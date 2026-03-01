Newell's 0-1 Central: una volea de Di María pone arriba al Canalla

Live Blog Post

¿Y Marco Ruben?

El goleador histórico de Central volvió sorpresivamente al club. No solo fue sorpresivo por su regreso a Arroyito, sino por su regreso a la actividad. Había disputado su último partido como futbolista profesional en 2024, también en Central.

Tras la resonante presentación como nuevo jugador, y haber realizado entrenamientos con el plantel, Marco Ruben está en el banco de suplentes esta tarde ante la Lepra a disposición de Almirón.

