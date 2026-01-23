Supermercado lanza descuentos que se prenden fuego: Inflables, juegos y piletas con hasta 50% off

Otros artículos destacados son los deslizadores inflables dobles, ideales para patios amplios, y los inflables con rociador, que se vuelven aliados clave en jornadas de calor extremo. En la mayoría de los casos, los descuentos rondan entre el 30% y el 40%.

¿Qué accesorios de pileta están con descuentos en supermercados?

No todo es diversión. Los accesorios para pileta también entraron en la ola de rebajas. Cobertores circulares y rectangulares, colchonetas inflables y flotadores básicos aparecen con descuentos que llegan al 40%.

Otro de los ganchos más fuertes de la promoción está en los productos para los más chicos. Los clásicos bracitos inflables, pelotas de playa y asientos salvavidas para bebés aparecen con descuentos que alcanzan el 50%. Se trata de artículos de bajo costo unitario, pero de alta rotación.

Supermercado Coto lanza una oferta imperdible con descuentos de hasta el 60%

¿Hay descuentos en productos náuticos dentro del supermercado?

Aunque menos masivo, el segmento náutico también dice presente. Kayaks inflables, paddleboards y botes aparecen con precios especiales para clientes con tarjeta Comunidad Coto, con rebajas que superan los $100.000 respecto del valor regular. Si bien son productos de ticket más alto, el descuento los vuelve más competitivos frente a casas especializadas.

Más noticias en Urgente24

Daniel Vila confirmó el futuro de Sebastián Villa tras negociar con River

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"

Otro sector, en alerta: Denuncian una crisis que pone en riesgo 1.500 empleos

De la fría Davos al 'baño de masas' local: Milei arranca el cabotaje