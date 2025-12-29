Donald Trump se atribuye el supuesto ataque contra un laboratorio en Maracaibo, Venezuela

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2005417651615723945&partner=&hide_thread=false LA NOTICIA DEL DÍA



PRIMASOL en Maracaibo, era una planta de narcóticos! Según Trump!



EEUU la bombardeó el 24 de diciembre !



Maduro ocultó la noticia para no admitir que EEUU ya atacó territorio Vzlano



— YO SOY (@ElGanadorHenry) December 28, 2025

Esto significa que si se confirmara la especie, habría comenzado la acción en la denominada “operación Lanza del Sur”.

¿Qué dijo Donald Trump sobre lo ocurrido?

En una entrevista periodística se refirió al ataque a una supuesta fábrica de drogas.

El diálogo con John Catsimatidis, dueño de la emisora WABC de Nueva York, fue grabado el viernes 26/12 y trascendió el domingo 28/12.

“No sé si lo has leído o lo has visto. Tienen una gran planta o gran instalación de donde vienen los barcos. Hace dos noches la destruimos. Así que les dimos muy fuerte”.

image Donald Trump asegura que hubo un ataque de USA en Maracaibo

Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con drogas. Cargan los barcos con drogas, así que atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Es la zona de implementación. Ahí es donde implementan. Y eso ya no existe. No quiero decir quién fue. Pero sabes, fue a lo largo del litoral. Fue una operación rápida. Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con drogas. Cargan los barcos con drogas, así que atacamos todos los barcos y ahora atacamos la zona. Es la zona de implementación. Ahí es donde implementan. Y eso ya no existe. No quiero decir quién fue. Pero sabes, fue a lo largo del litoral. Fue una operación rápida.

Funcionarios de Washington tampoco han divulgado la localización del objetivo ni el modo de la operación.

La administración de Washington sostiene que se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles de drogas y que busca frenar el tráfico de narcóticos hacia Estados Unidos.

Como contrapartida, el presidente caribeño Nicolás Maduro sostiene que el verdadero propósito de las operaciones militares estadounidenses es forzarlo a abandonar el poder.