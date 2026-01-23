¿Crisis o Reforma laboral? Casi 150 PPC son, según los trabajadores, una "excusa" perfecta

Números oficiales

Según datos oficiales del Ministerio de Capital Humano, hasta octubre se abrieron 143 expedientes, superando los 131 de 2024 y alcanzando "el nivel más alto desde 2019, cuando la recesión y la corrida cambiaria dispararon las presentaciones".

En comparación con 2023, el primer año del gobierno de Javier Milei mostró "un salto del 211,9% en presentaciones".

El Ministerio de Capital Humano informó al Congreso que, de los 131 procesos iniciados en 2024, "solo 27 lograron acuerdos homologados". La mayoría "fueron archivados por falta de documentación o desestimación de las empresas, mientras ocho continuaban abiertos".

En 2025, de los 143 trámites iniciados, apenas 13 alcanzaron acuerdos y 39 fueron enviados a guarda temporal. En cuanto a los indicadores sectoriales, según el informe oficial sobre el que publicó el sitio 'Data Gremial', muestra "un cuadro complicado". La industria manufacturera "utilizó en septiembre apenas el 61,1% de su capacidad instalada, un nivel similar al de 2020 en plena pandemia". Sectores como autopartes, electrodomésticos y metalurgia se encuentran entre los más castigados.

La Secretaría de Trabajo registró en el primer trimestre una paradoja: más empresas cerraron que abrieron, pero el empleo tuvo un leve saldo positivo. Entre enero y marzo de este año, cerraron 19.199 compañías y abrieron 16.902, lo que dejó un saldo negativo de 2297 firmas. Este dato revela la fragilidad del escenario. Aunque el empleo formal se mantiene con cierta estabilidad, la pérdida de empresas refleja un deterioro estructural que amenaza con profundizarse si no se logra reactivar el consumo interno y fortalecer la producción nacional.

Común denomindador de los PPC: no pueden justificar problemas

Otra cosa que ocurre con muchos de los últimos PPC que se pidieron es que son cuestionados por sus trabajadores. Porque los problemas económicos que existen no terminan de justificar algunas situaciones, como pasa en Lustramax, que "no puede certificar tres ejercicios consecutivos con pérdidas", una de los requisitos que establece la ley.

Pese a esto, los trabajadores se quejan de que las autoridades laborales decidieron "dar curso igual a los despidos" y al pedido de la empresa.

arietto bullrich.jpg Florencia Arietto y Patricia Bullrich.

Algo similar pasó en la empresa Georgalos, y en Industrias Secco, donde recientemente se alcanzó la reincorporación de al menos 11 cesanteados, marcando que los argumentos de crisis eran al menos exagerados.

"Es un laboratorio para la reforma laboral", dicen los referentes de Lustramax. Y se basan para decir eso en la aparición en la empresa de la abogada Florencia Arietto, ex colaboradora de Patricia Bullrich, y cara visible del movimiento que lucha contra supuestos bloqueos sindicales.

Leandro Gómez, delegado de la firma, describió la estrategia empresarial en el conflicto:

Claramente están siguiendo el plan que ella diseñó (por Arietto). Lo que vemos es que esto es como un laboratorio para el gobierno y Arietto para poder despedir gente, a delegados Claramente están siguiendo el plan que ella diseñó (por Arietto). Lo que vemos es que esto es como un laboratorio para el gobierno y Arietto para poder despedir gente, a delegados

A pesar de los despidos, el gremio sostiene que la "producción no se detiene y que la mercadería fluye con normalidad, lo que invalidaría el argumento de la crisis económica".

En los últimos días, la empresa Karikal, con dos fábricas en la localidad cordobesa de Francisco (en barrio La Milka y en el Parque Industrial), confirmó que avanzará con la presentación de un PPC para "evitar despidos y preservar las fuentes de trabajo" cuando en octubre, había anunciado un ambicioso plan de expansión industrial que incluía una inversión de 1.200 millones de pesos para la construcción de una nueva planta en Brasil.

Los PPC: más casos

De esas 238 solicitudes, 139 se realizaron en el primer año de gestión de Javier Milei. De todos modos, casi la mitad de los pedidos quedaron en condición de "guarda temporal", o sea que fueron archivados por parte de la Secretaría de Trabajo, que sí homologó 38 de ellos y otros tantos figuran en trámite.

En 2024, entre los casos más conocidos están los fabricantes de neumáticos Fate y Bridgestone. Este año también se presentaron la principal productora de pollos del país, Granja Tres Arroyos; la cerealera Vicentín; las empresas lácteas Sancor y Verónica; y uno de los principales productores de trigo y soja: Los Grobo.

Incluso, Pampa Energía, la firma de Marcelo Mindlin, hizo un pedido de PPC.

Otras noticias de Urgente24

La salida de Pierrini y el desvío millonario en subsidios: Fueron 5 renuncias y Herrmann ya "estaba cocinado"

Falso padrón de afiliados: En el PJ bonaerense alguien quiere embarrar la cancha

Javier Milei critica al socialismo pero elogia el comercio con el Partido Comunista de China

Malvinas: Lo de Ian Sielecki fue impecable, pero salvó a Milei (denunciado penalmente) o arriesgó su cargo