urgente24
en vivo TORNEO APERTURA

Newell's 0-1 Central: una volea de Di María pone arriba al Canalla

Newells recibe a Rosario Central en el Parque Independencia

Newell's recibe a Rosario Central en el Parque Independencia

@RosarioCentral
Newells recibe a Rosario Central en el Parque Independencia

Newell's recibe a Rosario Central en el Parque Independencia

@RosarioCentral

En el Parque Independencia, Newell's recibe a Rosario Central en un nuevo clásico de la ciudad. Dos realidades muy diferentes.

1 de marzo de 2026 - 16:53

EN VIVO

Newell's y Rosario Central se enfrentan por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. Desde las 17 hs., en el Parque Independencia, una Lepra urgida y con nuevo técnico recibe a un Canalla mucho más estable y también mejor futbolísticamente.

Embed

Newell´s presenta nuevo entrenador: Frank Darío Kudelka. El ex Huracán llega para tomar el fierro caliente que no pudo enfriar la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, que duraron apenas 6 partidos -cuatro derrotas y dos empates-.

Enfrente, Central llega con más calma. Luego del buen 2025, habida cuenta de haber finalizado primero en la Tabla Anual y haber clasificado a la Copa Libertadores de este año, ha conformado un nutritivo plantel para encarar la temporada. Así todo, la llegada de Jorge Almirón todavía no le ha permitido traducir eso en buenos resultados y aun no ha conseguido regularidad.

Live Blog Post

Los violentos de cada clásico: dos proyectiles cayeron al campo de juego y uno impactó en la cabeza de Véliz (VIDEO)

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028218962509508791&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Ya cumplió: Di María es reemplazado visiblemente afectado por la molestia que ya acarreaba en el 1T

En su lugar ingresa Campaz.

Live Blog Post

¡GOL DE CENTRAL! VIDEO: Di María saca una volea y la envía a la red

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028216763544973704&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Comienza el 2T

Live Blog Post

Final del 1T

Live Blog Post

Preocupación en Central, ¿está para seguir? VIDEO: así elonga Di María, con una evidente dolencia muscular

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028209499568230586&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

El Canalla controla, pero sin generar peligro; la Lepra espera, pero no gravita

El visitante tiene la pelota y toma la iniciativa. Sin embargo, eso no necesariamente implica dominio del partido. El encuentro se juega con una música que le sienta cómoda al equipo local, más replegado y a la espera de contragolpes que puedan lastimar.

Live Blog Post

¿Y Marco Ruben?

El goleador histórico de Central volvió sorpresivamente al club. No solo fue sorpresivo por su regreso a Arroyito, sino por su regreso a la actividad. Había disputado su último partido como futbolista profesional en 2024, también en Central.

Tras la resonante presentación como nuevo jugador, y haber realizado entrenamientos con el plantel, Marco Ruben está en el banco de suplentes esta tarde ante la Lepra a disposición de Almirón.

Lea en Golazo: Independiente 2-0 Central Córdoba: con dos goles agónicos, el Rojo se quedó con el triunfo en casa

Live Blog Post

¡Primero Núñez y después Ramírez! VIDEO: la pelota dio en el palo y después el delantero no llegó a conectar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028201792039690241&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

¡De un arco a otro! VIDEO: Di María la picó pero falló, y en el contraataque Ramírez casi marca el suyo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028201374689681431&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Entretenido inicio del clásico, con velocidad en el juego e intensidad

Live Blog Post

¡El clásico rosarino se enciende! VIDEO: Impresionante recibimiento de la hinchada de Newell's

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2028197997180314074&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Comienza el partido

Live Blog Post

Formaciones confirmadas en ambos equipos

Newell's: Barlasina; Méndez, Salcedo, Goitea, R. Patrón; Herrera, Regiardo, Acuña; Herrera, Núñez, Ramírez

Central: Ledesma; Coronel, Ovando, Ávila, Sánchez; Ibarra, Pizarro, Giménez, Di María; Fernández, Véliz

Live Blog Post

Árbitro y VAR del partido

Yael Falcón Pérez será el árbitro y en el VAR lo acompañará Héctor Paletta.

Live Blog Post

TV: Dónde ver Newell's vs. Central

El partido se transmite por TNT Sports.

Temas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES