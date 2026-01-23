Los Eagles superan a Michael Jackson: "Greatest Hits" es el disco más vendido de EE. UU.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eagles (@eagles)

De Las Vegas al vinilo de cristal, la banda que desafía el tiempo

Los Eagles siguen activos hasta el día de hoy y conectando con el público de manera sorprendente. Actualmente, Henley, Joe Walsh, Timothy B. Schmit, Vince Gill y Deacon Frey (hijo de Glenn Frey, fallecido en 2016) están cerrando su residencia en el Sphere de Las Vegas, con 56 shows que ya convocaron a más de 700.000 personas, un número impresionante si pensamos en la evolución del mercado musical y el auge del streaming.

Al mismo tiempo, la banda lanzará una edición especial en vinilo de cristal de 180 gramos de Their Greatest Hits, justo antes del 50º aniversario, apuntando tanto a los coleccionistas como a las nuevas generaciones que descubren el álbum por primera vez.

image

En definitiva, Their Greatest Hits no queda solo como compendio de éxitos: simboliza la persistencia, la música que trasciende generaciones y una banda que sigue encontrando formas de mantenerse viva, mientras cada acorde recuerda por qué los Eagles siguen siendo imposibles de olvidar, incluso medio siglo después.

