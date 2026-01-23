Claves de YouTube 2026: Todo lo que hay que saber sobre "la nueva TV"

Comandó la absorción Susan Wojcicki, quien introdujo a Mohan en Google. Cuando X era Twitter intentó llevarse a Mohan y Google le pagó US$ 100 millones para que no se fuese. Se desconoce cómo convenció a Mohan cuando Facebook intentó llevárselo.

Embed

YouTube 2026

YouTube siempre tuvo esta frase: “Cuando los creadores tienen las llaves de su propia producción y distribución, el único límite es su imaginación”.

Mohan cree que es hora de un nuevo paradigma: desarrollar shows y formatos con ambición televisiva, pero pensados para internet, consistente conque YouTube es "la nueva TV".

Los Shorts siguen siendo la fortaleza de las visitas: 200.000 millones de vistas diarias y en 2026 crecerá al usar la propia apariencia del creador, generar juegos con un prompt y experimentar con música.

En tanto YouTube TV ofrecerá un multiview totalmente personalizable y la oferta de “más de 10” planes (deportes, entretenimiento y noticias), con la idea de dar más control —y menos “paquetes obligatorios”— al suscriptor.

Como contribución al público infantil se intenta limitar el doomscrolling (quedarte pegado scrolleando sin parar): los padres podrán limitar el tiempo de scroll en Shorts y hasta fijar el temporizador en 0.

En cuanto a los ingresos, “Para cada idea que un creador sueña, ofrecemos el modelo de negocio adecuado”.

YouTube afirma haber pagado más de US$ 100.000 millones a creadores, artistas y empresas de medios en 4 años, según su Impact Report respaldado por Oxford Economics.

En cuanto a la Inteligencia Artificial, Mohan pone un número sobre la mesa: “En promedio, más de 1 millón de canales usaron nuestras herramientas de creación con IA a diario en diciembre”.

Del lado de la seguridad, YouTube

refuerza etiquetas y divulgación para contenido sintético,

renoverá material dañino,

nuevas defensas para gestionar el uso de la imagen (con base en Content ID),

apoyo a iniciativas como el NO FAKES Act,

reducir el “AI slop” (contenido repetitivo y de baja calidad) con sistemas anti spam y anti clickbait.

-------------------------

Más noticias en Urgente24:

Javier Milei critica al socialismo pero elogia el comercio con el Partido Comunista de China

Cayó el consumo en supermercados y mayoristas, y el dato que marca la era Milei

Venezuela ofrece su RIGI a petroleras y Trump dice que están por perforar

Malvinas: Lo de Ian Sielecki fue impecable, pero salvó a Milei (denunciado penalmente) o arriesgó su cargo