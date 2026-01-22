´Ecocidio´ propuesta de la UCR para terminar con los incendios

De manera precisa y transparente cuáles son los lineamientos y alcances de su política ambiental, y que evalúe con urgencia la ampliación de las partidas destinadas al Fondo Nacional de Manejo del Fuego, para garantizar recursos suficientes para la prevención, el combate y la mitigación de los incendios forestales De manera precisa y transparente cuáles son los lineamientos y alcances de su política ambiental, y que evalúe con urgencia la ampliación de las partidas destinadas al Fondo Nacional de Manejo del Fuego, para garantizar recursos suficientes para la prevención, el combate y la mitigación de los incendios forestales

Por último el radicalismo expresó su

Solidaridad con el pueblo de la Provincia del Chubut por los impactos de los incendios forestales y su reconocimiento al trabajo de brigadistas, bomberos y voluntarios que combaten los fuegos en la Patagonia.

