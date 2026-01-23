Claves de YouTube 2026: Todo lo que hay que saber sobre "la nueva TV"

El CEO de YouTube se llama Neal Mohan, y confesó tener 4 prioridades en su hoja de ruta 2026: entretenimiento 'calidad studio de TV' creado por youtubers, una experiencia más cuidada para menores, más herramientas de ingreso de dinero y un kit de IA con reglas claras.
Mohan cumplió en 2025 su 1er. año completo al frente de YouTube. 2024 fue un año de transición porque hasta agosto estuvo Susan Diane Wojcicki, pionera de Google y directora ejecutiva de YouTube desde 2014 a 2023.
YouTube es parte de la cultura global, y estadounidense en particular: la investigación de Kantar (2025) informó que 93% de jóvenes adultos en USA dice que YouTube ayuda a aprender habilidades.
Otra encuesta 2025 (Oxford Economics) concluyó que 79% de los docentes usuarios de YouTube coincide con la afirmación anterior.
Mohan nació en Lafayette, Indiana (USA), hijo de los ciudadanos indios Aditya y Deepa Mohan. Adita se doctoró en Ingeniería Civil y Neal es Ingeniero Eléctrico egresado de Stanford. Ingresó a Google de carambola: él trabajaba en DoubleClick Digital Marketing, que terminó absorbida por Alphabet (matriz de Google).
Comandó la absorción Susan Wojcicki, quien introdujo a Mohan en Google. Cuando X era Twitter intentó llevarse a Mohan y Google le pagó US$ 100 millones para que no se fuese. Se desconoce cómo convenció a Mohan cuando Facebook intentó llevárselo.
YouTube 2026
YouTube siempre tuvo esta frase: “Cuando los creadores tienen las llaves de su propia producción y distribución, el único límite es su imaginación”.
Mohan cree que es hora de un nuevo paradigma: desarrollar shows y formatos con ambición televisiva, pero pensados para internet, consistente conque YouTube es "la nueva TV".
Los Shorts siguen siendo la fortaleza de las visitas: 200.000 millones de vistas diarias y en 2026 crecerá al usar la propia apariencia del creador, generar juegos con un prompt y experimentar con música.
En tanto YouTube TV ofrecerá un multiview totalmente personalizable y la oferta de “más de 10” planes (deportes, entretenimiento y noticias), con la idea de dar más control —y menos “paquetes obligatorios”— al suscriptor.
Como contribución al público infantil se intenta limitar el doomscrolling (quedarte pegado scrolleando sin parar): los padres podrán limitar el tiempo de scroll en Shorts y hasta fijar el temporizador en 0.
En cuanto a los ingresos, “Para cada idea que un creador sueña, ofrecemos el modelo de negocio adecuado”.
YouTube afirma haber pagado más de US$ 100.000 millones a creadores, artistas y empresas de medios en 4 años, según su Impact Report respaldado por Oxford Economics.
En cuanto a la Inteligencia Artificial, Mohan pone un número sobre la mesa: “En promedio, más de 1 millón de canales usaron nuestras herramientas de creación con IA a diario en diciembre”.
Del lado de la seguridad, YouTube
- refuerza etiquetas y divulgación para contenido sintético,
- renoverá material dañino,
- nuevas defensas para gestionar el uso de la imagen (con base en Content ID),
- apoyo a iniciativas como el NO FAKES Act,
- reducir el “AI slop” (contenido repetitivo y de baja calidad) con sistemas anti spam y anti clickbait.
