Adorni deberá cancelar US$200 mil al contado por el departamento de Caballito

Embed Según informó el canal TN, el jefe de Gabinete aún adeuda los US$200 mil restantes por el departamento de Caballito y debe cancelar esa deuda al contado en noviembre, de una sola vez. El funcionario es investigado por presunto enriquecimiento ilícito. pic.twitter.com/pI6JxgE8nq — Urgente24.com (@U24noticias) April 15, 2026

Las jubiladas se presentaron este miércoles, por separado, en los tribunales para declarar ante el fiscal Gerardo Pollicita.

La primera en hacerlo fue Claudia Sbabo, quien declaro que fue su hijo, Leandro Miano, quien le pidió hacer un crédito en favor de Adorni, sin intereses.

De acuerdo a lanación.com, Sbabo sostuvo ante el fiscal que no recordaba los detalles de la operación, de la que se encargó Pablo Martín Feijoo, hijo de Beatriz Viegas, la otra acreedora, que entró a declarar después. Feijoo y Miano son socios en 2 empresas.

Feijoo es amigo de Adorni, quien lo visitó en la Casa Rosada un mes antes de firmar el contrato. Está citado a declarar el miércoles 22/04.

Sbabo afirmó que confiaba en Feijoo, que este conocía a Adorni y que además la había asesorado en otras operaciones inmobiliarias.

La mujer dijo además que sólo vio a Adorni el día que se firmó la escritura del departamento.

En el detalle brindado por la jubilada, según clarín.com, se indicó que compró un departamento de pozo en 2022 y transfirió el boleto en 2024. De esta manera justificó la tenencia de los US$100.00 que fueron parte de la hipoteca privada que se firmó con Manuel Adorni.

Los otros US$100 mil los aportó Viegas.

En el Registro de la Propiedad Inmueble, Viegas -de 72 años- consta como acreedora del 50% del crédito hipotecario con el que se concretó la compra del departamento de Caballito.

La otra mitad de la hipoteca aparece asignada a Sbabo, que aparece en registros públicos como empleada de una editorial.

Las dos señoras proporcionaron el 87% del valor de la propiedad. La escribana Nachevenko dijo que a las prestamistas las llevó Manuel Adorni “porque conoce al hijo de una de ellas”.

Las mujeres le habían comprado el departamento, unos meses antes, al exfutbolista Hugo Morales, quien confirmó la operación cuando declaró en la causa, ratificó el precio declarado (200.000 dólares) y dijo que las jubiladas estuvieron siempre acompañadas por dos hombres.

En la causa también declararon ante el fiscal dos mujeres policías que figuran como acreedoras del jefe de Gabinete, Graciela Isabel Molina de Cancio (ya retirada de la fuerza) y Victoria María José Cancio.

Confirmaron en sede judicial que le prestaron US$100.000 en efectivo, con una hipoteca que el jefe de Gabinete y su esposa realizaron sobre su departamento de Parque Chacabuco, en el que vivían antes de mudarse a Caballito.

El préstamo se concretó el 15/11 de 2024, el mismo día que la mujer de Adorni compró una casa en el country Indio Cua Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que Adorni incluyó en el anexo de su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción con un año de demora.

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