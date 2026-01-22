En el último tiempo, Morena Beltrán se consolidó como una de las periodistas más relevantes de ESPN. En las últimas horas, se conoció una novedad vinculada a la periodista y al Torneo Apertura, que generó una fuerte repercusión en las redes sociales.
Impacto por la decisión que tomó ESPN con Morena Beltrán
En redes sociales se generó revuelo en las últimas horas por la decisión que tomó ESPN con la periodista Morena Beltrán.
El campeonato de la Liga Profesional comenzará este jueves 22 de enero Aldosivi vs Defensa y Justicia y la primera jornada tendrá actividad hasta el próximo domingo 25 de enero.
Poco a poco, Morena Beltrán fue construyendo un lugar cada vez más relevante en ESPN, donde su voz y análisis ganaron consideración dentro del canal deportivo.
En las últimas horas se conoció una novedad que sorprendió a propios y extraños. El medio Tribuna Deportiva, especializado en información vinculada a medios y transmisiones deportivas, confirmó: “Morena Beltrán debutará como comentarista en las transmisiones de la Liga Profesional por ESPN Premium. Su estreno será en Argentinos vs. Sarmiento, junto a Federico Bulos en los relatos”.
La noticia fue celebrada por Viviana Vila, quien fue la última mujer en ocupar ese rol en el fútbol argentino durante la etapa de Fútbol Para Todos. A través de su cuenta de X, expresó: “Me alegro mucho que @morenabeltran10 comente fútbol en vivo por TV. Tras mi paso por FPT, una mujer vuelve a tomar ese rol en la liga argentina”.
El debut de Beltrán se dará en el encuentro entre Argentinos Juniors y Sarmiento de Junín, que se disputará el próximo domingo desde las 21 horas en La Paternal, con Federico Bulos a cargo de los relatos.
Primera fecha del Torneo Apertura
Jueves 22 de enero
- 17.00 Aldosivi – Defensa y Justicia (Interzonal) | Árbitro: Edgardo Zamora | VAR: Fabrizio Llobet
- 20.00 Unión – Platense (Zona A) | Árbitro: Pablo Echavarría | VAR: Lucas Novelli
- 20.00 Banfield – Huracán (Zona B) | Árbitro: Bruno Amiconi | VAR: Silvio Trucco
- 22.15 Central Córdoba – Gimnasia (Mendoza) (Zona A) | Árbitro: Hernán Mastrángelo | VAR: Fernando Echenique
- 22.15 Instituto – Vélez (Zona A) | Árbitro: Andrés Merlos | VAR: José Carreras
Viernes 23 de enero
- 19.00 San Lorenzo – Lanús (Zona A) | Árbitro: Pablo Dóvalo | VAR: Diego Ceballos
- 20.00 Independiente – Estudiantes (Zona A) | Árbitro: Nazareno Arasa | VAR: Salomé Di Iorio
- 22.15 Talleres – Newell’s (Zona A) | Árbitro: Luis Lobo Medina | VAR: Germán Delfino
- 22.15 Independiente Rivadavia (Mendoza) – Atlético Tucumán (Zona B) | Árbitro: Brian Ferreyra | VAR: Gastón Monzón Brizuela
Sábado 24 de enero
- 17.00 Barracas Central – River (Zona B) | Árbitro: Nicolás Ramírez | VAR: Héctor Paletta
- 19.30 Gimnasia – Racing (Zona B) | Árbitro: Leandro Rey Hilfer | VAR: Adrián Franklin
- 22.00 Rosario Central – Belgrano (Zona B) | Árbitro: Yael Falcón Pérez | VAR: Jorge Baliño
Domingo 25 de enero
- 18.30 Boca – Deportivo Riestra (Zona A) | Árbitro: Sebastián Zunino | VAR: Ariel Penel
- 21.00 Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) | Árbitro: Felipe Viola | VAR: Yamil Possi
- 21.00 Argentinos – Sarmiento (Zona B) | Árbitro: Andrés Gariano | VAR: Fernando Espinoza
