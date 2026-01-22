´Ecocidio´ propuesta de la UCR para terminar con los incendios

urgente24
La UCR propuso incorporar el ‘ecocidio' al Código Penal y denunció al Gobierno por subejecutar fondos. Buscan en redes juntar dinero para los Bomberos Voluntarios.

22 de enero de 2026 - 22:42
La Unión Cívica Radical, propuso que la figura del "ecocidio" sea incorporada al Código Penal a través de una reforma que incluya delitos ambientales y que permita aplicar sanciones penales a los responsables de incendios forestales intencionales. Además impulsó una campaña solidaria de recolección de fondos destinada a la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia.

La iniciativa comenzó la semana pasada en redes sociales y ya lleva recaudadosmás de $7 millones, informó la UCR en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

En este contexto, el radicalismo denunció la subejecución presupuestaria del Plan Nacional de Manejo del Fuego por parte del Poder Ejecutivo.

Según advirtieron, la ejecución de fondos apenas cubrió el 25 % de las partidas presupuestadas: aproximadamente $20.000 millones dejaron de usarse para mejorar el sistema nacional y a las jurisdicciones provinciales.

image
No es IA, son los incendios en Chubut

La UCR solicitó al Poder Ejecutivo nacional que informe

De manera precisa y transparente cuáles son los lineamientos y alcances de su política ambiental, y que evalúe con urgencia la ampliación de las partidas destinadas al Fondo Nacional de Manejo del Fuego, para garantizar recursos suficientes para la prevención, el combate y la mitigación de los incendios forestales

Solidaridad con el pueblo de la Provincia del Chubut por los impactos de los incendios forestales y su reconocimiento al trabajo de brigadistas, bomberos y voluntarios que combaten los fuegos en la Patagonia.

