Se destapó la verdad en Boca: qué está pasando con Carlos Palacios

El 23 de febrero, Palacios fue intervenido quirúrgicamente y el club informó mediante un comunicado oficial: “En el día de la fecha, el jugador Carlos Palacios fue intervenido quirúrgicamente de manera exitosa del menisco externo de la rodilla derecha.”

Durante la transmisión del partido entre Boca y Barcelona SC por Fox Sports, el periodista de campo de juego Ezequiel Polanco brindó una actualización sobre su recuperación al señalar: “Carlos Palacios volverá en tres semanas.”

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Si bien el entrenador parece tener definido su once titular y los primeros relevos, contar con Palacios como alternativa podría resultar significativo para el cuerpo técnico del Xeneize, aportando variantes ofensivas y mayor jerarquía al plantel.

Boca se prepara para el Superclásico

Tras el sorteo de los grupos de la Copa Libertadores, en Boca Juniors surgió cierta inquietud, ya que el panorama indicaba que el equipo debía enfrentarse a un auténtico “grupo de la muerte”.

No obstante, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda inició su participación en el certamen de manera inmejorable: primero se impuso ante Club Deportivo Universidad Católica en condición de visitante y, posteriormente, el 14 de abril, repitió el éxito al derrotar a Barcelona Sporting Club en La Bombonera.

Las sólidas actuaciones en ambos compromisos reavivaron la ilusión en el club de la Ribera, lo que también pone el foco en la situación de Paulo Dybala, cuyo futuro podría tener un impacto considerable en el Xeneize.

En lo inmediato, y más allá del contexto continental, Boca atraviesa una semana especial debido a la disputa del Superclásico frente a River Plate, programado para el próximo domingo 19 de abril a las 17:00 horas en el estadio Monumental.

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Salvo algún contratiempo de último momento, el equipo titular parece estar prácticamente definido, con una única variante obligada: el ingreso de Leandro Brey en reemplazo de Agustín Marchesín, quien se encuentra lesionado.

Asimismo, el 14 de abril se confirmó que Darío Herrera será el encargado de impartir justicia en el encuentro, completando así la previa de un partido trascendental para el fútbol argentino.

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