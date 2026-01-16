Hamás apoya un comité tecnocrático para gobernar Gaza

"Esto es crucial para consolidar el alto el fuego, prevenir la reanudación de la guerra, abordar la catastrófica crisis humanitaria y preparar la reconstrucción integral", añadió.

Hamás ha ejercido un control total sobre la vida pública en Gaza desde 2007.

Hamás ha reiterado que no aspira a participar en ninguna futura autoridad de gobierno en Gaza y que limitará su participación a la supervisión de la gobernanza.

“La pelota está ahora en la cancha de los mediadores, el garante estadounidense y la comunidad internacional para empoderar al comité”, declaró Naim.

Su prioridad es contrarrestar lo que describió como intentos del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de “detener u obstruir” las siguientes etapas del alto el fuego.

Desde que el alto el fuego entró en vigor el 10/10/2025, Gaza ha estado dividida por la llamada “Línea Amarilla”, que marca el límite entre el territorio controlado por Hamás y las zonas bajo autoridad militar israelí.

hamas-portada.jpg

2da. etapa

El principal enviado de Washington, Steve Witkoff, declaró el miércoles 14/01 que el alto el fuego había entrado en su segunda etapa.

Los elementos clave de esta 2da. etapa incluyen

la retirada gradual de las fuerzas israelíes de Gaza,

la desmilitarización del territorio, incluido el desarme de Hamás, y

medidas para abordar la crisis humanitaria mediante la aceleración de la entrega de ayuda y la reconstrucción.

Se espera que la Junta de Paz propuesta por USA esté dirigida sobre el terreno por el diplomático y político búlgaro Nickolay Mladenov, quien fue un enviado de Naciones Unidas para el proceso de paz en Medio Oriente desde principios de 2015 hasta fines de 2020.

Mladenov está totalmente de acuerdo con el objetivo declarado de Israel: el desarme de Hamás. Si bien él y su equipo tienen experiencia negociando con el grupo, aún no se han enfrentado a una negociación en la que Hamás tenga que aceptar su propio desmantelamiento.

