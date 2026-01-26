Interna libertaria: Cruces en la Casa Rosada por el control de extranjeros y el rol de Diego Valenzuela

Un operativo de control migratorio realizado en el conurbano bonaerense volvió a dejar al descubierto la interna libertaria dentro del Gobierno nacional, en momentos en que se termina de definir la nueva estructura de la Agencia Federal de Migraciones y se prepara el desembarco de Diego Valenzuela al frente del organismo.
El procedimiento se llevó a cabo en el barrio de Villa Celina, en el partido de La Matanza, y estuvo a cargo de la Agencia Federal de Migraciones junto con efectivos de la Policía Federal Argentina. La particularidad no fue el despliegue en sí, sino el momento elegido: ocurrió antes de la publicación del decreto que formaliza la reforma del organismo y la designación de Valenzuela como titular, prevista para los próximos días.
Interna en el Gobierno por Migraciones
En la Casa Rosada reconocen que la decisión de adelantar el operativo no fue casual. Por el contrario, admiten que buscó evitar que la medida quedara asociada al inicio de la gestión del nuevo responsable del área. “Se quiso correr el foco para que no aparezca como su primera acción”, deslizan desde despachos oficiales, donde admiten que el movimiento generó incomodidad política.
El episodio volvió a poner en evidencia diferencias dentro del gabinete, especialmente en torno al rediseño de Migraciones, el alcance de sus funciones y el equilibrio de poder entre los ministerios involucrados. La cartera de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva, conserva un rol central en la ejecución operativa, mientras que el nuevo esquema apunta a reforzar el control político del área.
Diego Valenzuela trata de bajar el tono
Desde el entorno de Valenzuela buscan bajarle el tono al conflicto. Aseguran que estaban al tanto del procedimiento, que conocían sus detalles y que no hubo sorpresas en su implementación. Sin embargo, reconocen que existen discusiones previas sobre la conformación de la agencia, la distribución de competencias y la definición de su organigrama final.
Según informó el Gobierno, durante el operativo se controló a 385 personas extranjeras y se detectaron 16 casos de situación migratoria irregular. En esos casos, se iniciaron los procesos administrativos correspondientes para la regularización o eventual expulsión. Desde el Ejecutivo adelantaron que este tipo de controles se replicará en otros puntos de la provincia de Buenos Aires y en distritos del norte del país.
El ICE argentino para controlar extranjeros
En paralelo, el Gobierno avanza en la modernización del sistema migratorio. Entre las iniciativas en estudio figura la incorporación de tecnología similar a la utilizada por el ICE en Estados Unidos, con el objetivo de agilizar procedimientos y fortalecer el seguimiento de ingresos y permanencias en el país.
La nueva Agencia Federal de Migraciones tendrá rango de secretaría y contará con dos áreas estratégicas: Control Migratorio y Política Migratoria. Será un organismo desconcentrado, sin jefatura de gabinete propia, y con una estructura más acotada que la que se evaluó en versiones preliminares. La Policía de Seguridad Aeroportuaria, finalmente, no formará parte del esquema.
Fuentes oficiales admiten que el diseño definitivo de la agencia estuvo trabado durante semanas por resistencias internas. Hubo reparos de distintos sectores del gabinete sobre el tamaño del organismo, el manejo del presupuesto y su despliegue territorial. En ese contexto, la intervención política de Patricia Bullrich fue clave para destrabar la designación de Valenzuela.
En Balcarce 50 aseguran que el cronograma no sufrirá modificaciones y que el decreto será publicado en los próximos días. Sin embargo, en la interna persiste la lectura de que el control del área migratoria se convirtió en una disputa de poder. Algunos funcionarios interpretan que el adelantamiento del operativo buscó marcar límites y reafirmar liderazgos, en un Gobierno donde las tensiones no siempre quedan puertas adentro.
