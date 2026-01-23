Telefe aún más expuesto: MasterChef sigue sumando acusaciones que nadie puede tapar

El exboxeador explicó además por qué rechazó volver en el repechaje, instancia que sí aceptaron otros eliminados: jornadas de grabación eternas, hasta 11 horas el primer día, desgaste físico y mental, y una frase que resume todo: "Hay muchos que no tienen nada que hacer; yo tengo muchos compromisos".

Algo no cuadra: Muchos relatos de maltrato, la misma sensación

Lo que dijo Castro no quedó flotando en soledad. Esteban Mirol, otro de los eliminados, reforzó la idea de que en MasterChef no todos juegan con las mismas reglas. En distintas entrevistas en LAM y Intrusos (América), el periodista habló de destrato, arbitrariedad y un doble estándar difícil de explicar solo con "exigencia".

"Para mí fue una gran desilusión ver a un chef súper internacional calificando algunos platos de cierta manera", dijo Mirol, en referencia directa a Germán Martitegui. Y agregó, sin rodeos: "Porque yo entré para el show y para divertirme, pero cuando me di cuenta que para algunos platos se ponían exquisitos y con otros, para la joda… me pregunté: ‘¿Por qué no es joda para todos?’".

La palabra que más ruido generó fue "maltrato", algo en lo que Mirol insistió: "Yo lo sentí, no solo hacia mí. Porque esto también lo dijeron otros", y mencionó casos como el de Momi Giardina y Eugenia Tobal, situaciones que ya habían circulado públicamente. No habló desde el enojo, sino desde la acumulación.

Martitegui respondió, también en Intrusos, con una defensa cerrada del programa: "Me molesta que usen la palabra 'maltrato'. Acá nadie maltrata a nadie. Este lugar es maravilloso". El problema es que cuando varios ex participantes repiten el mismo malestar, el discurso oficial empieza a sonar más defensivo que convincente.

Sumado a los dichos de Luis Ventura, las versiones reveladas en Gossip sobre una posible renuncia encubierta de Mirol y la sensación persistente de que hay participantes protegidos, MasterChef Celebrity enfrenta algo más complejo que un escándalo pasajero: una crisis de credibilidad interna.

El programa sigue rindiendo en rating, nadie lo discute. Pero el relato de igualdad, juego limpio y buena onda ya no se sostiene solo con música emotiva o con platos lindos en cámara. Y cuando los que estuvieron adentro empiezan a contar cómo funciona de verdad, el reality más cuidado de la TV queda, por primera vez en mucho tiempo, completamente expuesto.

