Boca Juniors está a nada de cerrar a Ángel Romero como su primer refuerzo, luego del fallido pase de Marino Hinestroza al club de la Ribera. En este contexto, el periodista Gastón Edul se convirtió en el centro de las burlas, especialmente en la red social X.
¿QUÉ PASÓ?
Gastón Edul en el centro de las burlas por lo que pasó en Boca Juniors
Algunas cosas que pasaron en Boca hicieron que Gastón Edul sea el centro de burlas, sobre todo en X.
Claro está que el periodista de TyC Sports es uno de los más reconocidos del país y que, en un momento como el mercado de pases, muchas miradas recaen sobre su información.
Gastón Edul en el centro de las burlas
Ha sido un mercado de pases particular para Boca Juniors hasta el momento, y Gastón Edul ha quedado en el ojo de la tormenta por una situación puntual.
Horas antes de la Navidad de 2025, el periodista de TyC Sports había confirmado la llegada de Marino Hinestroza al club de la Ribera, operación que finalmente se caería.
Días más tarde, volvió a circular la versión sobre el arribo del delantero colombiano al Xeneize, y el propio Edul aseguró: “Como contamos, Hinestroza es jugador de Boca por 5 millones de dólares”, citándose a sí mismo.
El periodista no fue el único que confirmó en dos oportunidades la llegada de un jugador que terminó firmando con Vasco da Gama, pero sí fue quien recibió la mayor cantidad de críticas.
Ayer, 21 de enero, Edul volvió a ser tendencia tras publicar en X: “Ángel Romero es nuevo jugador de Boca”. El tuit superó los mil comentarios y acumuló más de 250 citas, muchas de ellas con burlas relacionadas a lo ocurrido con Hinestroza y Atlético Nacional.
La situación con el futbolista colombiano fue particular y, en medio de la confusión, también quedaron involucrados otros periodistas especializados en el mercado de pases, como César Luis Merlo y Germán García Grova.
Boca, mercado de pases y Torneo Apertura
Luego de lo sucedido con Marino Hinestroza, resulta apresurado confirmar que Ángel Romero será jugador de Boca, por lo que habrá que esperar a que la operación sea oficializada por el club.
Lo cierto es que todo hace indicar que el ex San Lorenzo de Almagro vestirá la camiseta del Xeneize en 2026, luego de quedar libre de Corinthians.
De todos modos, Romero no es el único jugador por el que Boca avanzó en las últimas horas.
Según información compartida por Germán García Grova y el periodista colombiano Pipe Sierra, el club realizó una primera oferta por Kevin Serna para adquirir de manera definitiva al futbolista de Fluminense.
Rodrigo Auzmendi es otro de los nombres que aparece en la órbita del Xeneize, mientras que Ezequiel Ávila, mencionado a lo largo de todo el libro de pases, volvió a tomar fuerza en las últimas horas.
Habrá que ver si, además de Romero, alguno de estos futbolistas termina incorporándose al club de la Ribera.
El equipo dirigido por Claudio Úbeda debutará en el Torneo Apertura el próximo domingo 25 de enero, cuando reciba a Deportivo Riestra desde las 18:30 en La Bombonera.
+ EN GOLAZO24
¿Operación o realidad?: Dicen que en Boca, Paredes y Riquelme estarían peleados
Maher Carrizo se plantó en Vélez y confirmó dónde jugará tras las ofertas de River y Boca