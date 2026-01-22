Las acciones de Intel registraron una caída de hasta 12% hoy, 22/01, luego de que el fabricante estadounidense de semiconductores presentara una perspectiva de ingresos por debajo de lo esperado, atribuyendo el débil pronóstico a las persistentes limitaciones de suministro que continúan afectando su capacidad productiva y su crecimiento.
JUEVES NEGRO PARA INTEL
Wall Street en rojo: Se desplomaron las acciones de Intel tras un año glorioso
Las acciones de Intel sufrieron una fuerte caída en Wall Street. Baja en la proyección de ganancias y problemas de suministro de chips fueron determinantes.
La compañía, con sede en Santa Clara, California, informó que sus ingresos disminuyeron un 4% interanual, al ubicarse en US$ 13.700 millones durante el trimestre concluido a finales de diciembre. A pesar de la contracción, la cifra superó ligeramente las expectativas de Wall Street, que apuntaban a ingresos de US$ 13.400 millones, según estimaciones recopiladas por Visible Alpha.
Sin embargo, el optimismo se desvaneció rápidamente cuando Intel anunció que espera ingresos de entre US$ 11.700 millones y US$ 12.700 millones para el trimestre que finaliza en marzo. El punto medio de este rango quedó por debajo de los US$ 12.600 millones anticipados por los analistas, lo que provocó una reacción negativa inmediata en los mercados, especialmente en las operaciones posteriores al cierre en Nueva York.
El director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, reconoció la situación, según publicó Financial Times, y expresó su frustración por no poder satisfacer completamente la demanda del mercado. “Estoy decepcionado de que no podamos responder plenamente a la demanda en nuestros mercados”, afirmó.
No obstante, aseguró que la empresa está trabajando de manera agresiva para incrementar la oferta y destacó el reciente lanzamiento de su nuevo chip para computadoras personales como un hito relevante para la compañía.
Las acciones de Intel en 2025
Durante el último año, las acciones de Intel habían acumulado un repunte cercano al 150%, impulsadas en gran parte por el respaldo del presidente Donald Trump y por el lanzamiento de los nuevos chips Panther Lake para PC.
Trump celebró públicamente que el chip fuera fabricado en Estados Unidos y aseguró que el gobierno había obtenido “decenas de miles de millones de dólares” gracias a la participación del 10% que acordó adquirir en Intel en agosto pasado.
Pese a este respaldo político, Intel enfrenta una fuerte presión para reestructurar su negocio de fabricación de chips. La empresa ha invertido miles de millones de dólares para posicionarse como una alternativa a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) y atraer a grandes clientes como Apple y Nvidia. Esta última invirtió US$ 5.000 millones en Intel el año pasado.
No obstante, la compañía ha tenido dificultades para desarrollar su nuevo proceso de fabricación 18A y aún lucha por mejorar el rendimiento de sus líneas de producción. Tan admitió que, aunque los rendimientos están alineados con los planes internos, todavía se encuentran por debajo de sus expectativas.
Falta de stock en Intel
A esto se suma que Intel agotó gran parte de su inventario de chips hacia finales de 2025, lo que la deja en una posición frágil de cara a 2026. Paradójicamente, la empresa sigue dependiendo de TSMC para fabricar algunos de sus propios chips, mientras la industria en general enfrenta una escasez de memorias, impulsada por la creciente demanda de los centros de datos de inteligencia artificial.
En cuanto a sus resultados financieros, el negocio de fundición de Intel generó ingresos por US$ 4.500 millones, superando las previsiones, mientras que la compañía reportó una pérdida neta de US$ 591 millones en el trimestre. Su división principal de productos, que incluye chips para PC y centros de datos tradicionales, registró ingresos de US$ 12.900 millones, aunque sigue enfrentando una competencia intensa de rivales como AMD y Qualcomm.
