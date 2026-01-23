Madrid reabre al público el túnel secreto de Bonaparte bajo el Palacio Real

La obra quedó inconclusa cuando Bonaparte abandonó España en 1812, y sería utilizada más tarde por los monarcas que le sucedieron. Durante más de un siglo funcionó como un acceso reservado para la Corona, hasta quedar asociado a uno de los episodios más simbólicos de la historia reciente: la salida de Alfonso XIII al exilio en 1931, tras la proclamación de la Segunda República.

Una conexión pendiente con Madrid Río

La reapertura del Túnel de Bonaparte, rebautizado oficialmente por Patrimonio Nacional como Túnel de Villanueva en homenaje a su arquitecto, no marca el final del proyecto. El organismo, responsable de la conservación y gestión de los Reales Sitios en España, ya confirmó que la intervención continuará en los próximos años con el objetivo de completar la conexión original del pasadizo, integrando el tramo que hoy depende del Ayuntamiento de Madrid y que enlaza con la sección ya abierta al público.

Palacio de los Vargas, Casa de Campo, Madrid Vista de la Casa de los Vargas, en la Casa de Campo de Madrid, el enclave al que conducía el histórico Túnel de Bonaparte.

Ese sector, aún cerrado, desemboca en una amplia sala situada bajo el entorno de Madrid Río y permanece a la espera de una actuación que permita recuperar su trazado histórico. La previsión es que, una vez finalizadas las obras de restauración del tramo municipal y de la Casa de los Vargas, el túnel pueda recorrerse en su totalidad, permitiendo atravesar a pie el histórico eje subterráneo que une el Palacio Real con la Casa de Campo.

De concretarse ese plan, el antiguo pasadizo ideado para el uso exclusivo de la Corona quedará definitivamente integrado en la trama urbana contemporánea, transformado en un recorrido cultural que conectará patrimonio, paisaje y memoria histórica en uno de los entornos más emblemáticos de Madrid.

