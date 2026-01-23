Historia pura, secreto de Madrid y una reapertura que suma una nueva experiencia cultural en el corazón de la ciudad. El Túnel de Bonaparte, encargado en 1809 por José Bonaparte, vuelve a abrirse al público bajo el Palacio Real de Madrid tras décadas cerrado, como parte de un proyecto de recuperación impulsado por Patrimonio Nacional.
PATRIMONIO NACIONAL
Madrid reabre al público el túnel secreto de Bonaparte bajo el Palacio Real
Encargado en 1809 por José Bonaparte, el túnel que une el Palacio Real de Madrid con la Casa de Campo reabre hoy como paseo histórico visitable.
El pasadizo fue concebido como una vía discreta para que el monarca, hermano de Napoleón Bonaparte, pudiera desplazarse en carruaje desde el Palacio Real hasta la Casa de Campo sin exponerse al exterior, en un contexto político marcado por la ocupación francesa y el temor a atentados. Tras años de restauración, el túnel vuelve a estar abierto al público de manera gratuita y puede recorrerse durante el horario de apertura de los jardines del Campo del Moro, devolviendo a los madrileños un fragmento poco conocido de la historia urbana de la capital.
Un pasadizo real entre el Palacio y la Casa de Campo
El origen del túnel se remonta a comienzos del siglo XIX, cuando José Bonaparte, designado rey de España por su hermano Napoleón Bonaparte, ordenó retomar un antiguo proyecto para unir de forma discreta el Palacio Real con la Casa de Campo. El objetivo era claro: garantizar un desplazamiento seguro y reservado en un Madrid convulsionado por la ocupación francesa y el clima de inestabilidad política.
El diseño fue encargado a Juan de Villanueva, uno de los grandes arquitectos de la ciudad, responsable también del Museo del Prado. Villanueva concibió un eje continuo que partía del Palacio Real, atravesaba los jardines del Campo del Moro, descendía por el túnel bajo el actual paseo de la Virgen del Puerto y continuaba hasta el río Manzanares, donde una pasarela y un pontón permitían cruzar hacia la Casa de Campo.
Aunque el túnel fue concebido por encargo de José Bonaparte, no hay constancia de que llegara a utilizarlo de forma habitual. El proyecto respondía a una necesidad concreta: contar con un acceso discreto y seguro hacia la Casa de Campo y, en particular, hacia la Casa de los Vargas, la única residencia considerada relativamente segura para el monarca en un Madrid ocupado y hostil. En ese contexto, los otros sitios reales de las afueras no eran consideradas como opciones viables por motivos de seguridad.
La obra quedó inconclusa cuando Bonaparte abandonó España en 1812, y sería utilizada más tarde por los monarcas que le sucedieron. Durante más de un siglo funcionó como un acceso reservado para la Corona, hasta quedar asociado a uno de los episodios más simbólicos de la historia reciente: la salida de Alfonso XIII al exilio en 1931, tras la proclamación de la Segunda República.
Una conexión pendiente con Madrid Río
La reapertura del Túnel de Bonaparte, rebautizado oficialmente por Patrimonio Nacional como Túnel de Villanueva en homenaje a su arquitecto, no marca el final del proyecto. El organismo, responsable de la conservación y gestión de los Reales Sitios en España, ya confirmó que la intervención continuará en los próximos años con el objetivo de completar la conexión original del pasadizo, integrando el tramo que hoy depende del Ayuntamiento de Madrid y que enlaza con la sección ya abierta al público.
Ese sector, aún cerrado, desemboca en una amplia sala situada bajo el entorno de Madrid Río y permanece a la espera de una actuación que permita recuperar su trazado histórico. La previsión es que, una vez finalizadas las obras de restauración del tramo municipal y de la Casa de los Vargas, el túnel pueda recorrerse en su totalidad, permitiendo atravesar a pie el histórico eje subterráneo que une el Palacio Real con la Casa de Campo.
De concretarse ese plan, el antiguo pasadizo ideado para el uso exclusivo de la Corona quedará definitivamente integrado en la trama urbana contemporánea, transformado en un recorrido cultural que conectará patrimonio, paisaje y memoria histórica en uno de los entornos más emblemáticos de Madrid.
