Créditos para deudas: La receta del banco para pagar expensas que no paran de subir

Desde el banco destacan que se trata de un crédito personal, pero con un uso estrictamente controlado. El solicitante no recibe el dinero en su cuenta, el monto se deposita directamente en la cuenta del consorcio.

Cómo funcionan los créditos y deudas: Montos, tasas y plazos

Entre las condiciones más relevantes de esta línea de financiamiento se destacan varios puntos clave que los interesados deben analizar con lupa:

Monto máximo: hasta $1.500.000

hasta $1.500.000 Tasa de interés: fija del 60% TNA

fija del Plazos de pago: desde 3 hasta 18 cuotas

desde Límite de endeudamiento: la cuota mensual no puede superar el 20% de los ingresos netos del solicitante

El tope de ingresos busca evitar el sobreendeudamiento, aunque especialistas advierten que, incluso una cuota “moderada” puede volverse pesada si los salarios no acompañan.

crédito para expensas

Deudas familiares y créditos: El trasfondo económico que explica la medida

El lanzamiento de estos créditos para deudas no puede leerse de forma aislada. Un informe de diciembre de 2025 reveló que el 53% de los hogares de ingresos medios tuvo que recurrir a ahorros, vender bienes o endeudarse para llegar a fin de mes.

Las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno de Javier Milei profundizaron el deterioro del poder adquisitivo y empujaron a muchas familias a usar el crédito como un recurso de supervivencia.

