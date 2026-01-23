Muy hábil la intervención que hizo el gobierno de Javier Milei al puerto de Ushuaia. Con el argumento de una evidente mala administración puso como interventor a Juan Avellaneda, un sindicalista que le garantiza que no habrá revueltas gremiales. Pero hay más....
TIERRA DEL FUEGO
Intervención del puerto de Ushuaia: El sindicalista-interventor y la asfixia económica a Melella
El gobierno de Milei intervino el vital Puerto de Ushuaia en Tierra del Fuego poniendo en jaque político y financiero al gobernador Gustavo Melella.
Ushuaia: Intervención e irregularidades
Como informáramos el 21/1 en Urgente24, el Gobierno nacional decidió intervenir el puerto de Ushuaia.
En verdad, la decisión había sido oficializada a fines de diciembre pasado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) argumentando una serie de irregularidades detectadas en el uso de los fondos generados por el puerto y la falta de inversiones clave para su seguridad y operatividad.
Pero la medida se oficializó recién ayer (22/1) a través de la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), publicada en el Boletín Oficial donde se argumentó que la medida tiene como objetivo regularizar las condiciones de seguridad operativa y resolver el déficit de inversión detectado en la terminal.
Según la ANPyN, el superávit financiero del puerto se usaba para financiar la obra social estatal, lo que incumple el convenio de transferencia que obliga a reinvertir los ingresos exclusivamente en la actividad portuaria.
Además, sobre la base de los resultados de una inspección técnica de 2025, la Agencia detectó deterioro estructural en los muelles, sistemas contra incendios obsoletos y un nivel de ejecución de obras de infraestructura de apenas el 1,3% del gasto total del ente provincial.
Intervención sindical
El director ejecutivo de la ANPyN, Iñaki Arreseygor designó al exsecretario general de la Unión de Personal Superior Ferroviario, Juan Avellaneda, como interventor del Puerto con asistencia de la Prefectura Naval Argentina en el área de seguridad.
Avellaneda fue quien denunció administrativamente a las autoridades portuarias provinciales y fue uno de los argumentos del Gobierno de Milei para decidir la intervención.
La presencia de Avellaneda implicó que unos 19 trabajadores del gremio sean los habilitados a ingresar y prestar servicios en la terminal, lo que bloqueó a los demás trabajadores que operan en el puerto quedaran excluidos de las operaciones portuarias. Así, la intervención de la ANPyN evitaría conflictos gremiales con sindicatos opositores.
La intervención cuidó de no tocar la operatoria de los cruceros en medio de la temporada alta turística, pero se hará cargo del resto y se suspenden otras actividades.
Para el gobernador Gustavo Melella es un duro golpe financiero durante al menos 12 meses que es la duración de la intervención. Deberá ver cómo afronta la asfixia económica de aquí en más y cómo impacta en su gestión, lo que aumenta la sombra de la intervención federal total o parcial.
