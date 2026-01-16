Partido Republicano vs. Donald Trump por el tope de la tasa de interés a tarjetas de crédito

El representante Eric Burlison (republicano de Missouri), integrante del grupo de extrema derecha House Freedom Caucus, recordó que él no es partidario de los límites de precios: "Creo que deberíamos centrarnos en asegurar un mercado libre sano y sólido, y que la gente tenga fácil acceso a la deuda, en lugar de hacer esto. Creo que dificultará el acceso al crédito".

Presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson (republicano por Luisiana), súper trumpista: "Hay que tener mucho cuidado si se avanza en ese aspecto. En nuestro afán por reducir costos, no queremos tener efectos secundarios negativos".

Rich McCormick Rich McCormick.

A favor

Pero, de todos modos, hay republicanos a favor de la propuesta de Donald Trump.

El representante Seth Magaziner (Republicano por Rhode Island): "Aunque discrepo mucho con la forma en que el presidente Trump gobierna el país, y por muy alarmado que esté, si apoya algo bueno, entonces deberíamos apoyarlo. No deberíamos oponernos a algo bueno solo porque él lo apoya".

La Asociación Estadounidense de Servicios Financieros (ASA), asociación comercial nacional del crédito al consumo, argumentó que las tasas de interés tienen como objetivo "compensar el riesgo" de otorgar crédito a consumidores que podrían no estar calificados. Si "los prestamistas no pueden establecer una tasa de interés que mitigue el riesgo del préstamo, dejarán de ofrecer ese crédito".

Representante Julie Johnson (demócrata por Texas): “Bueno, obviamente tendría que verlo, porque el diablo siempre está en los detalles… Pero sé que las familias estadounidenses están pasando apuros. Todo es demasiado caro. Hay más facturas y más gastos que ingresos. Así que, si hay alguna manera de aliviar los gastos de las tarjetas de crédito de las familias estadounidenses, estoy abierta a considerarla”.

En el pasado

El tema se ha debatido en el pasado. Por ejemplo, las representantes Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata por Nueva York) y Anna Paulina Luna (republicana por Florida), presentaron en 2025 un proyecto de ley que limitaría las tasas de interés de las tarjetas de crédito al 10%.

Los senadores Bernie Sanders (independiente por Vermont) y Josh Hawley (republicano por Missouri) presentaron una legislación similar en el Senado.

Hawley ha instado al Congreso a aprobar su legislación bipartidista.

Alexandria Ocasio-Cortez Alexandria Ocasio-Cortez.

“Creo que muchas de las tasas de interés que se están cobrando actualmente son simplemente criminales”, dijo Ocasio-Cortez aquella vez. “Me parece horroroso ver tasas de interés del 27%, y por eso me enorgullece haber liderado esto, y si al presidente le interesa, estoy abierta a debatirlo”.

Representante Shri Thanedar (demócrata por Michigan): "Solo espero que sea sincero y que no sea solo un tema de conversación del día".

La senadora Elizabeth Warren (demócrata de Massachusetts) dijo que le dijo a Trump en una llamada telefónica que el Congreso puede aprobar un proyecto de ley para limitar las tasas de interés de las tarjetas de crédito "si realmente lucha por ello".

No es lo que cree el líder de la mayoría del Senado, John Thune (republicano por Dakota del Sur): "Creo que eso probablemente privaría a muchísima gente del acceso al crédito en todo el país. Las tarjetas de crédito probablemente se convertirían en tarjetas de débito. Así que, bueno, no es algo que yo defienda, digámoslo así".

----------------------

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 8 capítulos que gustó tanto que dejó al público pidiendo más

Maher Carrizo respondió a la oferta de Boca y hay impacto en River

Racing despide al 'Señor Golazos' que nunca convenció a Gustavo Costas

Ganancias vuelve a endurecerse y la presión fiscal sigue en ascenso

La miniserie de 6 capítulos que la crítica ovaciona y el público devora