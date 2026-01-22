La Unión Cívica Radical, propuso que la figura del "ecocidio" sea incorporada al Código Penal a través de una reforma que incluya delitos ambientales y que permita aplicar sanciones penales a los responsables de incendios forestales intencionales. Además impulsó una campaña solidaria de recolección de fondos destinada a la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia.
DESASTRE EN CHUBUT
´Ecocidio´ propuesta de la UCR para terminar con los incendios
La UCR propuso incorporar el ‘ecocidio' al Código Penal y denunció al Gobierno por subejecutar fondos. Buscan en redes juntar dinero para los Bomberos Voluntarios.
UCR en redes sociales
La iniciativa comenzó la semana pasada en redes sociales y ya lleva recaudadosmás de $7 millones, informó la UCR en un comunicado al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
En este contexto, el radicalismo denunció la subejecución presupuestaria del Plan Nacional de Manejo del Fuego por parte del Poder Ejecutivo.
Según advirtieron, la ejecución de fondos apenas cubrió el 25 % de las partidas presupuestadas: aproximadamente $20.000 millones dejaron de usarse para mejorar el sistema nacional y a las jurisdicciones provinciales.
Postura radical
La UCR solicitó al Poder Ejecutivo nacional que informe
Por último el radicalismo expresó su
____________________________
Más noticias en Urgente24
"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"
Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026
Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo
Daniel Vila confirmó el futuro de Sebastián Villa tras negociar con River
Otro sector, en alerta: Denuncian una crisis que pone en riesgo 1.500 empleos