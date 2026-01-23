Con el termómetro en alza y las vacaciones cada vez más cerca, los supermercados salieron a jugar fuerte con una categoría que se vuelve protagonista cada verano, los productos para pileta. Inflables, juegos acuáticos, accesorios y hasta opciones náuticas aparecen con descuentos agresivos que, en algunos casos, alcanzan el 50%.
Supermercado lanza descuentos que se prenden fuego: Inflables, juegos y piletas con hasta 50% off
Las cadenas apuntan a liquidar stock temprano, atraer tráfico online y posicionarse en redes sociales con ofertas que se viralizan rápido. En ese escenario, el supermercado Coto vuelve a ocupar un rol central.
¿Qué supermercado tiene los mejores descuentos en inflables para la pileta?
Entre las propuestas más llamativas se destacan las del supermercado Coto, que lanzó una batería de descuentos a través de su tienda online. La cadena ofrece rebajas tanto para clientes con tarjeta Comunidad como para quienes compran sin beneficios adicionales, algo clave para ampliar el alcance de la promoción.
Según el relevamiento publicado en su sitio oficial, los descuentos aplican sobre inflables de marcas reconocidas como Bestway y abarcan desde juegos infantiles hasta accesorios indispensables para el mantenimiento de la pileta. La política de precios apunta a cubrir distintos bolsillos, con opciones económicas y otras más premium.
Supermercado descuentos: Qué inflables y juegos lideran las ventas
Dentro del rubro inflables y juegos acuáticos, hay productos que ya se perfilan como los más buscados del verano. Uno de ellos es el inflable Caballito de Mar Ride Bestway, que con un 40% de descuento baja de más de $52.000 a poco más de $31.000. También sobresalen los centros de juego con tobogán, pensados para los más chicos, que combinan entretenimiento y agua en un solo producto.
Otros artículos destacados son los deslizadores inflables dobles, ideales para patios amplios, y los inflables con rociador, que se vuelven aliados clave en jornadas de calor extremo. En la mayoría de los casos, los descuentos rondan entre el 30% y el 40%.
¿Qué accesorios de pileta están con descuentos en supermercados?
No todo es diversión. Los accesorios para pileta también entraron en la ola de rebajas. Cobertores circulares y rectangulares, colchonetas inflables y flotadores básicos aparecen con descuentos que llegan al 40%.
Otro de los ganchos más fuertes de la promoción está en los productos para los más chicos. Los clásicos bracitos inflables, pelotas de playa y asientos salvavidas para bebés aparecen con descuentos que alcanzan el 50%. Se trata de artículos de bajo costo unitario, pero de alta rotación.
¿Hay descuentos en productos náuticos dentro del supermercado?
Aunque menos masivo, el segmento náutico también dice presente. Kayaks inflables, paddleboards y botes aparecen con precios especiales para clientes con tarjeta Comunidad Coto, con rebajas que superan los $100.000 respecto del valor regular. Si bien son productos de ticket más alto, el descuento los vuelve más competitivos frente a casas especializadas.
