Intervención del puerto de Ushuaia: El sindicalista-interventor y la asfixia económica a Melella

Además, sobre la base de los resultados de una inspección técnica de 2025, la Agencia detectó deterioro estructural en los muelles, sistemas contra incendios obsoletos y un nivel de ejecución de obras de infraestructura de apenas el 1,3% del gasto total del ente provincial.

aviso_337630

Intervención sindical

El director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Arreseygor designó al exsecretario general de la Unión de Personal Superior Ferroviario, Juan Avellaneda, como interventor del Puerto con asistencia de la Prefectura Naval Argentina en el área de seguridad.

Avellaneda fue quien denunció administrativamente a las autoridades portuarias provinciales y fue uno de los argumentos del Gobierno de Milei para decidir la intervención.

La presencia de Avellaneda implicó que unos 19 trabajadores del gremio sean los habilitados a ingresar y prestar servicios en la terminal, lo que bloqueó a los demás trabajadores que operan en el puerto quedaran excluidos de las operaciones portuarias. Así, la intervención de la ANPyN evitaría conflictos gremiales con sindicatos opositores.

image Protestas en el Puerto de Tierra del Fuego (Foto: Opinión Pública)

La intervención cuidó de no tocar la operatoria de los cruceros en medio de la temporada alta turística, pero se hará cargo del resto y se suspenden otras actividades.

Para el gobernador Gustavo Melella es un duro golpe financiero durante al menos 12 meses que es la duración de la intervención. Deberá ver cómo afronta la asfixia económica de aquí en más y cómo impacta en su gestión, lo que aumenta la sombra de la intervención federal total o parcial.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Javier Milei critica al socialismo pero elogia el comercio con el Partido Comunista de China

Cayó el consumo en supermercados y mayoristas, y el dato que marca la era Milei

Venezuela ofrece su RIGI a petroleras y Trump dice que están por perforar

Malvinas: Lo de Ian Sielecki fue impecable, pero salvó a Milei (denunciado penalmente) o arriesgó su cargo