Siga el baile: Javier Milei de campaña (¿?) en La Feliz

Javier Milei y su hermana Karina bailando, según Grok.

Javier Milei y su hermana Karina bailando, según Grok.

Imagen creada con IA.






Javier Milei arriba a Mar del Plata para una recorrida de "gratitud", un evento "anti zurdo" y una visita al teatro. ¿Ya empezó la campaña electoral 2027?

26 de enero de 2026 - 17:55

EN VIVO

Tras su participación en el Festival de Jesús María, donde cantó con el Chaqueño Palavecino -y días después de volver de Davos-, el Presidente arribó este lunes (26/01) a Mar del Plata para una serie de eventos que no son de índole institucional: hoy encabezará una recorrida a las 20.30 por Güemes y Avellaneda en el marco del "Tour de la gratitud" (una gira por ciudades afines para agradecer el apoyo en las urnas...); y mañana participará del 'Derecha Fest´(promocionado como el "evento más antizurdo"), además de ir al teatro a ver la obra de su ex pareja, Fátima Florez, donde según adelantó la capocómica, Javier Milei podría subirse al escenario a cantar.

En las redes sociales muchos están cuestionando las prioridades del Presidente, que -por ejemplo- aún no viajó al sur de la Argentina, donde en las últimas horas volvieron a tomar fuerza los incendios: el fuego avanza en dirección a Cholila, una localidad chubutense, cuyos vecinos están en alerta.

Bienvenidos al Vivo vespertino de Urgente24:

Encuesta: Se desploma el apoyo del votante del PRO a Javier Milei

La última encuesta de QMonitor muestra una salida masiva de electores del PRO de la intención de voto del Presidente. El estudio realizado a nivel nacional muestra un fortalecimiento en la posición electoral de Milei, que gana 5 puntos de intención de voto en relación a la medición de noviembre y alrededor de 10 comparada con la de octubre.

No obstante, la composición del apoyo al Presidente mostró en diciembre una alteración bastante brusca en relación al mes anterior y es una salida masiva de votantes identificados con el PRO, el espacio que hasta aquí ha sido el gran aliado político de LLA.

De acuerdo a la encuesta de QMonitor, mientras en noviembre el 84% de los consultados identificados con el partido de Mauricio Macri respondió que votaría por Javier Milei en una virtual elección presidencial, esa cifra se desplomó al 31% en diciembre.

Entre octubre de 2025, 70% de los electores del PRO había respondido que votaría la reelección del Presidente, número que creció 14 puntos en noviembre tras el triunfo electoral oficialista en los comicios de medio término. Pero durante el mes siguiente, ese apoyo se derrumbó nada menos que 53 puntos porcentuales de acuerdo a este trabajo.

Silencio oficial: Piden explicaciones al Gobierno por el avión de USA en Ushuaia

4 días después de que el Gobierno nacional interviniera el puerto de Ushuaia, un avión del Departamento de Defensa de USA ( Pentágono) aterrizó el domingo 25/01 en dicha ciudad lo que generó todo tipo de rumores y suspicacias, mientras desde la administración de Javier Milei no dieron ninguna explicación (lo que alimentó más versiones...)

Ahora, la senadora fueguina Cristina López presentó un proyecto de comunicación exigirle al Poder Ejecutivo los informes pertinentes por la llegada del Boeing C-40 Clipper.

En el texto, López exige saber qué organismos nacionales autorizaron el ingreso del avión, la permanencia y el desplazamiento interno de la aeronave. También pide por la identidad, los cargos y las funciones de las personas que integran la tripulación y solicita que el Poder Ejecutivo se exprese respecto a si conocía previamente sobre el arribo de dicha aeronave.

Del mismo modo, aseveró que se trató de un arribo “sin información oficial, sin intervención del Congreso, al mismo tiempo que intervinieron el Puerto de Ushuaia y sin aclarar que quieren hacer con nuestra Base Naval integrada”. Luego, afirmó queson hechos muy graves”, y enfatizó que “Tierra del Fuego no es una base militar extranjera”.

Mientras el Gobierno no da información, el portal TN.com.ar asegura que el avión Boeing de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos trasladó a una delegación bipartidaria del Congreso de USA, que es miembro del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes.

La visita incluyó reuniones con especialistas en temáticas como la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica.

Para esto, los congresistas habrían visitado distintos lugares de Ushuaia, como el Parque Nacional Tierra del Fuego, el corazón de la ciudad y lugares estratégicos de la zona.

Inflación semanal al alza pone en jaque el cierre de enero

La inflación semanal volvió a acelerarse, con la núcleo en máximos desde 2024 y alimentos presionando, lo que reaviva el riesgo de un cierre de enero más alto.

Con datos al 23 de enero, el IPC-OJF elaborado por Ferreres registró una inflación general del 0,6% semanal, mientras que la inflación núcleo se ubicó en 0,8% s/s. En la comparación 16–23 de enero, la variación general resultó la más alta desde agosto, y la núcleo alcanzó su máximo desde mayo de 2024, un dato que no pasó inadvertido para la City.

La señal de alerta, tal como destacan desde Facimex, se profundiza al mirar la composición. En Alimentos y Bebidas, Eco Go midió una suba del 0,4% s/s, con una desaceleración de 0,4 puntos frente a la semana previa, mientras que Econviews relevó un 0,8% s/s, acelerando 0,3 puntos respecto de la semana anterior y 0,4 puntos frente a la tercera semana de diciembre.

¿Se viene el ICE argento?

Un operativo de control migratorio en el barrio de Villa Celina, en el partido de La Matanza, que estuvo a cargo de la Agencia Federal de Migraciones junto con efectivos de la Policía Federal Argentina, desató muchos comentarios por su posible semejanza con el ICE en Estados Unidos.

Pero, además, provocó una interna libertaria: el operativo ocurrió antes de la publicación del decreto que formaliza la reforma de la Agencia Federal de Migraciones y se prepara el desembarco de Diego Valenzuela al frente del organismo.

En la Casa Rosada reconocen que la decisión de adelantar el operativo no fue casual. Por el contrario, admiten que buscó evitar que la medida quedara asociada al inicio de la gestión del nuevo responsable del área. “Se quiso correr el foco para que no aparezca como su primera acción”, deslizan desde despachos oficiales, donde admiten que el movimiento generó incomodidad política.

El episodio volvió a poner en evidencia diferencias dentro del gabinete, especialmente en torno al rediseño de Migraciones, el alcance de sus funciones y el equilibrio de poder entre los ministerios involucrados.

Desde el entorno de Valenzuela buscan bajarle el tono al conflicto. Aseguran que estaban al tanto del procedimiento, que conocían sus detalles y que no hubo sorpresas en su implementación. Sin embargo, reconocen que existen discusiones previas sobre la conformación de la agencia, la distribución de competencias y la definición de su organigrama final.

Según informó el Gobierno, durante el operativo se controló a 385 personas extranjeras y se detectaron 16 casos de situación migratoria irregular.

En paralelo, el Gobierno avanza en la modernización del sistema migratorio. Entre las iniciativas en estudio figura la incorporación de tecnología similar a la utilizada por el ICE en Estados Unidos, con el objetivo de agilizar procedimientos y fortalecer el seguimiento de ingresos y permanencias en el país.

Lula habló con Trump y le puso condiciones para ingresar a su Consejo de Paz

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habló por teléfono este lunes con su par estadounidense, Donald Trump, y le propuso que Consejo de Paz que lidera el jefe de Estado de USA se restrinja apenas a la paz en Gaza y que prevea la participación de Palestina.

Según informó el Palacio de Planalto, la conversación entre ambos mandatarios duró uno 50 minutos y abordó "temas vinculados a la relación bilateral y la agenda global".

Lula luego hablós sobre el contacto y el pedido en un tuit: "Intercambiamos información sobre indicadores económicos de ambos países, que apuntan a buenas perspectivas para ambas economías. El presidente Trump afirmó que el crecimiento económico de USA y Brasil es positivo para la región en su conjunto. Celebramos la buena relación forjada en los últimos meses, que resultó en la eliminación de una parte significativa de los aranceles aplicados a los productos brasileños", indicó.

Respecto del Consejo de Paz, sostuvo que propuso el órgano "se limitara a la cuestión de Gaza y otorgara un puesto a Palestina". "En este contexto, reiteré la importancia de una reforma integral de las Naciones Unidas, que incluye la ampliación del número de miembros permanentes del Consejo de Seguridad", agregó.

A diferencia de Javier Milei, Lula no ha adherido aún al Consejo de Paz lanzado por Trump y que pretende ser una vía alternativa a Naciones Unidas.

Milei 'bancó' a Sebastián Pareja, y los trolls libertarios estallaron

Desde el cierre de listas para las elecciones legislativas bonaerenses, el 'armador' Sebastián Pareja viene siendo cuestionado por un grupo de libertarios con fuerte presencia en redes sociales, conocidos como los 'trolls' de La Libertad Avanza, que responden a Santiago Caputo. Las críticas fueron en aumento, incluso se habló de un ataque físico a reconocido tuitero.

Este lunes (26/01), el enojo de la tropa digital libertaria volvió a escena, aunque 'fingen demencia' con Javier Milei, que le dio más entidad a Sebastián Pareja al compartir su mensaje en X.

Resulta llamativa la cantidad de críticas que pueden leerse hacia el 'armador' bonaerense de parte de los trolls libertarios -mientras otros usuarios no alineados con Milei le cuestionan, por ejemplo, que el Presidente no vaya al sur en plena crisis por los incendios-. Es llamativo que el enojo no se dirija a Javier Milei (o Karina Milei), que siguen bancando a Pareja...

Captura de pantalla 2026-01-26 152514

Alerta: Un informe 'amigo' muestra que las finanzas públicas siguen estando vulnerables

El Gobierno de Javier Milei cerró 2025 con superávit primario y financiero, algo inédito en décadas, pero lejos de la tranquilidad. Es que, pese a ello, un informe (amigo) advierte que las cuentas públicas siguen siendo frágiles y que la consolidación fiscal exige reformas estructurales, coordinación con las provincias y un profundo ordenamiento del Estado.

Se trata del último documento publicado por IDESA, que afirma que el equilibrio fiscal alcanzado no basta para sostener la economía.

Por ejemplo, menciona que con los datos del Ministerio de Economía se puede estimar que el resultado financiero positivo equivalente al 0,2% del PBI se alcanzó gracias a que:

  • Se aplicaron impuestos muy distorsivos, entre los más nocivos están el impuesto al cheque y los derechos de exportación, por el equivalente a 2% del PBI.
  • La inversión pública se redujo respecto al 2023 en 0,9% del PBI.
  • Se estima que no se contabilizan como gastos sino como aumento de deuda aproximadamente 0,8% del PBI en concepto de intereses de deuda.

Ello, advierte el informe, muestran que el equilibrio fiscal alcanzado aún no es sólido y requiere cambios más profundos para sostenerse en el tiempo como eliminar impuestos como al cheque y los derechos de exportación y mejorar la infraestructura.

Y que la deuda pública no aumente: El orden macroeconómico no puede sostenerse si la deuda pública vuelve a crecer, lo que refuerza la necesidad de pasar de una lógica de ajuste cuantitativo a una etapa de mejora en la calidad del gasto y de los tributos.

Se desplomó la confianza en el Gobierno

El Índice de Confianza en el Gobierno se ubicó en 2.4 puntos en enero 2026, cayendo 2,8% comparado con el mes previo, y 8% interanual, según la Universidad Torcuato Di Tella.

Durante enero, el ICG mostró variaciones negativas en los 5 subíndices que lo componen:

  • Capacidad para resolver los problemas del país: 2,84 (-1,7%)

  • Honestidad de los funcionarios: 2,69 (-3,6%)

  • Eficiencia en la administración del gasto público: 2,23 (-3,9%)

  • Evaluación general del gobierno: 2,22 (-2,6%)

  • Preocupación por el interés general: 2,01 (-1,5%)

