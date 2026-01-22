Impacto por la decisión que tomó ESPN con Morena Beltrán

La noticia fue celebrada por Viviana Vila, quien fue la última mujer en ocupar ese rol en el fútbol argentino durante la etapa de Fútbol Para Todos. A través de su cuenta de X, expresó: “Me alegro mucho que @morenabeltran10 comente fútbol en vivo por TV. Tras mi paso por FPT, una mujer vuelve a tomar ese rol en la liga argentina”.