la cruzó: No es la primera vez que faltás a la verdad, disparó el presidente de la Cámara Baja.
Diputados libertarios a China
El itinerario incluyó reuniones con empresas estatales y privadas, entre ellas el gigante agroindustrial COFCO y firmas tecnológicas como Huawei y Mindray. Desde la comitiva aseguraron que el objetivo fue avanzar en oportunidades para ampliar las exportaciones argentinas, especialmente en productos agroindustriales, y fortalecer vínculos económicos.
“No se trata de un alineamiento político, sino de una agenda comercial”, insistieron fuentes del grupo.
Aun así, el viaje generó ruido por varios frentes. Uno de los principales cuestionamientos apuntó a la opacidad con la que se organizó la misión. No hubo anuncio previo ni comunicación institucional desde la Cámara de Diputados, y hasta el momento no figuran registros del viaje en el apartado de transparencia donde deberían detallarse este tipo de misiones oficiales.
También hubo críticas por la composición de la delegación. Si bien Santillán preside el Grupo Parlamentario de Amistad con China, el viaje no contó con representación plural de las distintas fuerzas políticas que integran ese espacio, como había ocurrido en misiones anteriores. Además, en la comitiva participó una exdiputada cuyo mandato finalizó en diciembre, lo que sumó interrogantes sobre el carácter formal del viaje.
El Congreso y la agenda de Milei
El contexto internacional agrega otra capa de tensión. El desplazamiento se produjo mientras el gobierno de Javier Milei busca profundizar su alineamiento con Estados Unidos, que observa con recelo la creciente influencia china en América Latina. Desde el oficialismo intentaron bajar el tono del debate y remarcaron que no hay contradicción entre la estrategia geopolítica y la búsqueda de mercados para productos argentinos.
Desde la oposición, en cambio, cuestionaron tanto el momento como las prioridades del viaje. Legisladores advirtieron que mientras permanecen paralizados proyectos estratégicos vinculados a inversiones chinas —como infraestructura energética y ferroviaria—, un grupo reducido de diputados realizó una visita sin agenda clara ni control institucional.
La falta de información oficial y las versiones cruzadas sobre los costos terminaron de alimentar la controversia. Por ahora, el viaje dejó más preguntas que certezas y volvió a poner en discusión los límites entre diplomacia parlamentaria, intereses económicos y transparencia pública.
