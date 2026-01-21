Las tres decisiones clave que se tomaron en AFA tras dos reuniones clave para 2026

Reglamentos aprobados e inminente definición para el ascenso

Una vez terminada la reunión de Liga Profesional en Puerto Madero se abrió paso a la reunión de Comité Ejecutivo de AFA, donde ingresaron dirigentes relacionados con todas las categorías del fútbol argentino. Fue así que los presidentes de la Primera Nacional, Primera B, Primera C y Federal A se hicieron presentes para debatir el formato de los torneos.

Todos los presentes se pusieron de acuerdo y quedaron aprobados los formatos y reglamentos de los torneos así como el calendario que tendrá cada categoría durante este temporada tan particular donde habrá nada menos que un Mundial en el medio. Lo más importante de todo fue conocer novedades sobre los derechos de televisación de las categorías de ascenso, algo que hasta ahora no está para nada claro.

Marcelo Achile, presidente de la mesa de Primera Nacional, indicó que en el día de hoy habrá novedades importantes. “Es un tema súper importante, concordamos en que hoy a la tarde se publicará en el boletín de AFA todas las cuestiones que tengan que ver con esto. Ahora nos encontraremos con todos los dirigentes en Viamonte. Saldrá hoy en el boletín”, expresó el dirigente. Al mismo tiempo se informará los nuevos montos por derechos de televisación que recibirá cada equipo durante este 2026.

