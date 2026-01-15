Un viaje a China de Diputados en receso legislativo desató críticas dentro y fuera del Congreso: Por qué

“No se trata de un alineamiento político, sino de una agenda comercial”, insistieron fuentes del grupo.

Aun así, el viaje generó ruido por varios frentes. Uno de los principales cuestionamientos apuntó a la opacidad con la que se organizó la misión. No hubo anuncio previo ni comunicación institucional desde la Cámara de Diputados, y hasta el momento no figuran registros del viaje en el apartado de transparencia donde deberían detallarse este tipo de misiones oficiales.

También hubo críticas por la composición de la delegación. Si bien Santillán preside el Grupo Parlamentario de Amistad con China, el viaje no contó con representación plural de las distintas fuerzas políticas que integran ese espacio, como había ocurrido en misiones anteriores. Además, en la comitiva participó una exdiputada cuyo mandato finalizó en diciembre, lo que sumó interrogantes sobre el carácter formal del viaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SantilanJuli223/status/2011777326745256238&partner=&hide_thread=false En el marco de una invitación generada por el departamento de asuntos exteriores de China, Diputados de la Nación acabamos de regresar de una gira por la República Popular China visitando varias provincias. Estuvimos reunidos con empresas privadas, y ampliamos la mirada hacia… pic.twitter.com/AKGoDLsiLs — Juliana Santillán Juárez Brahím (@SantilanJuli223) January 15, 2026

El Congreso y la agenda de Milei

El contexto internacional agrega otra capa de tensión. El desplazamiento se produjo mientras el gobierno de Javier Milei busca profundizar su alineamiento con Estados Unidos, que observa con recelo la creciente influencia china en América Latina. Desde el oficialismo intentaron bajar el tono del debate y remarcaron que no hay contradicción entre la estrategia geopolítica y la búsqueda de mercados para productos argentinos.

Desde la oposición, en cambio, cuestionaron tanto el momento como las prioridades del viaje. Legisladores advirtieron que mientras permanecen paralizados proyectos estratégicos vinculados a inversiones chinas —como infraestructura energética y ferroviaria—, un grupo reducido de diputados realizó una visita sin agenda clara ni control institucional.

La falta de información oficial y las versiones cruzadas sobre los costos terminaron de alimentar la controversia. Por ahora, el viaje dejó más preguntas que certezas y volvió a poner en discusión los límites entre diplomacia parlamentaria, intereses económicos y transparencia pública.

_____________________________

Más noticias en Urgnete24:

La trama detrás de la secta denunciada en el Senado bonaerense: abusos, control y poder

Alerta por un argentino detenido en Venezuela que no figura en registros oficiales

'Palito' cordobés a Javier Milei, y Bornoroni hace malabares