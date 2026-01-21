Fue un día más que importante para el fútbol argentino ya que la Asociación del Fútbol Argentino promovió dos reuniones clave para definir cuestiones centrales de cara al 2026. En primer lugar, se realizó la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, enfocado en detalles de la Primera División, y más tarde reunió el Comité Ejecutivo de la AFA para unificar criterios en todas las categorías.
REUNIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO
Las tres decisiones clave que se tomaron en AFA tras dos reuniones clave para 2026
En Puerto Madero la AFA organizó dos reuniones clave para definir puntos vitales para la primera división y las categorías de ascenso.
La primera reunión importante del día se dio en las oficinas de Puerto Madero donde la Liga Profesional tiene su sede. Allí representantes de los 30 equipos de primera división se sentaron frente a frente para votar diferentes puntos de la orden de día donde una de las cuestiones principales fue definir si habrá amnistía en el Torneo Apertura para los futbolistas que adeuden fechas de suspensión.
Amnistía para los futbolistas que deban fechas de suspensión
Esta cuestión tiene su punto central en los jugadores de Estudiantes de La Plata que recibieron dos fechas de sanción por los que fue el famoso pasillo de espaldas ante Rosario Central. Finalmente, la mayoría votó a favor de que haya una amnistía total, sin límite de fechas, y es por eso que se realizó el pedido al Tribunal de Disciplina, que será que determinará su efectivización y puesta en vigencia. En las próximas horas saldrá el comunicado oficial indicando la decisión final sobre este tema.
La nueva medida aprobada por AFA
Por otra parte, la AFA impulsó una medida para que ningún jugador que deje su club por Patria Potestad sea citado a selecciones juveniles sin ninguna excepción. Esto tiene como foco central el caso de Luca Scarlato, futbolista formado en River, quien terminó dejando las juveniles del Millonario para marcharse de manera intempestiva al Parma de Italia sin dejarle un solo dólar al club que lo formó y que tenía intenciones de hacerle su primer contrato profesional.
River realizó una denuncia oficial en FIFA contra Martín Gustadisegno, agente de Scarlato, para que se le retire la licencia de Agente FIFA y ya no pueda operar. La AFA aseguró que la medida busca “ordenar el proceso formativo y evitar salidas prematuras que perjudiquen el desarrollo deportivo, con la creación de un marco reglamentario más claro para proteger a los clubes y a los propios juveniles”.
Reglamentos aprobados e inminente definición para el ascenso
Una vez terminada la reunión de Liga Profesional en Puerto Madero se abrió paso a la reunión de Comité Ejecutivo de AFA, donde ingresaron dirigentes relacionados con todas las categorías del fútbol argentino. Fue así que los presidentes de la Primera Nacional, Primera B, Primera C y Federal A se hicieron presentes para debatir el formato de los torneos.
Todos los presentes se pusieron de acuerdo y quedaron aprobados los formatos y reglamentos de los torneos así como el calendario que tendrá cada categoría durante este temporada tan particular donde habrá nada menos que un Mundial en el medio. Lo más importante de todo fue conocer novedades sobre los derechos de televisación de las categorías de ascenso, algo que hasta ahora no está para nada claro.
Marcelo Achile, presidente de la mesa de Primera Nacional, indicó que en el día de hoy habrá novedades importantes. “Es un tema súper importante, concordamos en que hoy a la tarde se publicará en el boletín de AFA todas las cuestiones que tengan que ver con esto. Ahora nos encontraremos con todos los dirigentes en Viamonte. Saldrá hoy en el boletín”, expresó el dirigente. Al mismo tiempo se informará los nuevos montos por derechos de televisación que recibirá cada equipo durante este 2026.
