La predicción de Elon Musk sobre la IA que asusta al mundo

Según Musk, este avance de la inteligencia artificial cambiará la manera en que las personas trabajan y hasta su propósito de la vida.

Sin embargo, hay un problema. Y es que, Musk ha dicho que el potencial de la IA podría verse limitado por la energía.

"El lugar de menor coste para poner la IA será el espacio", afirmó Musk.

Elon Musk La último que dijo Elon Musk sobre inteligencia artificial es impactante.

Robot de Elon Musk: Anuncian cuándo saldrá a la venta Optimus

Elon Musk también aprovechó el Foro Mundial Económico de Davos para anunciar una posible fecha de venta de sus robots Optimus al público: 2027.

Estos robots de Tesla actualmente realizan funciones básicas, pero se espera que comiencen a realizar tareas de fábrica más complejas para finales de este año, según Musk.

“Si todo va bien, esperamos vender robots humanoides al público para finales del próximo año”, anticipó el empresario en el Foro de Davos.

Optimus es un robot humanoide autónomo, bípedo y de propósito general, capaz de realizar tareas inseguras, repetitivas o aburridas, de acuerdo con Tesla.

Vale recodar que, en diciembre, Musk anunció en redes sociales la segunda generación de Optimus: Tesla Optimus Gen 2.

Esta versión es más grande, camina más rápido y tiene mejor equilibrio que el modelo anterior, para ello, su peso se ha reducido en un total de 10 kilos.

--------

