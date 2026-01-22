Caso Bastian: Impactante descripción del choque visto desde la camioneta

La declarante y el conductor descendieron de la camioneta y se dirigieron rápidamente al UTV. “Vimos que bajó el hombre que estaba atrás, quien dijo ser el padre de los chicos, y dejó al nene —que estaba inconsciente— en el suelo. El padre estaba desesperado y comenzó a gritarle a mi novio”, precisó la joven, quien dijo que intentó calmarlo advirtiéndole que revisara el estado de Bastian que no reaccionaba.

Sobre las otras menores que viajaban en el UTV, dijo que una tenía “un pequeño corte o rasguño” a la altura del cuello, mientras que la otra presentaba “la cara inflamada y le sangraba la nariz”. Ambas estaban muy asustadas y lloraban por el susto, por lo que Brisa habría intentado contenerlas.

Luego explicó que

Al lugar arribó un amigo de Molinari a bordo de otro UTV para auxiliar. El hombre subió al padre y al niño herido y los trasladó hacia la entrada del predio para pedir ayuda. Minutos después, otro conocido de la familia de las víctimas trasladó a las otras dos nenas al hospital.

Antes de concluir, Brisa precisó que, tras el accidente, ella, su novio y la conductora del UTV permanecieron en el lugar aguardando a la policía. Aseguró que, al observar la escena, ninguno de los ocupantes del UTV llevaba puesto el cinturón de seguridad.

Pericias al UTV

Los puntos de pericia pedidos por la fiscalía son:

Estado general: Evaluación de los vehículos (motor, transmisión, carrocería, etc).

Daños específicos: Descripción detallada de los daños y su origen (determinar si se corresponden al hecho o si resultan preexistentes).

Funcionamiento y estado actual de sistemas de seguridad: que se determine si cumplen con los mecanismos de seguridad reglamentarios, revisión de luces, sistema de frenos, arranque, dirección, cinturones de seguridad y existencia de banderines de seguridad en el caso del U.T.V.

Si presentan modificaciones en los sistemas de fábrica, que permitan una mayor velocidad y/o performance de los vehículos.

Toda información de interés pericial.

Más noticias en Urgente24

"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo

Daniel Vila confirmó el futuro de Sebastián Villa tras negociar con River

Otro sector, en alerta: Denuncian una crisis que pone en riesgo 1.500 empleos