Gastón Edul en el centro de las burlas por lo que pasó en Boca Juniors

El periodista no fue el único que confirmó en dos oportunidades la llegada de un jugador que terminó firmando con Vasco da Gama, pero sí fue quien recibió la mayor cantidad de críticas.

Ayer, 21 de enero, Edul volvió a ser tendencia tras publicar en X: “Ángel Romero es nuevo jugador de Boca”. El tuit superó los mil comentarios y acumuló más de 250 citas, muchas de ellas con burlas relacionadas a lo ocurrido con Hinestroza y Atlético Nacional.

La situación con el futbolista colombiano fue particular y, en medio de la confusión, también quedaron involucrados otros periodistas especializados en el mercado de pases, como César Luis Merlo y Germán García Grova.

Boca, mercado de pases y Torneo Apertura

Luego de lo sucedido con Marino Hinestroza, resulta apresurado confirmar que Ángel Romero será jugador de Boca, por lo que habrá que esperar a que la operación sea oficializada por el club.

Lo cierto es que todo hace indicar que el ex San Lorenzo de Almagro vestirá la camiseta del Xeneize en 2026, luego de quedar libre de Corinthians.

De todos modos, Romero no es el único jugador por el que Boca avanzó en las últimas horas.

Según información compartida por Germán García Grova y el periodista colombiano Pipe Sierra, el club realizó una primera oferta por Kevin Serna para adquirir de manera definitiva al futbolista de Fluminense.

Rodrigo Auzmendi es otro de los nombres que aparece en la órbita del Xeneize, mientras que Ezequiel Ávila, mencionado a lo largo de todo el libro de pases, volvió a tomar fuerza en las últimas horas.

Habrá que ver si, además de Romero, alguno de estos futbolistas termina incorporándose al club de la Ribera.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda debutará en el Torneo Apertura el próximo domingo 25 de enero, cuando reciba a Deportivo Riestra desde las 18:30 en La Bombonera.

