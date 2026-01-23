El aumento constante de las expensas dejó de ser un problema menor para convertirse en una bomba de tiempo en los edificios porteños. Frente a este escenario, el Banco Ciudad lanzó una línea de créditos para deudas orientada a propietarios que arrastran atrasos en el pago del consorcio, un tema cada vez más común en la Ciudad de Buenos Aires.
PAGAR DEUDA CON DEUDA
Créditos para deudas: La receta del banco para pagar expensas que no paran de subir
Los créditos bancarios para deudas ya están sobre la mesa y prometen ser protagonistas en un 2026 marcado por bolsillos ajustados y números en rojo.
La iniciativa permite acceder a préstamos de hasta $1.500.000 para regularizar expensas impagas y apunta a frenar la creciente morosidad que afecta a consorcios de todos los barrios. La propuesta, que fue informada por el medio Clarín, busca contener una crisis silenciosa que se profundizó en los últimos años y que hoy golpea incluso a sectores de ingresos medios.
Créditos y deudas: Por qué las expensas se volvieron un problema estructural
Las expensas ya no son un gasto previsible. Según datos del sector, durante 2025 registraron un incremento promedio del 36%, una cifra que se suma a un aumento acumulado del 313,6% en los últimos dos años. El impacto de tarifas, salarios, mantenimiento y servicios empujó a muchas familias a elegir qué pagar y qué postergar.
En edificios con alta densidad de unidades, el atraso de algunos propietarios genera un efecto dominó. Faltan fondos para cubrir gastos básicos y el conflicto escala rápidamente. De esta manera, los créditos bancarios para deudas aparecen como una herramienta para evitar que la situación termine en juicios, embargos o intereses impagables.
Créditos para deudas de expensas: A quiénes está dirigido el préstamo
La línea presentada por el Banco Ciudad está pensada exclusivamente para propietarios cuyos consorcios operen con la entidad. El objetivo es permitir la regularización de hasta tres meses de expensas adeudadas.
Desde el banco destacan que se trata de un crédito personal, pero con un uso estrictamente controlado. El solicitante no recibe el dinero en su cuenta, el monto se deposita directamente en la cuenta del consorcio.
Cómo funcionan los créditos y deudas: Montos, tasas y plazos
Entre las condiciones más relevantes de esta línea de financiamiento se destacan varios puntos clave que los interesados deben analizar con lupa:
- Monto máximo: hasta $1.500.000
- Tasa de interés: fija del 60% TNA
- Plazos de pago: desde 3 hasta 18 cuotas
- Límite de endeudamiento: la cuota mensual no puede superar el 20% de los ingresos netos del solicitante
El tope de ingresos busca evitar el sobreendeudamiento, aunque especialistas advierten que, incluso una cuota “moderada” puede volverse pesada si los salarios no acompañan.
Deudas familiares y créditos: El trasfondo económico que explica la medida
El lanzamiento de estos créditos para deudas no puede leerse de forma aislada. Un informe de diciembre de 2025 reveló que el 53% de los hogares de ingresos medios tuvo que recurrir a ahorros, vender bienes o endeudarse para llegar a fin de mes.
Las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno de Javier Milei profundizaron el deterioro del poder adquisitivo y empujaron a muchas familias a usar el crédito como un recurso de supervivencia.
