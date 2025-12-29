urgente24
Donald Trump se atribuye el supuesto ataque contra un laboratorio en Maracaibo, Venezuela

El presidente de USA se adjudicó una operación por tierra que habrían practicado contra instalaciones donde se producían precursores para cocaína.

29 de diciembre de 2025 - 20:21
¿Araque de Trump en Venezuela?

¿Donald Trump pasó al teatro operativo dentro del territorio de Venezuela?

:Por el momento existe silencio oficial de Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores tras las palabras del titular de la Casa Blanca, Donald Trump.

La empresa afectada se llama “Primasol” y opera en Maracaibo y habría sufrido el ataque el día 24/12.

El mandatario norteamericano había prometido:

"Pronto vamos a atacar por tierra, por tierra es más fácil".

Esto significa que si se confirmara la especie, habría comenzado la acción en la denominada “operación Lanza del Sur”.

¿Qué dijo Donald Trump sobre lo ocurrido?

En una entrevista periodística se refirió al ataque a una supuesta fábrica de drogas.

El diálogo con John Catsimatidis, dueño de la emisora WABC de Nueva York, fue grabado el viernes 26/12 y trascendió el domingo 28/12.

“No sé si lo has leído o lo has visto. Tienen una gran planta o gran instalación de donde vienen los barcos. Hace dos noches la destruimos. Así que les dimos muy fuerte”.

Donald Trump asegura que hubo un ataque de USA en Maracaibo

Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con drogas. Cargan los barcos con drogas, así que atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Es la zona de implementación. Ahí es donde implementan. Y eso ya no existe. No quiero decir quién fue. Pero sabes, fue a lo largo del litoral. Fue una operación rápida. Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con drogas. Cargan los barcos con drogas, así que atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Es la zona de implementación. Ahí es donde implementan. Y eso ya no existe. No quiero decir quién fue. Pero sabes, fue a lo largo del litoral. Fue una operación rápida.

Funcionarios de Washington tampoco han divulgado la localización del objetivo ni el modo de la operación.

La administración de Washington sostiene que se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles de drogas y que busca frenar el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos.

Como contrapartida, el presidente caribeño Nicolás Maduro sostiene que el verdadero propósito de las operaciones militares estadounidenses es forzarlo a abandonar el poder.

