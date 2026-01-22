Wall Street en rojo: Se desplomaron las acciones de Intel tras un año glorioso

Las acciones de Intel en 2025

Durante el último año, las acciones de Intel habían acumulado un repunte cercano al 150%, impulsadas en gran parte por el respaldo del presidente Donald Trump y por el lanzamiento de los nuevos chips Panther Lake para PC.

Trump celebró públicamente que el chip fuera fabricado en Estados Unidos y aseguró que el gobierno había obtenido “decenas de miles de millones de dólares” gracias a la participación del 10% que acordó adquirir en Intel en agosto pasado.

Pese a este respaldo político, Intel enfrenta una fuerte presión para reestructurar su negocio de fabricación de chips. La empresa ha invertido miles de millones de dólares para posicionarse como una alternativa a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) y atraer a grandes clientes como Apple y Nvidia. Esta última invirtió US$ 5.000 millones en Intel el año pasado.

No obstante, la compañía ha tenido dificultades para desarrollar su nuevo proceso de fabricación 18A y aún lucha por mejorar el rendimiento de sus líneas de producción. Tan admitió que, aunque los rendimientos están alineados con los planes internos, todavía se encuentran por debajo de sus expectativas.

Falta de stock en Intel

A esto se suma que Intel agotó gran parte de su inventario de chips hacia finales de 2025, lo que la deja en una posición frágil de cara a 2026. Paradójicamente, la empresa sigue dependiendo de TSMC para fabricar algunos de sus propios chips, mientras la industria en general enfrenta una escasez de memorias, impulsada por la creciente demanda de los centros de datos de inteligencia artificial.

En cuanto a sus resultados financieros, el negocio de fundición de Intel generó ingresos por US$ 4.500 millones, superando las previsiones, mientras que la compañía reportó una pérdida neta de US$ 591 millones en el trimestre. Su división principal de productos, que incluye chips para PC y centros de datos tradicionales, registró ingresos de US$ 12.900 millones, aunque sigue enfrentando una competencia intensa de rivales como AMD y Qualcomm.

