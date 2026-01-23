urgente24
Sistemas Automatizados: hacia la reducción de costos y optimizar el consumo en empresas argentinas

Los Sistemas Automatizados van camino a transformar el panorama empresarial con la reducción de costos y optimizar el consumo en empresas argentinas.

23 de enero de 2026 - 15:27
LosSistemas Automatizados van camino a transformar el panorama empresarial con lareducción de costos y optimizar el consumo en empresas argentinas.

Los Sistemas Automatizados van camino a transformar el panorama empresarial con la reducción de costos y optimizar el consumo en empresas argentinas.

La implementación de Sistemas Automatizados para la gestión energética está transformando el panorama empresarial en Argentina para reducir costos y optimizar el consumo en empresas argentinas, impulsando la eficiencia y la sostenibilidad.

La adopción de sistemas automatizados para la gestión energética cobra impulso en los entornos corporativos. Actualmente, se integran sensores avanzados de Internet de las Cosas (IoT), plataformas inteligentes y algoritmos de IA para monitorear, analizar y regular el consumo. El objetivo es desarrollar infraestructuras más eficientes que se ajusten dinámicamente tanto a la demanda de energía como a la disponibilidad de recursos, minimizando desperdicios y optimizando su uso.

Los Sistemas Automatizados van camino a transformar el panorama empresarial con la reducci&oacute;n de costos y optimizar el consumo en empresas argentinas.

Los Sistemas Automatizados van camino a transformar el panorama empresarial con la reducción de costos y optimizar el consumo en empresas argentinas.

¿Qué beneficios aporta y en qué estructuras se aplica?

“La automatización energética facilita una reducción significativa de costos operativos relacionados con el consumo y permite alcanzar objetivos ambientales y regulatorios de sostenibilidad. También, habilita el mantenimiento predictivo y optimiza la eficiencia operativa en infraestructuras industriales, comerciales y corporativas”, señala Fabián Bosquiazzo, Natural Resources Sales VP en Softtek.

Y añade: “Al mismo tiempo, posiciona favorablemente a las organizaciones en mercados cada vez más sensibles a criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), incrementando competitividad, reputación y capacidad de adaptación ante futuras regulaciones”.

Los Sistemas Automatizados van camino a transformar el panorama empresarial con la reducci&oacute;n de costos y optimizar el consumo en empresas argentinas.

Los Sistemas Automatizados van camino a transformar el panorama empresarial con la reducción de costos y optimizar el consumo en empresas argentinas.

Tecnologías y aplicaciones

Las tecnologías clave que habilitan el monitoreo en tiempo real son los sensores y dispositivos IoT, la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y la computación de borde, además de blockchain y la integración con sistemas de gestión de edificios (BMS). “Estas tecnologías facilitan un flujo continuo de datos, retroalimentación instantánea, alertas automatizadas cuando corresponde y cambios proactivos”, explica Bosquiazzo.

Un informe de la consultora Verified Market Research valoró al mercado aplicaciones de automatización inteligente en energía y medio ambiente en U$S 10,5 mil millones en 2024, y prevé que acelere su crecimiento, alcanzando los U$S 25,8 mil millones para 2033, creciendo a una tasa anual compuesta del 10,5% entre 2026 y 2033. Según este análisis, la automatización inteligente “está transformando la forma en que se produce, distribuye y consume la energía. Las empresas de servicios públicos y los proveedores de energía adoptan cada vez más herramientas de automatización para mejorar la eficiencia operativa y proporcionar capacidades de monitorización en tiempo real. Este cambio no solo promueve el ahorro energético, sino que también mejora la fiabilidad de la red”.

Los Sistemas Automatizados van camino a transformar el panorama empresarial con la reducci&oacute;n de costos y optimizar el consumo en empresas argentinas.

Los Sistemas Automatizados van camino a transformar el panorama empresarial con la reducción de costos y optimizar el consumo en empresas argentinas.

Otros casos de uso

Además de su aplicación en las redes de distribución eléctrica inteligentes, para la gestión de la demanda y el suministro de energía en tiempo real, estos sistemas ya encuentran otros casos de uso, como, por ejemplo:

. Gestión energética industrial: para la mejora de la eficiencia energética en procesos de fabricación y equipos.

. Edificios inteligentes: para optimizar el uso de energía en iluminación, HVAC y sistemas de mantenimiento.

. Centros de datos: para la mejora del enfriamiento y la distribución de la carga de los servidores.

. Integración de energías renovables: para optimizar sistemas solares, eólicos y de almacenamiento de energía.

Al automatizar la gestión energética con estas tecnologías y sistemas, las empresas dan un salto evolutivo en su camino hacia la sostenibilidad. “Se trata de soluciones con gran valor para el negocio y con un importante poder disruptivo, por tanto, su adopción exige una visión de largo plazo y un compromiso sostenido por parte de los accionistas y la alta dirección, que permita acompañar los procesos de transformación, maduración tecnológica y cambio cultural necesarios para que estos proyectos generen valor de forma consistente y sostenible en el tiempo”, concluye Bosquiazzo.

Sobre Softtek

Softtek es una empresa que impulsa el progreso estratégico a través de ingeniería de software. Desde hace más de 40 años, Softtek ha ayudado a compañías líderes a desarrollar, implementar y gestionar tecnología capaz de mejorar la vida de las personas. Pioneros del modelo Nearshore, esta empresa conecta la innovación a la estrategia empresarial. Softtek propone “reinventar” o “reimaginar” el negocio; generamos resultados.

