Sistemas Automatizados: hacia la reducción de costos y optimizar el consumo en empresas argentinas

Un informe de la consultora Verified Market Research valoró al mercado aplicaciones de automatización inteligente en energía y medio ambiente en U$S 10,5 mil millones en 2024, y prevé que acelere su crecimiento, alcanzando los U$S 25,8 mil millones para 2033, creciendo a una tasa anual compuesta del 10,5% entre 2026 y 2033. Según este análisis, la automatización inteligente “está transformando la forma en que se produce, distribuye y consume la energía. Las empresas de servicios públicos y los proveedores de energía adoptan cada vez más herramientas de automatización para mejorar la eficiencia operativa y proporcionar capacidades de monitorización en tiempo real. Este cambio no solo promueve el ahorro energético, sino que también mejora la fiabilidad de la red”.

Otros casos de uso

Además de su aplicación en las redes de distribución eléctrica inteligentes, para la gestión de la demanda y el suministro de energía en tiempo real, estos sistemas ya encuentran otros casos de uso, como, por ejemplo:

. Gestión energética industrial: para la mejora de la eficiencia energética en procesos de fabricación y equipos.

. Edificios inteligentes: para optimizar el uso de energía en iluminación, HVAC y sistemas de mantenimiento.

. Centros de datos: para la mejora del enfriamiento y la distribución de la carga de los servidores.

. Integración de energías renovables: para optimizar sistemas solares, eólicos y de almacenamiento de energía.

Al automatizar la gestión energética con estas tecnologías y sistemas, las empresas dan un salto evolutivo en su camino hacia la sostenibilidad. “Se trata de soluciones con gran valor para el negocio y con un importante poder disruptivo, por tanto, su adopción exige una visión de largo plazo y un compromiso sostenido por parte de los accionistas y la alta dirección, que permita acompañar los procesos de transformación, maduración tecnológica y cambio cultural necesarios para que estos proyectos generen valor de forma consistente y sostenible en el tiempo”, concluye Bosquiazzo.

Sobre Softtek

Softtek es una empresa que impulsa el progreso estratégico a través de ingeniería de software. Desde hace más de 40 años, Softtek ha ayudado a compañías líderes a desarrollar, implementar y gestionar tecnología capaz de mejorar la vida de las personas. Pioneros del modelo Nearshore, esta empresa conecta la innovación a la estrategia empresarial. Softtek propone “reinventar” o “reimaginar” el negocio; generamos resultados.

