Hamás deberá desarmarse rápido "o se desatará el infierno" (antes que lleguen los turcos)

DONALD TRUMP EN MAR A LAGO_AFP El presidente de USA, Donald Trump, delante de su residencia en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 29 /12/2025, esperando a Benjamin Netanyahu. FOTO: JIM WATSON / AFP

Premio Israel

Aunque el alto el fuego comenzó oficialmente en octubre, los ataques israelíes han matado a más de 400 palestinos, la mayoría civiles, y militantes palestinos han matado a 3 soldados israelíes.

Cuando le preguntaron por las acciones de Israel en Cisjordania, incluida la violencia irracional de los colonos, Trump afirmó que él y Netanyahu "no están de acuerdo al 100% sobre Cisjordania", pero que ocurriría una conclusión.

Netanyahu invitó a Trump a Israel para el Día de la Independencia, "para reflejar el sentimiento abrumador de los israelíes de todo el espectro. Aprecian lo que ha hecho para ayudar a Israel y para ayudar en una batalla común contra los terroristas y aquellos que quieren destruir nuestra civilización"

“Nunca habíamos tenido un amigo, ni siquiera cercano, como el presidente Trump en la Casa Blanca”, dijo Netanyahu. “A veces tenemos ideas diferentes, pero las resolvemos… Esta fue una reunión muy productiva”.

Netanyahu dijo que su gobierno le otorgaría a Trump el Premio Israel, el mayor honor civil del país y que, según él, nunca se ha otorgado a no israelíes.

GAZA 2_AFP Una mujer palestina desplazada camina sobre las aguas que inundan el campamento de refugiados de Al-Mawasi, en el sur de la Franja de Gaza, el 29/12/2025. FOTO: AFP

Incumplimientos

Israel y Hamás se acusan mutuamente de graves incumplimientos del acuerdo y no parecen dispuestos a aceptar las medidas mucho más difíciles previstas para la siguiente fase.

Hamás, que se ha negado a desarmarse, ha reafirmado su control mientras las tropas israelíes permanecen atrincheradas en la mitad del territorio.

Trump culpó al grupo militante por no desarmarse más rápidamente, argumentando que Israel había cumplido con su parte del acuerdo y advirtiendo que Hamas estaba invitando a graves consecuencias.

“Tienen que desarmarse en un período de tiempo bastante corto”, dijo.

El plan de Trump exige que Israel se retire del territorio palestino y que Hamás entregue sus armas y renuncie a un papel de gobierno.

La 1ra. fase del alto el fuego incluyó una retirada parcial israelí, un aumento de la ayuda y el intercambio de rehenes por detenidos y prisioneros palestinos.

Un funcionario israelí dijo que Netanyahu exigiría que la 1ra. fase del alto el fuego se completara con la devolución por parte de Hamás de los restos del último rehén israelí que quedaba en Gaza. La familia del rehén fallecido, Ran Gvili, estuvo en la comitiva del primer ministro.

Pero Israel aún no ha abierto el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto, una condición del plan de Trump, y afirmó que solo lo hará cuando se devuelvan los restos de Gvili.

ISRAEL_USA_AFP Delegaciones de USA, con su presidente, Donald Trump; y de Israel, con su primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una reunión bilateral en la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, el 29/12/2025. FOTO: JIM WATSON / AFP

El indulto

Trump reiteró que estaba presionando para obtener un indulto para el líder israelí, quien enfrenta un juicio por corrupción, fraude y soborno.

Netanyahu se declaró inocente. En noviembre, Trump envió una solicitud de indulto al presidente israelí Isaac Herzog. Ahora él afirmó que Herzog "me dice que está en camino".

"Es un primer ministro de tiempos de guerra, un héroe. ¿Cómo es posible que no lo indulte?".

La oficina de Herzog refutó la versión de Trump, afirmando en un comunicado que ambos no han hablado sobre el indulto desde aquella carta de Trump solicitándolo.

A un "representante" de Trump que habló con Herzog sobre el indulto hace varias semanas se le informó que "cualquier decisión al respecto se tomará de acuerdo con los procedimientos establecidos", añadió el texto.

GAZA_AFP Palestinos desplazados caminan cerca de tiendas de campaña y refugios improvisados en el campamento de refugiados de Al-Mawasi, en el sur de la Franja de Gaza, el 29/12/2025. FOTO: AFP

Turkiye y Siria

Antes de la reunión, Trump dijo a los periodistas que hablaría con Netanyahu sobre la posibilidad de estacionar fuerzas de paz de Turkiye en Gaza: "Vamos a hablar de eso. Turquía ha sido grandiosa", y agregó que tiene "una gran relación" con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Es un tema delicado. Trump ha elogiado frecuentemente al presidente turco Erdogan, pero Israel y Turkiye tienen una relación muy tirante.

Netanyahu dijo que Israel estaba ansioso por asegurar una frontera pacífica con Siria, y Trump dijo que estaba seguro de que Israel se llevaría bien con el presidente Ahmed al-Sharaa.

Trump agregó que el presidente sirio al-Sharaa está "trabajando muy duro para hacer un buen trabajo. Sé que es un tipo duro, pero no vas a conseguir que un niño de coro dirija Siria".

Trump a Netanyahu: "Espero que se lleven bien".

Cuando se le preguntó a Trump si presionó a Israel para que se retirara de la línea amarilla de Gaza, tal como lo exige la 2da. fase del plan de alto el fuego, respondió que él y Netanyahu hablaron "sobre el desarme, y se les dará un período muy corto de tiempo para desarmarse, y veremos cómo funciona eso... [la retirada] es un tema aparte".

Trump dijo que si Hamás no se desarma, "sería horrible para ellos. Horrible. No quiero que eso suceda, pero llegaron a un acuerdo de que iban a desarmarse y no se podía culpar a Israel".

La visita se produce mientras funcionarios estadounidenses se preparan para inaugurar una Junta de Paz presidida por Trump, destinada a complementar

una fuerza de estabilización internacional, y

un gobierno tecnocrático palestino.

----------------------

Más noticias en Urgente24

Karina Milei quiere $611M/mes por Tecnópolis cuando Costa Salguero fue por $240M/mes

La miniserie de 8 capítulos que la crítica obliga a maratonear ya

La jugada que nadie esperaba: YPF se asocia con Mercado Pago y MODO

Una carpa playera por un mes en Mar del Plata cuesta como 2 paquetes a Miami (vuelos y hotel)

Melconián: "La inflación de un dígito anual probablemente no se dé en este gobierno"