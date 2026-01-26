Siga el baile: Javier Milei de campaña (¿?) en La Feliz

Live Blog Post

Silencio oficial: Piden explicaciones al Gobierno por el avión de USA en Ushuaia

4 días después de que el Gobierno nacional interviniera el puerto de Ushuaia, un avión del Departamento de Defensa de USA ( Pentágono) aterrizó el domingo 25/01 en dicha ciudad lo que generó todo tipo de rumores y suspicacias, mientras desde la administración de Javier Milei no dieron ninguna explicación (lo que alimentó más versiones...)

Ahora, la senadora fueguina Cristina López presentó un proyecto de comunicación exigirle al Poder Ejecutivo los informes pertinentes por la llegada del Boeing C-40 Clipper.

En el texto, López exige saber qué organismos nacionales autorizaron el ingreso del avión, la permanencia y el desplazamiento interno de la aeronave. También pide por la identidad, los cargos y las funciones de las personas que integran la tripulación y solicita que el Poder Ejecutivo se exprese respecto a si conocía previamente sobre el arribo de dicha aeronave.

Del mismo modo, aseveró que se trató de un arribo “sin información oficial, sin intervención del Congreso, al mismo tiempo que intervinieron el Puerto de Ushuaia y sin aclarar que quieren hacer con nuestra Base Naval integrada”. Luego, afirmó que “son hechos muy graves”, y enfatizó que “Tierra del Fuego no es una base militar extranjera”.

Mientras el Gobierno no da información, el portal TN.com.ar asegura que el avión Boeing de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos trasladó a una delegación bipartidaria del Congreso de USA, que es miembro del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.

La visita incluyó reuniones con especialistas en temáticas como la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica.

Para esto, los congresistas habrían visitado distintos lugares de Ushuaia, como el Parque Nacional Tierra del Fuego, el corazón de la ciudad y lugares estratégicos de la zona.

