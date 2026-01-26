Interna libertaria: Cruces en la Casa Rosada por el control de extranjeros y el rol de Diego Valenzuela

Según informó el Gobierno, durante el operativo se controló a 385 personas extranjeras y se detectaron 16 casos de situación migratoria irregular. En esos casos, se iniciaron los procesos administrativos correspondientes para la regularización o eventual expulsión. Desde el Ejecutivo adelantaron que este tipo de controles se replicará en otros puntos de la provincia de Buenos Aires y en distritos del norte del país.

El ICE argentino para controlar extranjeros

En paralelo, el Gobierno avanza en la modernización del sistema migratorio. Entre las iniciativas en estudio figura la incorporación de tecnología similar a la utilizada por el ICE en Estados Unidos, con el objetivo de agilizar procedimientos y fortalecer el seguimiento de ingresos y permanencias en el país.

La nueva Agencia Federal de Migraciones tendrá rango de secretaría y contará con dos áreas estratégicas: Control Migratorio y Política Migratoria. Será un organismo desconcentrado, sin jefatura de gabinete propia, y con una estructura más acotada que la que se evaluó en versiones preliminares. La Policía de Seguridad Aeroportuaria, finalmente, no formará parte del esquema.

Fuentes oficiales admiten que el diseño definitivo de la agencia estuvo trabado durante semanas por resistencias internas. Hubo reparos de distintos sectores del gabinete sobre el tamaño del organismo, el manejo del presupuesto y su despliegue territorial. En ese contexto, la intervención política de Patricia Bullrich fue clave para destrabar la designación de Valenzuela.

En Balcarce 50 aseguran que el cronograma no sufrirá modificaciones y que el decreto será publicado en los próximos días. Sin embargo, en la interna persiste la lectura de que el control del área migratoria se convirtió en una disputa de poder. Algunos funcionarios interpretan que el adelantamiento del operativo buscó marcar límites y reafirmar liderazgos, en un Gobierno donde las tensiones no siempre quedan puertas adentro.

