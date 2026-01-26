Siga el baile: Javier Milei de campaña (¿?) en La Feliz

Mientras la economía real sigue crujiendo -con cada vez más despidos y suspensiones en empresas; la inflación subiendo; la actividad económica frenada y las finanzas públicas aún vulnerables- Javier Milei parece haber comenzado la campaña electoral aunque todavía falta muchísimo para las elecciones presidenciales 2027.
Encuesta: Se desploma el apoyo del votante del PRO a Javier Milei
La última encuesta de QMonitor muestra una salida masiva de electores del PRO de la intención de voto del Presidente. El estudio realizado a nivel nacional muestra un fortalecimiento en la posición electoral de Milei, que gana 5 puntos de intención de voto en relación a la medición de noviembre y alrededor de 10 comparada con la de octubre.
No obstante, la composición del apoyo al Presidente mostró en diciembre una alteración bastante brusca en relación al mes anterior y es una salida masiva de votantes identificados con el PRO, el espacio que hasta aquí ha sido el gran aliado político de LLA.
De acuerdo a la encuesta de QMonitor, mientras en noviembre el 84% de los consultados identificados con el partido de Mauricio Macri respondió que votaría por Javier Milei en una virtual elección presidencial, esa cifra se desplomó al 31% en diciembre.
Entre octubre de 2025, 70% de los electores del PRO había respondido que votaría la reelección del Presidente, número que creció 14 puntos en noviembre tras el triunfo electoral oficialista en los comicios de medio término. Pero durante el mes siguiente, ese apoyo se derrumbó nada menos que 53 puntos porcentuales de acuerdo a este trabajo.
