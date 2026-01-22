Hallazgo de última hora en Argentina: Este enorme fósil sorprende a todos

El colmillo pertenecía a un Notiomastodon platensis, una enorme especie de elefante prehistórico que habitó esta región en el Cuaternario o Era del Hielo, detalla el comunicado.

"Los Notiomastodon fueron parte de la familia de los extinguidos Gonfoterios o también conocidos como Mastodontes, parientes de los actuales elefantes, de los que se diferenciaban principalmente por su dentadura", explicaron.

"Migraron desde Norteamérica durante el auge de las glaciaciones que se generaron luego de la unión de las dos américas por medio de lo que hoy es Panamá, hace unos 2,5 millones de años", agregaron.

El hallazgo fue posible luego de una dura tarea de excavación en sedimentos de más de 100.000 años dentro de la Reserva Natural Centinela del Mar.

¿Qué pasará con el fósil?

El fósil hallado ya se encuentra en el laboratorio del Museo miramarense. Después de ser acondicionado, será exhibido en una de las salas de la institución.

Este es un logro del equipo técnico del Museo, voluntarios de la carrera Tecnicatura en Paleontología que se dicta en Miramar y personal técnico del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia de Mar del Plata.

También se contó con el apoyo de la Fundación de Historia Natural “Félix de Azara” y Estación Científica “Eduardo P. Tonni”.

Para los expertos este hallazgo, aunque importante, no es "raro", ya que anteriormente se han encontrado otros restos de Notiomastodon platensis en la zona.

