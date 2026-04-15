El Impuesto a Ingresos Brutos sufrió fuertes cambios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a partir de un plan de descuentos y exenciones activados por AGIP. Tras el anuncio del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, más de 140.000 contribuyentes tendrían algo de alivio fiscal por esa vía.
ALIVIO
Fin de Ingresos Brutos en CABA para miles de contribuyentes: Los detalles
El Gobierno de CABA activó descuentos y exenciones de Ingresos Brutos para miles de contribuyentes. A quién aplica la medida.
En concreto, la medida anunciada por el Gobierno porteño alcanzaría a los contribuyentes del Régimen Simplificado en varios niveles. Las categorías A, B y C quedarían exentas de su pago con una bonificación del 100%, lo que llevó a 35.000 trabajadores no profesionales a quitarse de encima dicho tributo.
En el resto de los casos, CABA anunció bonificaciones parciales. Las categorías D y H alcanzaron una bonificación del 75% de Ingresos Brutos, representando un alivio para más de 12.000 contribuyentes.
El objetivo de la administración porteña fue alcanzar a un universo de trabajadores por contrato de distintos rubros que sufren fuertemente la caída del consumo. Esto incluye profesionales del sector de servicios, en especial los no esenciales.
Al respecto, el Gobierno porteño destacó que no es necesario ningún tipo de trámite, ni digital ni presencial. El sistema aplica las bonificaciones de manera automática en cada caso.
Por qué CABA reduce Ingresos Brutos
Se trata de un gesto fiscal directo a los contribuyentes en medio de una compleja situación referida a la recaudación y al movimiento económico. “Durante años, el Estado confundió su rol. Esta es la única forma de dejar de ponerle el pie encima al que trabaja”, explicó Jorge Macri en un video que se viralizó en redes sociales.
Cabe destacar que, para el acceso al descuento, el Gobierno de CABA exige regularizar deudas antes del 30 de abril.
Precisamente, el rol de Macri en la decisión coincide con las presiones de Nación a las jurisdicciones para avanzar en la eliminación de Ingresos Brutos de manera progresiva. Algo que no agrada a los gobernadores, que en medio de la sequía fiscal obtienen gran parte de su financiamiento por esa vía.
De hecho, el propio ministro de Economía, Luis Caputo, instó a medidas similares al resto de las provincias en sus últimas apariciones públicas. En Casa Rosada consideran que gran parte de la aceleración de precios que todavía acecha deriva de la presión fiscal local, que además de Ingresos Brutos incluye, por ejemplo, el Impuesto a Sellos.
La compulsa por aminorar estas vías de recaudación es una de las principales materias de negociación entre la Casa Rosada y las provincias, que en contraparte demandan un mayor giro de recursos para poder ejecutar mayores niveles de alivio fiscal.
Cómo viene la recaudación en CABA
El anuncio referido a Ingresos Brutos se enmarca en un contexto de caída sostenida de la recaudación. Según datos recientes, CABA registró una caída interanual del 5,7% de la recaudación en niveles reales de marzo.
Respecto a IIBB, los registros de AGIP dan cuenta de una merma de más del 43% en la recaudación desde octubre de 2023. Este desplome ocurrió a pesar de los sucesivos planes moratorios activados durante los últimos dos años.
Mientras tanto, el Gobierno porteño mantiene reclamos a Nación para la transferencia mensual de recursos completos según el fallo de la Corte Suprema del 2022. Esos pagos se ejecutan, en la actualidad, de manera parcial.
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