Falso padrón de afiliados: En el PJ bonaerense alguien quiere embarrar la cancha

Tras el hecho, el padrón definitivo y oficial para los comicios fue validado.

En la presentación judicial del PJ se informó que el dominio web desde el cual se difundió el padrón falso fue registrado el 29 de diciembre de 2025 a nombre de Estanislao Cernadas, quien no tenía vínculo institucional con el partido.

La importancia del padrón es vital: sirve para medir fuerza y legitimidad. Controla quién está habilitado para votar.

Siguen las negociaciones

Superado el episodio del padrón y dejando en manos de la Justicia determinar qué ocurrió y las responsabilidades detrás, se reactivaron las negociaciones entre los kicillofistas y el kirchnerismo para alcanza una lista de consenso y evitar la confrontación electoral, algo que nadie quiere.

Pero llegar a un acuerdo no se está haciendo fácil. La exsenadora kirchnerista Teresa García se quejó del sector del gobernador: “Los compañeros del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) están muy apurados y le están errando si quieren jugar así”. Se refería a que el MDF está apurando la recolección de avales ya que en las próximas dos semanas deberán presentarse y tras eso las candidaturas.

kicillof-maximo-22.jpg Axel Kicillof y Máximo Kirchner, siguen las negociaciones para evitar un choque electoral en marzo. NA

Hasta el 27 de enero se pueden presentar impugnaciones al padrón; el 3 de febrero vence el plazo para presentar avales y el 8 de febrero es la fecha límite para presentar las listas de candidatos.

Las sospechas son cruzadas en el PJ bonaerense. Se apuntó a que dirigentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que integran el partido comenzaron a cargar afiliaciones pendientes.

Según recordó el diario Página/12, el reglamento acordado al cierre de 2025 señala que el número de avales para la candidatura a presidente del Consejo y los consejeros por rama deberán pertenecer por lo menos a cinco secciones diferentes y representar como mínimo el 50 por ciento de los distritos que componen cada sección.

Además, establece que los consejeros por sección, deberán ser avalados por el 50 por ciento de los distritos que componen la sección, mientras que los Consejos de distrito y los congresales provinciales, deberán ser avalados por el 2 por ciento del padrón de afiliados de cada distrito.

Desde el kicillofismo sospechan de la conducción de Máximo Kirchner y pusieron la lupa en el padrón para chequear que estén los afiliados que cargaron hasta el 30 de diciembre con fichas con al menos 180 días de antigüedad.

--------------

Más noticias en Urgente24:

Javier Milei critica al socialismo pero elogia el comercio con el Partido Comunista de China

Cayó el consumo en supermercados y mayoristas, y el dato que marca la era Milei

Venezuela ofrece su RIGI a petroleras y Trump dice que están por perforar

Malvinas: Lo de Ian Sielecki fue impecable, pero salvó a Milei (denunciado penalmente) o arriesgó su cargo