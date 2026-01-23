AySA, en la recta final hacia la privatización: El Gobierno ya puso fecha límite para vender la empresa

El plan del Gobierno

En el Gobierno sostienen que la privatización apunta a mejorar la eficiencia del servicio, garantizar inversiones sostenidas en infraestructura y reducir la carga fiscal. Desde la gestión de Javier Milei insisten en que el Estado no debe administrar empresas de servicios y que su rol debe limitarse a la regulación y el control.

En paralelo, ya comenzaron a circular nombres de grupos que podrían competir por la empresa. Entre los posibles interesados aparecen el grupo Roggio, con experiencia en servicios públicos, y dos compañías brasileñas con fuerte presencia en el sector: Sabesp y Río+Saneamento. Sin embargo, el proceso se mantiene bajo reserva y no se descarta la aparición de otros jugadores una vez publicado el pliego.

Uno de los puntos centrales del esquema es el rol que cumplirán los organismos de control una vez concretada la privatización. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) continuará a cargo de supervisar las tarifas, la calidad del servicio y la atención a los usuarios, mientras que la Agencia de Planificación tendrá la responsabilidad de evaluar los planes de inversión y el desarrollo estratégico de la red.

La privatización de AySA forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para reducir la participación estatal en empresas consideradas no estratégicas. En esa misma línea, el Ejecutivo también avanza con planes similares para Intercargo, Belgrano Cargas y Corredores Viales, entre otras compañías.

Con el calendario en marcha y los plazos cada vez más ajustados, el lanzamiento del pliego marcará un punto de inflexión. A partir de allí, se abrirá una nueva etapa que definirá no solo el futuro de AySA, sino también el alcance real del programa de privatizaciones que impulsa la administración libertaria.

