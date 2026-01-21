El mercado de pases en el fútbol argentinos sigue teniendo jugadores que dan qué hablar y uno por el que River y Boca realizaron consultas para quedárselo ahora mismo fue Maher Carrizo, la gran joya de Vélez. Finalmente el zurdo se plantó en el Fortín para ser vendido y su destino ciertamente sorprende a todos.
INESPERADO
Maher Carrizo se plantó en Vélez y confirmó dónde jugará tras las ofertas de River y Boca
Luego de las ofertas de River y Boca, Maher Carrizo tomó una decisión totalmente inesperada sobre su futuro.
River fue el club que fue más a fondo por Maher Carrrizo e incluso llegó a un principio de acuerdo con Vélez para realizar la transferencia en un monto cercano a los 7 millones de dólares por el 50% de la ficha. Pero el jugador indicó que su deseo era emigrar a Europa y es por eso que desechó la chance de llegar al Millonario donde iba a competir para ser titular.
Más tarde el que levantó el teléfono fue Juan Román Riquelme, aunque en su caso habló directamente con el entorno del jugador para ofrecerle ser futbolista de Boca. La respuesta de Maher Carrizo fue la misma: el objetivo primordial para este mercado es marcharse a Europa. Se habló del Grupo City y del Feyenoord, pero el que se lo llevaría es un club menor del Viejo Continente.
Maher Carrizo se muda a Dinamarca
Vélez hará su debut este jueves en el Torneo Apertura contra Instituto en Córdoba y la gran bomba del día de hoy es que Maher Carrizo se plantó e indicó que no viajará porque está a punto de ser vendido a Europa. Si bien no es oficial, las últimas informaciones indican que el club que está a punto de contratarlo es el FC Midtjylland de Dinamarca por un monto cercano a los 11 millones de euros.
En Vélez aseguran que todavía no tienen nada oficial ni formal de este equipo, por lo que en el día de hoy los dirigentes del Fortín mantendrán una reunión con los agentes de Maher Carrizo para terminar de definir esta historia. Del entorno del futbolista afirman que está todo más que encaminado para que la operación se haga y en las próximas horas el jugador viaje hacia Dinamarca.
No deja de llamar la atención que una de las joyas del fútbol argentino, que además viene de ser subcampeón del mundo con la Selección Argentina, rechace a River y Boca para terminar en la liga de Dinamarca. Lo cierto es que Maher Carrizo desde el primer momento indicó que quería marcharse a Europa y ese deseo lo cumplirá.
Más en GOLAZO24
Boca sorprende a todos y va a la carga por Rodrigo Auzmendi
La decisión de San Lorenzo tras la última oferta de Boca por Cuello
Daniel Vila confirmó el futuro de Sebastián Villa tras negociar con River
Las tres decisiones clave que se tomaron en AFA tras dos reuniones clave para 2026