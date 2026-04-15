Fin de Ingresos Brutos en CABA para miles de contribuyentes: Los detalles

jorge macri - NA- Urgente24 Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Foto archivo: NA/ DANIEL VIDES

Por qué CABA reduce Ingresos Brutos

Se trata de un gesto fiscal directo a los contribuyentes en medio de una compleja situación referida a la recaudación y al movimiento económico. “Durante años, el Estado confundió su rol. Esta es la única forma de dejar de ponerle el pie encima al que trabaja”, explicó Jorge Macri en un video que se viralizó en redes sociales.

Cabe destacar que, para el acceso al descuento, el Gobierno de CABA exige regularizar deudas antes del 30 de abril.

Precisamente, el rol de Macri en la decisión coincide con las presiones de Nación a las jurisdicciones para avanzar en la eliminación de Ingresos Brutos de manera progresiva. Algo que no agrada a los gobernadores, que en medio de la sequía fiscal obtienen gran parte de su financiamiento por esa vía.

De hecho, el propio ministro de Economía, Luis Caputo, instó a medidas similares al resto de las provincias en sus últimas apariciones públicas. En Casa Rosada consideran que gran parte de la aceleración de precios que todavía acecha deriva de la presión fiscal local, que además de Ingresos Brutos incluye, por ejemplo, el Impuesto a Sellos.

La compulsa por aminorar estas vías de recaudación es una de las principales materias de negociación entre la Casa Rosada y las provincias, que en contraparte demandan un mayor giro de recursos para poder ejecutar mayores niveles de alivio fiscal.

agip moratoria 2

Cómo viene la recaudación en CABA

El anuncio referido a Ingresos Brutos se enmarca en un contexto de caída sostenida de la recaudación. Según datos recientes, CABA registró una caída interanual del 5,7% de la recaudación en niveles reales de marzo.

Respecto a IIBB, los registros de AGIP dan cuenta de una merma de más del 43% en la recaudación desde octubre de 2023. Este desplome ocurrió a pesar de los sucesivos planes moratorios activados durante los últimos dos años.

Mientras tanto, el Gobierno porteño mantiene reclamos a Nación para la transferencia mensual de recursos completos según el fallo de la Corte Suprema del 2022. Esos pagos se ejecutan, en la actualidad, de manera parcial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jorgemacri/status/2044409271471763879&partner=&hide_thread=false Eliminamos Ingresos Brutos para trabajadores no profesionales. pic.twitter.com/QTsh3kelSh — Jorge Macri (@jorgemacri) April 15, 2026

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