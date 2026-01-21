Maher Carrizo se plantó en Vélez y confirmó dónde jugará tras las ofertas de River y Boca

River fue el club que fue más a fondo por Maher Carrrizo e incluso llegó a un principio de acuerdo con Vélez para realizar la transferencia en un monto cercano a los 7 millones de dólares por el 50% de la ficha. Pero el jugador indicó que su deseo era emigrar a Europa y es por eso que desechó la chance de llegar al Millonario donde iba a competir para ser titular.