Casi 50 años después de su lanzamiento, Their Greatest Hits 1971-1975 de Eagles se convirtió en el primer álbum en Estados Unidos en recibir la certificación cuádruple diamante, superando incluso a Thriller de Michael Jackson. Detrás de esta marca hay décadas de historia, una música que todavía conmueve y una banda que sigue reinventándose mientras celebra su legado.
DESTRONARON A "THRILLER"
Los Eagles superan a Michael Jackson: "Greatest Hits" es el disco más vendido de EE. UU.
Después de medio siglo, Los Eagles vuelven a romperla: su clásico de los ’70 "Greatest Hits" ahora es récord en ventas y sigue conquistando con su sonido único.
40 millones de razones para seguir escuchando Eagles
Cuando en 1976 salió Their Greatest Hits 1971-1975, pocos podían imaginar que ese compilado con canciones como "Take It Easy", "Desperado" y "Lyin’ Eyes" terminaría rompiendo todos los récords de ventas estadounidenses.
Hoy, con 40 millones de copias vendidas solo en EE.UU., la RIAA lo consagra como el álbum más vendido de la historia del país, un hito logrado con cifras históricas y un valor simbólico enorme. Para ponerlo en perspectiva, superó por seis millones de unidades a Thriller, que hasta ahora era el referente en ventas nacionales. Sobre esto, Don Henley, fundador y voz principal de la banda, sentenció en Associated Press: "En una época y una cultura en las que todo parece volverse más efímero cada día, es gratificante haber formado parte de algo que perdura, incluso durante cincuenta años. Estamos asombrados y agradecidos".
El compilado vendió millones, pero también definió un estilo que mezclaba rock y country con un sonido que se volvió atemporal: fue el primer disco certificado platino en 1976, pasó cinco semanas en lo más alto del Billboard 200 y en 2017 fue incluido en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de EE.UU..
Haciendo a un lado las estadísiticas, el álbum representa un período en el que la música podía construir identidad cultural y emocional para toda una generación, algo que hoy pocos discos logran mantener con la misma fuerza.
De Las Vegas al vinilo de cristal, la banda que desafía el tiempo
Los Eagles siguen activos hasta el día de hoy y conectando con el público de manera sorprendente. Actualmente, Henley, Joe Walsh, Timothy B. Schmit, Vince Gill y Deacon Frey (hijo de Glenn Frey, fallecido en 2016) están cerrando su residencia en el Sphere de Las Vegas, con 56 shows que ya convocaron a más de 700.000 personas, un número impresionante si pensamos en la evolución del mercado musical y el auge del streaming.
Al mismo tiempo, la banda lanzará una edición especial en vinilo de cristal de 180 gramos de Their Greatest Hits, justo antes del 50º aniversario, apuntando tanto a los coleccionistas como a las nuevas generaciones que descubren el álbum por primera vez.
En definitiva, Their Greatest Hits no queda solo como compendio de éxitos: simboliza la persistencia, la música que trasciende generaciones y una banda que sigue encontrando formas de mantenerse viva, mientras cada acorde recuerda por qué los Eagles siguen siendo imposibles de olvidar, incluso medio siglo después.
