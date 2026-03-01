Newell's y Rosario Central se enfrentan por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. Desde las 17 hs., en el Parque Independencia, una Lepra urgida y con nuevo técnico recibe a un Canalla mucho más estable y también mejor futbolísticamente.
Newell's 0-1 Central: una volea de Di María pone arriba al Canalla
En el Parque Independencia, Newell's recibe a Rosario Central en un nuevo clásico de la ciudad. Dos realidades muy diferentes.
EN VIVO
-
18:34
Los violentos de cada clásico: dos proyectiles cayeron al campo de juego y uno impactó en la cabeza de Véliz (VIDEO)
-
18:24
Ya cumplió: Di María es reemplazado visiblemente afectado por la molestia que ya acarreaba en el 1T
-
18:10
¡GOL DE CENTRAL! VIDEO: Di María saca una volea y la envía a la red
-
18:04
Comienza el 2T
-
17:46
Final del 1T
-
17:44
Preocupación en Central, ¿está para seguir? VIDEO: así elonga Di María, con una evidente dolencia muscular
-
17:39
El Canalla controla, pero sin generar peligro; la Lepra espera, pero no gravita
-
17:34
¿Y Marco Ruben?
-
17:20
¡Primero Núñez y después Ramírez! VIDEO: la pelota dio en el palo y después el delantero no llegó a conectar
-
17:15
¡De un arco a otro! VIDEO: Di María la picó pero falló, y en el contraataque Ramírez casi marca el suyo
-
17:13
Entretenido inicio del clásico, con velocidad en el juego e intensidad
-
17:04
¡El clásico rosarino se enciende! VIDEO: Impresionante recibimiento de la hinchada de Newell's
-
17:00
Comienza el partido
-
16:57
Formaciones confirmadas en ambos equipos
-
16:56
Árbitro y VAR del partido
-
16:40
TV: Dónde ver Newell's vs. Central
Newell´s presenta nuevo entrenador: Frank Darío Kudelka. El ex Huracán llega para tomar el fierro caliente que no pudo enfriar la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, que duraron apenas 6 partidos -cuatro derrotas y dos empates-.
Enfrente, Central llega con más calma. Luego del buen 2025, habida cuenta de haber finalizado primero en la Tabla Anual y haber clasificado a la Copa Libertadores de este año, ha conformado un nutritivo plantel para encarar la temporada. Así todo, la llegada de Jorge Almirón todavía no le ha permitido traducir eso en buenos resultados y aun no ha conseguido regularidad.
Deja tu comentario